Lingua italiana: i tuoi amici sono “lisciardosi”?

La lingua italiana conserva nel proprio patrimonio lessicale numerose parole antiche che, pur essendo ormai cadute quasi completamente in disuso, continuano a raccontare aspetti significativi della società, della cultura e della mentalità delle epoche passate. Tra questi vocaboli merita attenzione lisciardoso, un aggettivo oggi raro ma ricco di suggestioni storiche e linguistiche. Secondo la definizione…

La lingua italiana conserva nel proprio patrimonio lessicale numerose parole antiche che, pur essendo ormai cadute quasi completamente in disuso, continuano a raccontare aspetti significativi della società, della cultura e della mentalità delle epoche passate. Tra questi vocaboli merita attenzione lisciardoso, un aggettivo oggi raro ma ricco di suggestioni storiche e linguistiche. Secondo la definizione tradizionale, lisciardoso indica una persona che si dà il liscio, cioè che utilizza cosmetici, belletti e artifici estetici, oppure, in senso più ampio, una persona vanitosa, affettata e troppo preoccupata del proprio aspetto esteriore.

La vanità nella lingua italiana

La parola compare, tra gli altri, negli scritti di san Bernardino da Siena, uno dei più importanti predicatori del Quattrocento. In un suo sermone egli ammonisce diverse categorie di peccatori, ricordando a ciascuno i propri difetti: il superbo, la persona moralmente corrotta, la donna vana e «lisciardosa». In questo contesto il termine assume chiaramente una connotazione negativa, legata all’eccessiva attenzione per l’apparenza e alla ricerca ostentata della bellezza esteriore.

Per comprendere meglio il significato della parola è utile soffermarsi sulla sua origine. Lisciardoso deriva da lisciardo, termine a sua volta collegato al verbo lisciare. Nel linguaggio antico, il “liscio” non indicava soltanto una superficie levigata, ma anche i cosmetici e i preparati utilizzati per rendere più morbida e gradevole la pelle del viso. Da qui nasce l’espressione “darsi il liscio”, cioè truccarsi, applicare belletti e cercare di migliorare artificialmente il proprio aspetto.

Il suffisso -oso, molto frequente nella lingua italiana, serve a indicare una caratteristica abituale o predominante. Di conseguenza, il lisciardoso è colui che fa largo uso di tali artifici, che dedica una cura eccessiva alla propria immagine e che tende a vivere in funzione dell’apparenza.

Questa parola ci introduce immediatamente in una questione che attraversa tutta la storia umana: il rapporto tra l’essere e l’apparire. Fin dall’antichità gli uomini e le donne hanno cercato di migliorare il proprio aspetto attraverso abiti, ornamenti, acconciature e cosmetici. Il desiderio di apparire belli, piacevoli e socialmente accettati è una componente naturale della vita sociale. Tuttavia molte tradizioni morali e religiose hanno sempre guardato con sospetto agli eccessi di questa tendenza.

Nel Medioevo e nel Rinascimento, periodi nei quali la parola lisciardoso era più comprensibile e diffusa, la vanità era spesso considerata un vizio. I predicatori mettevano in guardia contro il rischio di dedicare troppe energie alla cura del corpo trascurando quella dell’anima. L’eccessiva attenzione agli ornamenti, agli abiti e ai cosmetici veniva interpretata come un segno di superficialità e di orgoglio.

San Bernardino da Siena, come molti altri uomini di Chiesa del suo tempo, denunciava frequentemente il lusso e l’ostentazione. Quando utilizza il termine lisciardosa, non intende semplicemente descrivere una persona elegante, ma criticare un atteggiamento esistenziale fondato sull’apparenza e sulla ricerca del consenso attraverso la bellezza esteriore.

La figura del lisciardoso non è però confinata al passato. Anche se la parola è scomparsa quasi del tutto dall’uso quotidiano, il comportamento che essa descrive continua a essere perfettamente riconoscibile nella società contemporanea. Oggi viviamo in un mondo in cui l’immagine riveste un’importanza enorme. Pubblicità, moda, televisione e soprattutto social network attribuiscono grande valore all’aspetto fisico e alla capacità di presentarsi in modo attraente.

In questo contesto il concetto espresso da lisciardoso appare sorprendentemente attuale. La differenza è che oggi la cura dell’immagine viene spesso considerata una qualità positiva, associata alla professionalità, all’autostima e al successo sociale. Tuttavia permane il rischio di trasformare questa attenzione in una forma di ossessione.

La parola antica ci invita dunque a riflettere sul delicato equilibrio tra cura di sé e vanità. Prendersi cura del proprio aspetto è perfettamente legittimo e può rappresentare una forma di rispetto verso sé stessi e verso gli altri. Diverso è il caso in cui l’immagine diventa l’unico criterio attraverso cui una persona valuta il proprio valore.

Il lisciardoso, nel significato tradizionale del termine, non si limita a essere ordinato o elegante. Egli vive quasi esclusivamente per apparire. La sua identità dipende dal giudizio degli altri, dalla capacità di suscitare ammirazione e dall’impressione che riesce a produrre. In questo senso il vocabolo contiene una critica profonda alla superficialità e all’eccessiva dipendenza dall’opinione altrui.

Dal punto di vista linguistico, lisciardoso rappresenta inoltre un interessante esempio della ricchezza del lessico italiano antico. Molte parole oggi dimenticate possedevano una straordinaria capacità descrittiva. In una sola parola venivano condensati comportamenti, atteggiamenti psicologici e giudizi morali. Non era necessario ricorrere a lunghe spiegazioni: bastava un termine ben scelto per delineare un intero carattere.

La letteratura italiana è ricca di figure assimilabili al lisciardoso. Nei poemi cavallereschi, nelle commedie rinascimentali e nelle opere teatrali dei secoli successivi compaiono spesso personaggi vanitosi, innamorati della propria immagine e preoccupati soprattutto di fare bella figura. Questi personaggi sono frequentemente oggetto di ironia, perché la loro ossessione per l’apparenza li rende ridicoli e incapaci di cogliere i valori più autentici dell’esistenza.

Anche nella vita quotidiana continuiamo a distinguere, spesso inconsapevolmente, tra chi possiede una sana cura di sé e chi invece cade nell’eccesso della vanità. Sebbene utilizziamo vocaboli diversi, il giudizio implicito rimane simile a quello contenuto nell’antica parola lisciardoso.

Studiare termini come questo significa anche riscoprire una parte importante della storia culturale italiana. Ogni parola antica porta con sé una visione del mondo, un insieme di valori e una sensibilità particolare. Attraverso il lessico possiamo comprendere meglio non soltanto la lingua dei nostri antenati, ma anche il modo in cui essi interpretavano i comportamenti umani.

Lisciardoso è una parola rara ma estremamente significativa. Nata per indicare chi faceva largo uso di cosmetici e belletti, è diventata nel tempo sinonimo di persona vanitosa, affettata e troppo attenta all’apparenza. Dietro questo vocabolo si nasconde una riflessione che conserva ancora oggi tutta la sua attualità: il rapporto tra immagine e autenticità, tra il desiderio di piacere agli altri e la necessità di costruire un’identità fondata su valori più profondi. Anche se quasi scomparsa dall’uso moderno, questa parola continua a ricordarci che la vera eleganza non consiste nell’ostentazione, ma nell’equilibrio tra ciò che mostriamo e ciò che realmente siamo.