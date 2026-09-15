Accismo: la parola che non trovi sul dizionario ma usiamo ogni giorno

Cos’è l’accismo? Alla scoperta del “no” che significa “sì”: la figura retorica che smaschera i rifiuti di facciata e svela i nostri reali desideri.

Accismo: l’arte di dire “no” quando vogliamo dire “si”. Quante volte ci siamo trovati a rifiutare una seconda fetta di torta pronunciando un “No, grazie, sono a posto così”, mentre con gli occhi divoravamo già l’ultimo strato di cioccolato? O quante volte, di fronte a un complimento inaspettato o a un dono generoso, abbiamo protestato con un timido “Ma non dovevi assolutamente!”, sperando con tutto il cuore che l’interlocutore non prendesse la nostra ritrosia alla lettera?

Questo sottile teatro quotidiano, fatto di scherzose smentite e desideri velati, possiede un nome antico, raro ed estremamente affascinante: accismo. Analizziamo in cosa consiste e come nasce questa figura retorica che utilizziamo quotidianamente senza accorgercene.

Accismo: la definizione del desiderio mascherato e il mistero del vocabolario

Derivato dal greco akkismós (a sua volta legato a akkízomai, che significa letteralmente “fare la leziosa” o “mostrarsi ritrosa”), l’accismo è una figura retorica tanto sofisticata quanto pervasiva.

Per sua stessa definizione, l’accismo consiste proprio nella “finzione di rifiutare ciò che in realtà si desidera fortemente”. Non si tratta di una menzogna malevola né di un inganno con fini ostili, ma di una forma elegante di dissimulazione. È il velo di pudore o di educata modestia che stendiamo sopra i nostri desideri più autentici per rispettare le convenzioni sociali, per civetteria o semplicemente per proteggere la nostra vulnerabilità.

Eppure, qui si nasconde un paradosso: se provate a cercare la parola sul Vocabolario Treccani o su altri dizionari dell’uso come lo Zingarelli, rimarrete a bocca asciutta. L’accismo è una di quelle perle verbali che vivono nella prassi e nella saggistica specialistica, come ad esempio i dizionari di retorica, ma che la lessicografia ufficiale continua a ignorare.

La prospettiva dell’Accademia della Crusca e della retorica

Sebbene l’Accademia della Crusca non abbia mai schedato ufficialmente il termine tra i lemmi della nostra lingua, la tradizione letteraria custodita nei secoli dall’istituzione ne è intessuta. Nel Rinascimento, un concetto strettamente parente dell’accismo trova spazio nella celebre sprezzatura descritta da Baldassarre Castiglione nel “Libro del Cortegiano“: l’arte di dissimulare il reale interesse e schermirsi con ritrosia di fronte a cariche o doni prima di accoglierli. L’italiano ha sempre praticato la retorica del rifiuto simulato, pur avendone dimenticato il nome formale.

L’accismo si colloca proprio in questo spazio d’ombra del linguaggio: una zona franca in cui le parole non servono a descrivere brutalmente la realtà, ma a ricamarla con garbo per non urtare le sensibilità altrui.

Il gioco dell’accismo tra letteratura e teatro

La letteratura mondiale è intessuta di accismo. Nei romanzi di Jane Austen, il “no” pronunciato dalle eroine non è quasi mai una porta serrata per sempre, ma una danza tattica: un modo per saggiare la determinazione dell’interlocutore, per non apparire troppo ciecamente desiderose o per obbedire ai rigidi codici morali dell’epoca.

Anche nel teatro di William Shakespeare o nelle commedie di Carlo Goldoni, i personaggi utilizzano l’accismo per stuzzicare la brama dell’altro. Rifiutare un dono, una lode o un’attenzione amorosa diventa lo strumento principale per aumentarne il valore percepito. Il rifiuto simulato agisce come una lente d’ingrandimento psicologica: costringe chi offre a reiterare l’offerta, confermando così la sincerità del proprio gesto.

Perché abbiamo ancora bisogno dell’accismo oggi

Oggi, abituati alla comunicazione iper-diretta, all’imperativo dell’assertività a tutti i costi e alla trasparenza spinta al limite del voyeurismo, l’accismo potrebbe sembrare un anacronismo da rispolverare solo nei libri di grammatica. Ci viene continuamente ripetuto di “dire ciò che pensiamo” e di “chiedere ciò che vogliamo” senza filtri né esitazioni.

Eppure, la vita sociale non può fare a meno di questa nobile arte della sfumatura. L’accismo è la protezione che ci concediamo contro la rozzezza del reale. È il respiro di mezzo secondo tra l’impulso dell’ego e la grazia della convivenza.

L’accismo rappresenta uno scudo emotivo: accettare qualcosa immediatamente può farci sentire vulnerabili o in debito. Il “no” iniziale neutralizza il rischio di sembrare invadenti. Esso diventa un vero e proprio “rituale di cura”: concede all’altro la gioia dell’insistenza, trasformando uno scambio banale in un piccolo atto d’attenzione reciproca. Quando un amico insiste nel pagare il caffè dopo il nostro rituale “Ma no, ci mancherebbe!”, si compie un micro-dramma sociale in cui entrambi usciamo gratificati.

Riscoprire termini dimenticati come accismo significa riappropriarci della complessità emotiva dei nostri gesti. Nel grande dizionario dell’animo umano, il confine tra un rifiuto e un’accettazione non è quasi mai una linea retta, ma un sentiero ritorto. Ricordarlo ci aiuta a leggere tra le righe delle conversazioni di ogni giorno, riscoprendo che a volte il “no” più fermo è soltanto il modo più dolce che la lingua possiede per sussurrare un appassionato “sì”.