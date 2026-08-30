Da “A presto” a “Ci aggiorniamo”: come è cambiato il nostro modo di dire arrivederci

Siamo sul pianerottolo di casa, oppure all’uscita di un bar dopo un caffè preso al volo. Due amici si salutano. Un tempo, la formula rituale che chiudeva l’incontro portava con sé un’intenzione chiara e affettuosa: “A presto”, “Ci vediamo la settimana prossima” o il classico “Fatti sentire”. Oggi, sempre più frequentemente, il congedo assume la forma di una direttiva aziendale: “Ci aggiorniamo” o la sua variante interlocutoria, “Ti faccio sapere”.

Il modo in cui ci salutiamo è lo specchio di come viviamo le relazioni, della percezione che abbiamo del tempo libero e del peso che attribuiamo alla presenza dell’altro. La lingua parlata quotidianamente sta assorbendo un lessico burocratico e manageriale che trasforma l’amicizia in un progetto in perenne stato di status update. Analizziamo questo fenomeno dal punto di vista linguistico.

La trasformazione del congedo: dalla promessa al flusso di dati

Per comprendere il valore di questo mutamento, occorre guardare alla funzione pragmatica del saluto. Secondo le analisi linguistiche ed enciclopediche del settore, come quelle consultabili sull’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, i saluti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere o ripristinare il legame sociale tra i parlanti. Dire «A presto» costituisce un vero e proprio atto linguistico: contiene una promessa implicita, un’intenzione di vicinanza e il desiderio di un nuovo contatto materiale.

Al contrario, la formula “Ci aggiorniamo” dematerializza l’incontro. Non promette una cena, non immagina un abbraccio, né tantomeno stabilisce un momento preciso. Trasforma la relazione in un flusso informativo aperto. Chi dice “Ci aggiorniamo” tratta la propria vita affettiva come una casella di posta elettronica: c’è un’incombente attività di coordinamento in corso, una notifica da attendere, una pratica da chiudere. L’amicizia cessa di essere un tempo condiviso per diventare un processo da gestire.

L’ufficio nel parlatorio quotidiano: l’invasione del lessico manageriale

Questo fenomeno non riguarda soltanto il momento dei saluti. Negli ultimi anni assistiamo a una vera e propria colonizzazione del parlato quotidiano da parte del gergo aziendale. L’Accademia della Crusca, da sempre punto di riferimento per l’osservazione dell’italiano contemporaneo e dell’impatto dei neologismi nel tessuto sociale, riflette spesso sulle dinamiche con cui i linguaggi settoriali penetrano nella lingua comune.

Oggi non ci limitiamo più a metterci d’accordo per una pizza; ci allineiamo. Non facciamo spazio nelle nostre agende; cerchiamo di incastrare un aperitivo tra un impegno e l’altro, come se gli amici fossero tasselli di una matrice Excel. Parliamo di ottimizzare i fine settimana, di settare i programmi della vacanza o di dare un feedback sull’ultimo libro letto.

Questa pervasività lessicale rivela una trasformazione socioculturale profonda: abbiamo interiorizzato il mito della produttività a tal punto da applicare i parametri dell’efficienza lavorativa persino alla sfera intima. La vita informale non è più un rifugio dalla frenesia professionale, ma un’ulteriore area di lavoro da organizzare con la massima resa.

La psicolinguistica del “Ti faccio sapere”

Accanto al lapidario “Ci aggiorniamo”, spicca un’altra espressione divenuta un pilastro della conversazione quotidiana: “Ti faccio sapere”. In apparenza è un gesto di disponibilità, un modo per mantenere aperta una possibilità. In realtà, la linguistica pragmatica vi rintraccia una potente funzione di sbarramento emotivo.

Il «Ti faccio sapere» funziona come un paracadute contro l’ansia da prestazione sociale. In un’epoca caratterizzata da un’agenda perennemente satura, impegnarsi subito con un “sì” definitivo genera apprensione. Rinviare la conferma consente di non prendere impegni vincolanti, tutelando la propria stanchezza senza creare un attrito diretto con l’interlocutore. Tuttavia, l’effetto collaterale è una perenne sospensione: restiamo tutti in attesa che l’altro trovi la “finestra di tempo” adeguata per inserirci nel suo programma.

Dallo schermo alla voce: l’effetto delle chat sul parlato

Non si può comprendere l’affermazione di questo linguaggio senza considerare l’impatto della comunicazione asincrona. Applicazioni come WhatsApp o Telegram hanno riprogrammato il nostro modo di concepire la conversazione. Nelle chat di messaggistica istantanea i dialoghi non si chiudono mai davvero; rimangono latenti, pronti a essere ripresi dopo ore o giorni con una risposta a scoppio ritardato.

Quando ci incontriamo dal vivo, tendiamo a replicare la stessa sintassi digitale. Il «Ci aggiorniamo» pronunciato a voce è il corrispettivo parlato del lasciarsi una chat aperta. È la trasposizione verbale di un tasto di invio, un modo per interrompere il contatto orale mantenendo attivo il canale per il successivo messaggio di testo.

Ritrovare il valore delle parole di presenza

Le parole che scegliamo di pronunciare non descrivono semplicemente la realtà: la costruiscono. Se continuiamo a rivolgerci alle persone care con il linguaggio della dirigenza aziendale, rischiamo di impoverire la natura stessa dei nostri legami, riducendo l’affetto a una questione di incastri logistici.

Tornare a dire “A presto”, o ritrovare il coraggio di stabilire un giorno preciso per incontrarsi senza la paura di impegnare un martedì sera, non è una forma di nostalgia linguistica. È una scelta di cura. Significa restituire al tempo condiviso la sua unicità, liberando la vita quotidiana dalla gabbia del coordinamento perpetuo. La prossima volta che salutiamo qualcuno a cui teniamo, proviamo a lasciare da parte gli aggiornamenti: un semplice “Ci vediamo venerdì” potrebbe essere il gesto più rivoluzionario e caloroso a nostra disposizione.

“Salve”: scopri quando e come usare questa forma di saluto nella lingua italiana