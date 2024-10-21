Cos’è il CAPS LOCK, da dove nasce e come si usa oggi

Il tasto Caps Lock, presente su tutte le tastiere moderne, è uno degli strumenti più utilizzati per la scrittura in maiuscolo. Tuttavia, la sua origine, il suo significato e il suo impatto nel mondo della scrittura digitale hanno subito notevoli trasformazioni nel corso del tempo.

Approfondiamo la storia e il significato del “Tasto maiuscolo” in occasione del “Caps Lock Day” che si celebra il 22 ottobre.

La nascita del Caps Lock

Il Caps Lock, letteralmente “blocco delle maiuscole”, deriva da un’esigenza specifica legata alle macchine da scrivere. Prima dell’avvento dei computer, i dattilografi utilizzavano un meccanismo simile noto come “Shift Lock”. La funzione principale di questo tasto era quella di bloccare temporaneamente la macchina da scrivere in modalità maiuscolo, permettendo di continuare a digitare lettere maiuscole senza dover premere continuamente il tasto “Shift”, che all’epoca richiedeva una certa pressione manuale. In altre parole, lo Shift Lock facilitava la digitazione di intere parole o frasi in maiuscolo, una pratica comune per sottolineare importanza o titoli.

Con l’avvento delle tastiere per computer, il Shift Lock si è evoluto nel Caps Lock. Questo tasto, invece di bloccare solo le maiuscole, trasformava tutta la scrittura in lettere capitali finché non veniva disattivato. Tuttavia, il Caps Lock, a differenza del suo predecessore meccanico, era molto più immediato e versatile, richiedendo solo una pressione per attivarlo e disattivarlo.

Nel contesto tipografico tradizionale, le lettere maiuscole erano utilizzate principalmente per sottolineare l’importanza di una parola, come nei titoli o nei nomi propri. Il Caps Lock ha dunque permesso una maggiore facilità nella scrittura di queste sezioni, eliminando la necessità di dover usare il tasto Shift per ogni singola lettera.

Tuttavia, con l’avvento dell’era digitale e della comunicazione online, le maiuscole hanno acquisito un significato molto diverso. Nei primi anni di Internet e dei forum di discussione, scrivere interi messaggi in maiuscolo tramite Caps Lock ha iniziato a essere interpretato come una forma di “urlare” virtualmente. Questo cambiamento semantico è avvenuto a causa del tono implicito che le lettere maiuscole conferiscono alla scrittura: la mancanza di differenze tra lettere alte e basse trasmette un senso di intensità e, talvolta, di aggressività.

Nei primi forum e nelle chat room, quando il testo era l’unico modo per esprimere emozioni, non esistevano gli emoji o i sistemi per evidenziare il tono del discorso. Di conseguenza, le maiuscole sono diventate un modo per esprimere enfasi, rabbia o urgenza. La frase “PERCHE’ NON RISPONDI?” scritta interamente in maiuscolo può apparire molto più severa e impositiva rispetto a “Perché non rispondi?”.

Il Tasto maiuscolo e la netiquette

Con l’evoluzione del linguaggio digitale, è emerso un insieme di norme non scritte chiamate netiquette, ossia l’etichetta di comportamento su Internet. Una delle regole chiave della netiquette è proprio l’uso moderato delle maiuscole. Scrivere in maiuscolo per lunghi periodi viene visto come segno di maleducazione o mancanza di controllo delle proprie emozioni. Di conseguenza, il tasto Caps Lock ha acquisito una sorta di “reputazione negativa” in alcuni contesti, associato a coloro che non seguono le regole della comunicazione online o che non sanno come usare correttamente il tono.

Tuttavia, va detto che le maiuscole tramite Caps Lock mantengono ancora il loro ruolo utile. Sono ancora indispensabili per scrivere titoli, evidenziare sezioni di testo o compilare moduli in cui è richiesto l’uso delle lettere maiuscole, come i campi per i codici fiscali o le password. È quindi un tasto che deve essere utilizzato con consapevolezza del contesto.

Caps Lock e la tecnologia moderna

In alcune tastiere, specialmente quelle dei dispositivi mobili e dei laptop, il tasto Caps Lock è stato reso meno prominente o è stato addirittura eliminato. Questo è avvenuto perché con l’aumento dell’uso dei social media e delle e-mail, la necessità di scrivere lunghi testi in maiuscolo è diminuita, così come l’uso eccessivo del Caps Lock ha iniziato a essere associato a comportamenti negativi. Alcuni produttori di tastiere hanno persino introdotto tasti personalizzabili che consentono di assegnare al Caps Lock funzioni diverse, come l’accesso rapido a determinate applicazioni o comandi.

Un altro sviluppo interessante riguarda i dispositivi touch, come gli smartphone. Qui, il Caps Lock si attiva con una doppia pressione del tasto Shift, il che rende il suo utilizzo meno immediato e più intenzionale rispetto a quanto accadeva sulle tastiere fisiche. Questo è un segno che la progettazione delle tastiere si sta adattando ai cambiamenti nelle abitudini di scrittura.

Il Caps Lock ha assunto anche una certa valenza culturale, diventando oggetto di meme e di satira online. Alcuni utenti, ad esempio, ironizzano su chi usa eccessivamente le maiuscole, immaginando che queste persone abbiano “rotto” il tasto Caps Lock o non riescano più a disattivarlo. Alcune frasi emblematiche come “il Caps Lock è bloccato” sono diventate un modo scherzoso per indicare chi sembra sempre scrivere in modo urlato o troppo enfatico.

In definitiva, il tasto Caps Lock è molto più di un semplice strumento di scrittura. Esso rappresenta un’evoluzione tecnologica che ha accompagnato il passaggio dalle macchine da scrivere ai computer e ai dispositivi touch, ma è anche un simbolo del modo in cui il linguaggio e il tono si sono adattati al mondo della comunicazione digitale.

Il Caps Lock Day

L’iniziativa di dedicare una giornata interamente dedicata al “Tasto maiuscolo” viene dall’informatico Derek Arnold il quale, stanco di leggere una quantità di email e messaggi scritti in maiuscolo, per ironizzare e sdrammatizzare da cosa scelse il 22 ottobre come giornata in cui tutti avrebbero dovuto digitare solamente con il blocco maiuscole attivato.

Il Caps Lock Day viene celebrato due volte l’anno in America: oltre al 22 ottobre, infatti, si festeggia anche il 28 giugno, giorno della scomparsa di Billy Mays, televenditore molto popolare che era solito urlare come metodo comunicativo per indurre gli spettatori all’acquisto.

Se volete anche voi partecipare alla giornata dedicata al Tasto Maiuscolo, vi basterà pubblicare sui social network un messaggio scritto in MAIUSCOLO condito dagli hashtag #CapsLockDay e #InternationalCapsLockDay.

COSA ASPETTATE? PARTECIPATE IN NUMEROSI!