“Apericena” è una delle parole macedonia più riuscite e diffuse entrate nella lingua italiana negli ultimi decenni. Nata dalla fusione di “aperitivo” e “cena”, questa creazione lessicale non è solo un neologismo linguistico ma il nome di un vero e proprio fenomeno sociale e culturale che ha trasformato le abitudini alimentari e ricreative degli italiani, specialmente nelle grandi città del Nord. Analizzare l’origine, la formazione, la diffusione e il significato di “apericena” significa comprendere come le parole nascano per rispondere a nuove esigenze comunicative e come la lingua sia uno specchio fedele delle trasformazioni sociali.

Lingua italiana: cos’è una parola-macedonia

Prima di addentrarci nello specifico di “apericena”, è utile chiarire cosa si intende per “parola-macedonia” (in linguistica tecnica chiamata anche “blend” o “parola portmanteau”, dal termine francese). Si tratta di una parola formata dalla fusione di due parole esistenti, prendendo generalmente la parte iniziale della prima e la parte finale della seconda, eliminando la porzione centrale sovrapponibile.

Questo meccanismo di formazione delle parole è produttivo in molte lingue. In italiano abbiamo numerosi esempi: “cantautore” (cantante + autore), “bioarchitettura” (biologia + architettura), “stagflazione” (stagnazione + inflazione). Anche “smog” in inglese è una parola-macedonia (smoke + fog), così come “Brexit” (Britain + exit) o “brunch” (breakfast + lunch).

Le parole-macedonia hanno il pregio di condensare in un’unica unità lessicale un concetto che altrimenti richiederebbe una perifrasi o una locuzione. Sono economiche, memorabili, spesso spiritose.

La formazione di “apericena”

“Apericena” nasce dalla fusione di:

Aperi tivo (si prende la prima parte)

tivo (si prende la prima parte) (c)ena (si prende la seconda parte, con la “c” che funge da collegamento)



La sovrapposizione avviene proprio sulla sillaba “ce/ci”: aperi-c-ena. È una fusione particolarmente felice dal punto di vista fonetico perché scorre bene, è facile da pronunciare, ha un ritmo piacevole (quattro sillabe con accento sulla terza: a-pe-ri-cé-na).

Dal punto di vista morfologico, “apericena” funziona come sostantivo femminile singolare (l’apericena, le apericene), seguendo il genere di “cena”. È completamente integrata nel sistema linguistico italiano e può generare derivati: “fare apericena”, “andare all’apericena”, eventualmente anche il verbo scherzoso “apericentare”.

L’origine cronologica: Milano e il Nord Italia

Sebbene sia difficile datare con precisione la nascita di un neologismo spontaneo, “apericena” sembra essere emersa nel Nord Italia, in particolare a Milano, verso la fine degli anni ’90 o i primissimi anni 2000. La città meneghina è stata la culla del fenomeno sia come pratica sociale che come denominazione linguistica.

Il contesto era quello del boom dell’aperitivo milanese, quando i locali iniziarono a offrire non più solo patatine e olive ma veri e propri buffet ricchissimi a fronte del semplice prezzo di un drink. Questa trasformazione dell’aperitivo da momento pre-cena a possibile sostituto della cena richiedeva un nome nuovo, e “apericena” rispondeva perfettamente a questa esigenza.

Dalla Lombardia, la parola (e la pratica) si diffuse rapidamente in tutto il Nord Italia, poi nel Centro, e infine – con minore penetrazione – anche nel Sud, dove le tradizioni alimentari e i ritmi di vita presentano maggiore resistenza a questa innovazione.

Ma cosa designa esattamente “apericena”? Si tratta di quel momento, collocato tipicamente tra le 18:30 e le 21:00, in cui si consuma un aperitivo accompagnato da un buffet così sostanzioso da sostituire la cena vera e propria. Il cliente paga il prezzo di un drink (solitamente tra i 10 e i 15 euro) e ha accesso illimitato a un buffet che può includere pasta, riso, focacce, pizzette, verdure, formaggi, salumi, e altro ancora.

L’apericena risponde a diverse esigenze della vita urbana contemporanea:

Economica: permette di cenare spendendo meno di un ristorante tradizionale.

Sociale: è più informale di una cena, favorisce la socializzazione, permette di incontrare più persone senza l’impegno di sedersi a tavola.

Temporale: si colloca in una fascia oraria flessibile, adatta ai ritmi di lavoro contemporanei.

Pratica: non richiede prenotazione, si può entrare e uscire liberamente, si mangia in piedi o seduti informalmente.

Le critiche e le controversie

Come ogni fenomeno di successo, anche l’apericena ha generato critiche e controversie. Dal punto di vista gastronomico, viene accusata di:

Banalizzare la cultura del cibo: trasformare il pasto in consumo veloce e disordinato, sacrificando la ritualità della cena italiana seduti a tavola.

Abbassare la qualità: i buffet dell’apericena spesso privilegiano quantità e varietà a scapito della qualità degli ingredienti e della preparazione.

Distruggere la convivialità: il mangiare in piedi, al bancone, in modo frettoloso contraddice la tradizione italiana della condivisione del pasto.

Dal punto di vista economico e lavorativo, l’apericena è stata criticata per:

Sfruttamento del lavoro: i camerieri devono gestire flussi continui di clienti, rifornire buffet, con carichi di lavoro elevati.

Insostenibilità: il modello economico dell’apericena (buffet illimitato a prezzo fisso) può essere insostenibile per i locali, portando a chiusure o a un progressivo peggioramento della qualità.

La diffusione e le varianti

Il successo di “apericena” ha generato numerose imitazioni e varianti, alcune riuscite altre meno:

Aperipranzo: aperitivo che sostituisce il pranzo (meno diffuso perché gli orari di lavoro rendono difficile questa pratica).

Apericibus: in alcuni locali, buffet dell’aperitivo particolarmente abbondante (fusione di aperitivo + cibus, latino per cibo).

Happy hour: l’espressione inglese, già diffusa prima di “apericena”, è rimasta in uso come alternativa più internazionale.

Inoltre, il modello dell’apericena si è esteso anche al brunch domenicale, creando una sovrapposizione di fenomeni socio-gastronomici simili.

Nonostante la sua ampia diffusione nell’uso quotidiano, “apericena” ha avuto un’accoglienza relativamente lenta nei dizionari ufficiali della lingua italiana. Alcuni vocabolari più aggiornati e attenti ai neologismi l’hanno inclusa, definendola come “consumazione che sostituisce insieme l’aperitivo e la cena” o formulazioni simili.

Il Vocabolario Treccani online la riporta, segnalando la sua natura di neologismo e la sua diffusione nell’italiano contemporaneo, specialmente settentrionale. Altri dizionari l’hanno inserita nelle appendici dedicate ai neologismi o alle “parole nuove”.

Questa inclusione lessicografica sancisce il riconoscimento ufficiale della parola come parte integrante del vocabolario italiano contemporaneo, non più semplice gergalismo o moda passeggera.

Il valore sociolinguistico

Dal punto di vista sociolinguistico, “apericena” è interessante perché:

Documenta un cambiamento sociale: la trasformazione delle abitudini alimentari e ricreative degli italiani urbani.

Riflette l’innovazione lessicale spontanea: non è stata coniata da pubblicitari o istituzioni ma è emersa spontaneamente dall’uso.

Mostra la produttività del meccanismo della parola-macedonia: dimostra che questo procedimento di formazione lessicale è vivo e vitale in italiano.

Evidenzia differenze geografiche: la diffusione diseguale della parola (molto usata al Nord, meno al Sud) riflette differenze culturali e sociali nel territorio italiano.

Quale sarà il destino di questa parola? Alcune possibilità:

Stabilizzazione: potrebbe consolidarsi definitivamente nel lessico italiano standard, perdendo la connotazione di neologismo per diventare parola comune.

Specializzazione: potrebbe mantenere un uso circoscritto a certi contesti (urbano, giovanile, settentrionale) senza diventare universale.

Obsolescenza: se il fenomeno sociale dell’apericena dovesse tramontare, anche la parola potrebbe cadere in disuso.

Esportazione: potrebbe essere adottata in altre lingue (come è successo a “aperitivo” stesso) per designare il fenomeno anche fuori dall’Italia.

Attualmente sembra che “apericena” stia percorrendo la strada della stabilizzazione: è ampiamente usata, compresa, riconosciuta, e il fenomeno sociale che designa appare consolidato piuttosto che transitorio.

“Apericena” è molto più di una semplice parola. È la testimonianza di come la lingua sia organismo vivo che si adatta ai cambiamenti sociali, creando continuamente nuove parole per nominare nuove realtà. È la dimostrazione che la creatività linguistica non è appannaggio solo di poeti e scrittori ma appartiene a tutti i parlanti, che spontaneamente inventano, adattano, diffondono nuovi termini.

È anche un piccolo specchio dei cambiamenti nella società italiana contemporanea: l’urbanizzazione, i nuovi ritmi di lavoro, la ricerca di socialità informale, il cambiamento delle abitudini alimentari, la crescente influenza dei modelli di consumo urbani settentrionali.

Che si approvi o meno il fenomeno sociale (c’è chi vede l’apericena come degrado della cultura gastronomica italiana, chi come evoluzione pragmatica), la parola “apericena” è qui per restare, almeno per il momento. E con la sua presenza nel vocabolario quotidiano, ci ricorda che la lingua italiana è viva, creativa, capace di rinnovarsi per rispondere alle esigenze espressive di una società in continua trasformazione.

La prossima volta che userete questa parola – magari proponendo a un amico “ci facciamo un’apericena?” – ricordate che state partecipando a quel processo continuo di creazione linguistica che mantiene viva e vitale la nostra lingua.