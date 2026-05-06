“Yesteryear” di Caro Claire Burke, il caso editoriale che sta smontando il mito della nostalgia sui social

Cosa accadrebbe se la serenità domestica che domina i nostri feed social diventasse realtà, privandoci però del comfort del Wi-Fi e del riscaldamento centralizzato? Questa è la premessa di “Yesteryear“, il folgorante esordio di Caro Claire Burke, che dopo aver scalato la classifica del New York Times, si è imposto come il caso editoriale più discusso del 2026. Il libro prende di mira il fenomeno delle “Tradwives”, le mogli tradizionali che hanno trasformato la nostalgia in un impero digitale.

“Yesteryear” di Caro Claire Burke

La protagonista, Natalie Heller Mills, è la regina indiscussa di questo mondo patinato. Con milioni di follower, Natalie vende un ideale di purezza e dedizione domestica che nasconde, dietro l’obiettivo dello smartphone, una schiera di nannies, elettrodomestici moderni mimetizzati e una produzione mediatica millimetrica. Per Natalie, il passato è un brand, un filtro color seppia applicato a una vita di privilegi contemporanei.

Il castello di carte crolla quando Natalie si sveglia improvvisamente nel 1855. Non è un gioco di specchi, né un set cinematografico: è la realtà cruda, sporca e violenta del XIX secolo.

Qui, la “vita semplice” che tanto promuoveva online si rivela per quello che era realmente per una donna dell’epoca: una lotta quotidiana e brutale contro la malattia, il freddo, la fatica fisica estenuante e la totale assenza di diritti civili. Senza il suo pubblico a convalidare la sua bellezza, Natalie deve scontare la colpa di aver romanticizzato un’epoca che non ha mai conosciuto.

L’accoglienza della critica: satira feroce o horror sociale?

La critica internazionale è rimasta folgorata dalla capacità della Burke di decostruire il mito della perfezione femminile. Il Guardian lo ha definito “una satira acida che morde la mano di chi la nutre”, mentre molti critici americani lo hanno già paragonato a “Il racconto dell’ancella” per la sua capacità di esplorare il controllo sul corpo e sull’identità delle donne.

Cosa dicono i lettori

Il pubblico è diviso, ma in modo elettrizzante. Se da un lato molti lettori su Goodreads, il dibattito è caldo. Se da un lato molti lettori lodano il coraggio dell’autrice nel creare una protagonista inizialmente “insopportabile” e narcisista per poi costringerla a un’evoluzione dolorosa, altri sono rimasti scioccati dal realismo crudo delle scene ambientate nel passato.

Burke non risparmia dettagli sulla mortalità infantile, sulla mancanza di igiene e sulla condizione di sottomissione giuridica delle donne nel 1800. Il suo non è un semplice viaggio romantico nel tempo alla Outlander; è un thriller psicologico che interroga il lettore su quanto della nostra identità sia solo una performance per lo sguardo altrui.

Perché leggerlo

Ma perché “Yesteryear” è un libro necessario oggi? innanzi tutto per la critica ai social media: nel suo libro, Burke mette a nudo l’ipocrisia dell’era digitale, dove la verità è subordinata all’estetica. Inoltre, l’autrice non risparmia dettagli sulla durezza del 1800, distruggendo ogni tentazione nostalgica reazionaria. Nonostante i temi profondi, “Yesteryear” è costruito come un meccanismo a orologeria. Il mistero dietro il “trasferimento” temporale di Natalie tiene incollati fino all’ultima pagina.

Quando arriverà in Italia?

Il successo oltreoceano ha scatenato un’asta serrata tra i principali editori italiani. Le notizie ufficiali confermano che i diritti sono stati acquisiti da Neri Pozza, casa editrice nota per la qualità delle sue scelte editoriali.

La traduzione italiana è prevista per l’inizio del 2027. Tuttavia, l’attesa è alimentata anche dalle notizie provenienti da Hollywood: è già in fase di sviluppo un adattamento cinematografico che vedrebbe Anne Hathaway nei panni della complessa e controversa Natalie.

“Yesteryear” è uno specchio deformante che ci restituisce l’immagine di una società ossessionata dal passato per paura di affrontare le complessità del presente. Un’opera che, siamo certi, farà discutere i lettori italiani per molto tempo.