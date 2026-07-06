Limonare: storia, curiosità e sfumature dell’espressione che celebra il bacio passionale

In occasione della Giornata Mondiale del Bacio del 6 luglio, scopriamo perché si dice “limonare”: tra mercati rionali e vecchi rituali, ecco le origini di un termine intramontabile.

Spesso, nella frenesia della quotidianità, dimentichiamo come un singolo bacio possa racchiudere un’intera galassia di emozioni: passione, affetto, complicità, ma anche gioco e spensieratezza. E proprio in Italia, quando l’atmosfera si scalda e la passione si fa più intensa e travolgente, la lingua parlata attinge a piene mani a una parola popolarissima, colorata e dal sapore squisitamente vintage: “limonare”.

Ma perché l’atto di scambiarsi un bacio appassionato alla francese sia associato proprio a questo agrume così aspro e profumato? In occasione della Giornata Mondiale del Bacio (World Kissing Day), scopriamo le origini storiche, delle leggende linguistiche e degli aneddoti popolari che si celano dietro questa espressione intramontabile della nostra lingua.

Limonare: le tre ipotesi sull’origine del termine

Come spesso accade con i modi di dire più coloriti della lingua italiana, l’etimologia del verbo “limonare” non è univoca. Nel corso del tempo, linguisti, storici e appassionati di tradizioni popolari hanno avanzato tre filoni interpretativi principali, ciascuno affascinante a modo suo.

La metafora visiva dello spremiagrumi

La prima spiegazione, forse la più intuitiva e comune nell’immaginario collettivo, si basa su un’analogia puramente visiva e meccanica. Pensate al gesto che si compie quando si vuole estrarre il succo da un limone utilizzando lo spremiagrumi manuale: si imprime un movimento rotatorio della mano, deciso, continuo e profondo, esercitando una certa pressione sul frutto. Secondo i sostenitori di questa tesi, il movimento delle lingue e delle labbra durante un bacio profondo e prolungato ricorderebbe da vicino proprio quella dinamica. Un’immagine decisamente fisica e carnale, strettamente legata alla passione e alla vicinanza corporea.

I limoni venduti in coppia nei mercati lombardi

Una seconda teoria ci porta indietro nel tempo, tra i banchi affollati e i profumi dei vecchi mercati rionali della Lombardia. Un tempo, a differenza di altri frutti che venivano venduti rigorosamente a peso, i limoni venivano spesso proposti e acquistati a coppie. Per estensione analogica, l’espressione “fare i limoni” o “andare a limonare” ha iniziato a indicare, nel gergo giovanile dell’epoca, il comportamento di due innamorati che decidevano di isolarsi dalla folla per stare appartati, camminando vicini, stretti e appaiati proprio come due limoni sullo stesso banco del mercato. Da questa usanza settentrionale, il verbo si sarebbe poi diffuso in tutta la penisola, specializzandosi nel significato romantico e passionale che conosciamo oggi.

L’antico rituale del fidanzamento e del consenso

La terza ipotesi, più poetica e romantica, affonda le sue radici in una suggestiva tradizione contadina del passato. In alcune zone d’Italia, il limone era considerato un vero e proprio simbolo di promessa amorosa, fedeltà e fecondità. Quando un giovane uomo voleva dichiararsi a una ragazza e chiederne ufficialmente la mano, le faceva dono di un limone. Se la fanciulla accettava la proposta di matrimonio e corrispondeva il sentimento, mordeva il frutto davanti al pretendente.

Questo romantico rituale sanciva pubblicamente il legame e dava il via ufficiale al fidanzamento. Da questo gesto di accettazione e di intimità condivisa sarebbe derivato, col tempo, l’uso del verbo per indicare il contatto fisico più dolce tra due partner.

Il bacio nell’era digitale: riscoprire la vicinanza autentica

La celebrazione della Giornata Mondiale del Bacio del 6 luglio ci invita a riflettere anche su come stiano cambiando le relazioni nell’epoca degli schermi digitali e delle connessioni virtuali. Tra emoji a forma di cuore, messaggi istantanei e appuntamenti programmati sulle app, il rischio concreto è quello di dematerializzare i sentimenti e perdere l’autenticità del contatto fisico.

Termini come “limonare”, con il loro carico di ironia, popolarità e nostalgia, ci ricordano la bellezza della spontaneità e della concretezza corporea. Il bacio è una forma di comunicazione ancestrale, un ponte invisibile che unisce due anime riducendo a zero ogni distanza geografica ed emotiva. Il bacio fa bene alla salute, riduce lo stress, rilascia endorfine e, soprattutto, alimenta la complicità di coppia.

Che si tratti di un bacio timido rubato sotto le stelle, di una promessa d’amore sussurrata all’orecchio o di un travolgente e appassionato “limone” estivo in riva al mare, l’importante è non perdere mai la straordinaria capacità di emozionarsi e di donarsi all’altro. In questo 6 luglio, celebrate l’amore in tutte le sue meravigliose sfumature: leggete una poesia, ascoltate una canzone che vi fa battere il cuore, ma soprattutto… non dimenticate di baciarvi!

Un libro per conoscere i modi di dire italiani

Se volete conoscere espressioni idiomatiche come “limonare”, vi suggeriamo il libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), volume scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.