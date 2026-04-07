“Le bugie hanno le gambe corte”, l’origine del modo di dire tra mito, Pinocchio e verità

Tutti noi, fin da bambini, ci siamo sentiti ripetere almeno una volta questo monito dai genitori o dai nonni: “Attento, perché le bugie hanno le gambe corte”. È uno dei modi di dire più famosi della lingua italiana, un pilastro dell’educazione morale che attraversa le generazioni. Ma vi siete mai chiesti perché la menzogna dovrebbe avere proprio delle gambe poco sviluppate? Qual è l’origine profonda di questa immagine così vivida e quasi grottesca?

Scopriamo l’origine di questo celebre modo di dire, scavando nelle sue radici mitologiche, letterarie e persino psicologiche, per capire come un’espressione antica riesca a essere ancora così attuale nell’era delle fake news.

“Le bugie hanno le gambe corte”: il significato letterale e figurato

Il senso del proverbio è immediato: chi dice una bugia non può andare lontano. Proprio come una persona con le gambe troppo corte farebbe fatica a scappare velocemente o a percorrere lunghe distanze, così la menzogna ha un “fiato corto”. Prima o poi la verità, che invece corre spedita, la raggiungerà e la smaschererà. In sostanza, è un invito alla sincerità basato sul pragmatismo: mentire non conviene perché lo sforzo per mantenere in piedi l’inganno è destinato a fallire sotto il peso della realtà.

L’origine mitologica: Prometeo e l’Inganno

Sebbene molti associno il proverbio alla letteratura moderna, le sue radici affondano nel mito greco. Una leggenda affascinante racconta che Prometeo, il titano che plasmò gli uomini dalla creta, decise un giorno di forgiare la statua della Verità. Voleva che fosse perfetta, solenne e maestosa.

Mentre era al lavoro, Prometeo fu chiamato d’urgenza da Giove e lasciò il laboratorio sotto la custodia del suo apprendista, l’Inganno. Quest’ultimo, preso da un desiderio di emulazione e superbia, decise di fabbricare una statua identica a quella del maestro. Lavorò con foga, ma proprio quando stava per terminare i piedi, finì la creta. Preso dal panico per l’imminente ritorno di Prometeo, lasciò la statua senza piedi (o con piedi abbozzati e corti).

Al suo ritorno, Prometeo rimase stupito dalla somiglianza delle due opere e decise di infondere la vita in entrambe. La Verità si alzò e iniziò a camminare con passo sicuro e fermo. La copia, che venne chiamata Menzogna, provò a seguirla ma, non avendo gambe adeguate, rimase ferma o cadde dopo pochi passi. Da qui l’idea che la menzogna sia “mutilata” nel suo cammino.

La consacrazione letteraria: da Pulci a Collodi

L’espressione ha poi viaggiato nei secoli attraverso la letteratura italiana. Nel XV secolo, il poeta Luigi Pulci nel suo Morgante scriveva: “Ganellon tu ne fai troppe, e non sai ben che le bugie son zoppe”. L’idea della bugia “zoppa” o deforme era già radicata.

Tuttavia, il contributo definitivo alla popolarità del concetto lo dobbiamo a Carlo Collodi e al suo Pinocchio. Nel capitolo XVII del capolavoro, la Fata Turchina impartisce al burattino una lezione indimenticabile:

“Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito! perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo: la tua per l’appunto è di quelle che hanno il naso lungo.”

Collodi distingue saggiamente: ci sono bugie che ti impediscono di scappare (gambe corte) e bugie che ti rendono ridicolo e palese a tutti (naso lungo). Questa distinzione ha reso il concetto ancora più visivo e comprensibile per i più piccoli, trasformando un concetto astratto in una caratteristica fisica evidente.

Oltre il proverbio: la psicologia di chi mente

Ma perché, nonostante il monito, continuiamo a mentire? Gli psicologi spiegano che la bugia è spesso una scorciatoia cognitiva o emotiva per evitare un conflitto o proteggere la propria immagine. Tuttavia, mantenere una bugia richiede un carico cognitivo enorme: bisogna ricordare ogni dettaglio falso per non cadere in contraddizione. È qui che le “gambe corte” si manifestano: la mente umana, sotto pressione, tende a inciampare, rivelando la verità attraverso il linguaggio del corpo o incongruenze narrative.

Il proverbio oggi nell’era digitale

Oggi potremmo pensare che il web permetta alle bugie di avere gambe lunghissime e velocissime. Le fake news viaggiano in tutto il mondo in pochi secondi. Eppure, paradossalmente, nell’era dei dati e della memoria digitale perenne, il “fact-checking” è diventato un’arma potente. Se una bugia viene scritta online, lascia una traccia indelebile che prima o poi verrà confrontata con i fatti. Le gambe delle bugie digitali sono forse più veloci, ma restano fragili: una volta scoperte, il crollo della reputazione è istantaneo e globale.

Il proverbio “le bugie hanno le gambe corte” non è solo un rimbrotto per bambini, ma una lezione di ecologia sociale. La fiducia è il collante della società e la menzogna ne corrode le fondamenta. Ricordare che la verità ha il passo lungo significa scegliere la strada della solidità e della coerenza.

La prossima volta che sarete tentati di nascondere la verità, ricordatevi di Prometeo, dell’apprendista Inganno e del povero Pinocchio: non importa quanto siate creativi, la realtà ha sempre gambe più lunghe della fantasia.

Un libro per conoscere i modi di dire italiani

Se volete conoscere l’origine delle espressioni idiomatiche che usiamo quotidianamente, vi consigliamo il libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), volume scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.

Un “libro di società” perché permette di essere condiviso e di “giocare” da soli o in compagnia alla scoperta dell’origine e dell’uso corretto dei modi di dire che tutti i giorni utilizziamo. Un volume leggero che vuole sottolineare l’importanza delle espressioni idiomatiche. Molte di esse sono cadute nel dimenticatoio a causa del sempre più frequente utilizzo di espressioni straniere e anglicismi.