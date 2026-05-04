Aprire il vaso di Pandora: origine, mito e perché continuiamo a usarlo

Origine e significato del mito di Pandora: tra vendetta divina e curiosità umana, ecco perché oggi lo usiamo per indicare l’inizio di problemi inarrestabili.

Quante volte, di fronte a una situazione complicata che rischia di degenerare o alla scoperta di segreti rimasti a lungo celati, abbiamo usato l’espressione “aprire il vaso di Pandora”? Questo modo di dire, entrato stabilmente nel nostro lessico quotidiano, affonda le sue radici nel cuore pulsante della mitologia greca, portando con sé un carico di significati che vanno ben oltre la semplice curiosità.

Ma chi era davvero Pandora e perché il suo vaso è diventato il simbolo universale delle sventure umane?

L’origine delll’espressione “aprire il vaso di pandora”: una vendetta divina

La storia di Pandora è indissolubilmente legata a quella di Prometeo, il Titano che osò sfidare gli dei rubando il fuoco sacro per donarlo agli uomini. Zeus, adirato per l’affronto e per il progresso che l’umanità avrebbe ottenuto grazie al fuoco, decise di ordire una punizione esemplare e sofisticata.

Non colpì direttamente Prometeo, ma scelse una via traversa. Ordinò a Efesto di plasmare una figura femminile bellissima, la prima donna mortale: Pandora (il cui nome significa “colei che ha tutti i doni”). Ogni divinità offrì a Pandora una qualità: Afrodite le donò la grazia, Atena l’abilità nelle arti, Ermes l’astuzia e la parola. Tuttavia, Zeus le consegnò anche un oggetto fatale: un grande vaso sigillato, ammonendola di non aprirlo mai.

Pandora fu inviata sulla Terra come sposa a Epimeteo, fratello di Prometeo. Nonostante l’avvertimento del fratello di non accettare doni dagli dei, Epimeteo, ammaliato dalla bellezza della donna, la accolse. Fu allora che la natura umana fece il suo corso: vinta da una curiosità insaziabile, Pandora scoperchiò il vaso.

Cosa uscì dal vaso?

Fino a quel momento, secondo il mito narrato da Esiodo nelle sue opere (Le opere e i giorni e la Teogonia), l’umanità aveva vissuto libera da sofferenze, malattie e fatiche. All’apertura del vaso, però, si sprigionarono istantaneamente tutti i mali del mondo: la vecchiaia, la gelosia, la malattia, la pazzia, il vizio e la fatica. Questi si sparsero rapidamente tra gli uomini, rendendo la vita terrena una valle di lacrime.

Pandora, terrorizzata, cercò di richiudere il coperchio, ma era troppo tardi. Solo una cosa rimase sul fondo del vaso, non riuscendo a uscire prima che venisse richiuso: la Speranza (Elpis).

Il significato simbolico: perché la speranza è rimasta dentro?

Il dettaglio della speranza rimasta nel vaso è uno dei punti più dibattuti della mitologia. Alcuni interpretano il fatto che sia rimasta “protetta” nel vaso come un segno benevolo: anche nei momenti di massima disperazione, l’uomo può sempre attingere alla speranza che resta a sua disposizione. Altri, con una visione più pessimistica tipica di certa filosofia antica, suggeriscono che la speranza sia rimasta chiusa proprio per tormentare l’uomo, illudendolo di poter cambiare un destino ormai segnato dai mali liberati.

In ogni caso, da qui nasce il celebre detto popolare “la speranza è l’ultima a morire”: essa è l’unico conforto rimasto ai mortali dopo che il mondo è stato invaso dalle sofferenze.

Curiosità filologica: non era un vaso, ma un orciolo

Un dettaglio che pochi conoscono riguarda la traduzione del termine. Nell’originale greco di Esiodo, l’oggetto non era un “vaso” nel senso moderno (una scatola o un piccolo contenitore), ma un pithos. Il pithos era un grande orciolo di terracotta, spesso alto quanto un uomo, utilizzato per conservare derrate alimentari come grano o olio.

L’errore di traduzione risale al XVI secolo, quando l’umanista Erasmo da Rotterdam, traducendo il mito dal greco al latino, confuse la parola pithos (orciolo) con pyxis (una piccola scatola o pisside). Da quel momento, nell’iconografia e nella lingua comune, Pandora è stata quasi sempre ritratta con un cofanetto o un vasetto prezioso tra le mani, cambiando per sempre la percezione visiva del mito.

Significato e uso moderno dell’espressione

Oggi, “aprire il vaso di Pandora” viene usato metaforicamente per descrivere un’azione che, seppur mossa da buone intenzioni o semplice curiosità, finisce per scatenare una serie di problemi imprevisti e incontrollabili. Si usa spesso nel linguaggio giornalistico e politico: “L’inchiesta ha aperto il vaso di Pandora della corruzione”, per indicare che una volta sollevato il velo su un piccolo dettaglio, è emersa una voragine di scandali inarrestabili.

Oggi il mito di Pandora ci ricorda l’ambivalenza della conoscenza: scoprire la verità è un atto di libertà, ma porta con sé il peso della responsabilità e le conseguenze imprevedibili di ciò che abbiamo scelto di guardare.

Il mito di Pandora continua a parlarci dopo millenni perché tocca corde universali dell’animo umano: la curiosità, la fragilità e l’eterna lotta contro le avversità. Ricordare l’origine di questa espressione rappresenta un modo per ricollegarci a quella saggezza antica che, pur raccontando di mali terribili, ha avuto la cura di lasciarci, in fondo al vaso, un motivo per continuare a lottare.

Come “aprire la mente” e conoscere altri modi di dire italiani

Altre espressioni idiomatiche come “aprire il vaso di Pandora” sono presenti all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.