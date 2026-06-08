Lingua italiana: cos’è il “diritto alla disconnessione”?

Tra le espressioni della lingua italiana più recenti entrate nel linguaggio del lavoro e della società digitale vi è certamente “diritto alla disconnessione”. Si tratta di un concetto nato negli ultimi anni per rispondere a una trasformazione profonda del modo di lavorare e di comunicare. L’avvento di internet, degli smartphone, delle piattaforme digitali e del…

Tra le espressioni della lingua italiana più recenti entrate nel linguaggio del lavoro e della società digitale vi è certamente “diritto alla disconnessione”. Si tratta di un concetto nato negli ultimi anni per rispondere a una trasformazione profonda del modo di lavorare e di comunicare. L’avvento di internet, degli smartphone, delle piattaforme digitali e del lavoro da remoto ha infatti reso possibile essere raggiungibili praticamente in qualsiasi momento della giornata. Se da un lato questa continua connessione offre vantaggi evidenti in termini di rapidità e flessibilità, dall’altro rischia di cancellare il confine tra tempo di lavoro e tempo privato.

Lingua italiana e diritte nel lavoro

Il diritto alla disconnessione nasce proprio per affrontare questo problema. Con tale espressione si intende il diritto del lavoratore a non essere contattato per ragioni professionali al di fuori dell’orario di lavoro e a non essere obbligato a rispondere a e-mail, telefonate, messaggi o comunicazioni aziendali durante i periodi di riposo, le ferie o le assenze autorizzate.

L’idea alla base di questo principio è semplice ma fondamentale: il progresso tecnologico non deve trasformarsi in una forma di disponibilità permanente. Essere sempre raggiungibili non significa necessariamente lavorare meglio, e spesso può comportare conseguenze negative sia per la salute sia per la qualità della vita.

Per comprendere l’importanza del diritto alla disconnessione è utile riflettere su come il lavoro sia cambiato negli ultimi decenni. In passato la conclusione della giornata lavorativa coincideva quasi sempre con l’uscita dal luogo di lavoro. Una volta lasciato l’ufficio, la fabbrica o il negozio, il lavoratore tornava alla propria vita privata e difficilmente poteva essere coinvolto in questioni professionali.

Oggi la situazione è diversa. Lo smartphone consente di ricevere e inviare comunicazioni ovunque ci si trovi. Una e-mail può arrivare durante la cena, una riunione online può essere programmata fuori dall’orario abituale, un messaggio di lavoro può interrompere un momento di riposo. La tecnologia ha eliminato molte barriere spaziali e temporali, ma proprio per questo ha reso più difficile distinguere tra tempo lavorativo e tempo personale.

In questo contesto, il diritto alla disconnessione assume un valore particolarmente significativo. Non si tratta di un privilegio o di una concessione, bensì di uno strumento volto a tutelare diritti fondamentali della persona. Il riposo, la vita familiare, il tempo libero e la salute psicofisica sono infatti elementi essenziali per il benessere individuale.

Numerosi studi hanno evidenziato che la continua reperibilità può provocare stress, ansia, affaticamento mentale e difficoltà nel recupero delle energie. Quando il lavoratore percepisce di dover controllare costantemente il telefono o la posta elettronica, anche durante il tempo libero, può sviluppare una sensazione di pressione continua che impedisce una reale pausa dal lavoro.

Il fenomeno è diventato particolarmente evidente con la diffusione dello smart working. Durante la pandemia di Covid-19 milioni di persone hanno lavorato da casa, sperimentando i vantaggi ma anche le criticità del lavoro a distanza. Molti lavoratori hanno riferito di aver avuto difficoltà a separare la sfera professionale da quella privata, con giornate lavorative spesso più lunghe rispetto al passato.

Per questo motivo diversi Paesi hanno iniziato a introdurre norme specifiche sul diritto alla disconnessione. Uno dei primi esempi è rappresentato dalla Francia, che nel 2017 ha riconosciuto formalmente questo diritto attraverso una normativa che invita le aziende a regolamentare le comunicazioni professionali fuori dall’orario di lavoro.

E in Italia?

Anche in Italia il tema ha acquisito crescente rilevanza. La legislazione sul lavoro agile ha previsto la necessità di individuare tempi di riposo e modalità che garantiscano al lavoratore la possibilità di interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere la propria attività.

Il diritto alla disconnessione non significa naturalmente che ogni forma di comunicazione professionale fuori orario debba essere vietata. In alcuni settori possono esistere esigenze particolari o situazioni di emergenza che richiedono una certa flessibilità. Il principio fondamentale consiste però nel riconoscere che la disponibilità continua non può essere considerata normale né obbligatoria.

Da un punto di vista culturale, il diritto alla disconnessione rappresenta anche una riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia. Gli strumenti digitali sono stati creati per facilitare il lavoro e migliorare la comunicazione. Tuttavia, quando il loro utilizzo diventa eccessivo o incontrollato, essi rischiano di produrre l’effetto opposto, generando sovraccarico informativo e difficoltà nella gestione del tempo.

La questione riguarda in particolare le nuove generazioni, cresciute in un ambiente caratterizzato da una connessione quasi permanente. Smartphone, social network, applicazioni di messaggistica e piattaforme digitali accompagnano gran parte delle attività quotidiane. In questo scenario diventa fondamentale sviluppare una consapevolezza dell’importanza delle pause e della necessità di preservare spazi di vita non dominati dalle notifiche e dalle richieste continue, evitando, soprattutto, di ricevere email o messaggi su WhatsApp il sabato, la domenica o in orari non lavorativi.

Il diritto alla disconnessione possiede inoltre una dimensione etica. Esso richiama l’idea che il valore di una persona non possa essere misurato esclusivamente dalla sua produttività o dalla sua reperibilità. Ogni individuo ha bisogno di tempo per coltivare relazioni affettive, interessi culturali, attività sportive, momenti di riflessione e semplice riposo.

Una società che riconosce il diritto alla disconnessione afferma implicitamente che il lavoro è una parte importante dell’esistenza, ma non la sua totalità. L’equilibrio tra vita professionale e vita privata costituisce infatti uno degli elementi essenziali per il benessere individuale e collettivo.

Non bisogna dimenticare che il diritto alla disconnessione può portare benefici anche alle aziende. Un lavoratore che riesce a riposare adeguatamente tende infatti a essere più motivato, più concentrato e più produttivo. Al contrario, una condizione di stress continuo può ridurre la qualità del lavoro e aumentare il rischio di errori e di esaurimento professionale.

Negli ultimi anni si è diffusa anche una maggiore attenzione verso il cosiddetto “benessere digitale”, cioè l’insieme delle pratiche volte a utilizzare la tecnologia in modo equilibrato e consapevole. In questo contesto il diritto alla disconnessione rappresenta uno degli strumenti più importanti per favorire un rapporto sano con i dispositivi elettronici.

Il diritto alla disconnessione è il diritto di interrompere il collegamento con gli strumenti digitali utilizzati per il lavoro e di non essere obbligati a rispondere a comunicazioni professionali durante il tempo di riposo. Nato come risposta alle trasformazioni introdotte dalla tecnologia e dal lavoro digitale, esso mira a proteggere la salute, la vita privata e l’equilibrio tra lavoro e tempo libero. In una società sempre più connessa, questo diritto ricorda una verità fondamentale: la tecnologia deve essere al servizio delle persone e non trasformarsi in un vincolo che occupa ogni momento della loro esistenza. La possibilità di disconnettersi non rappresenta quindi una rinuncia al progresso, ma una condizione necessaria per vivere il progresso in modo autenticamente umano.