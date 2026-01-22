“Woman Down” di Colleen Hoover, il thriller che sta sconvolgendo l’America

Negli Stati Uniti non si parla d’altro: il 13 gennaio 2026 è uscito, in contemporanea in America e in Italia, “Woman Down“, l’ultima fatica di Colleen Hoover, la scrittrice romance più amata del mondo. L’accoglienza oltreoceano è stata quella dei grandi eventi mediatici. Non è solo un libro: è un fenomeno che promette di bissare, se non superare, l’impatto di “Verity”.

Woman Down

La protagonista del libro è Petra Rose, una scrittrice di bestseller in piena crisi. Dopo 18 mesi di blocco creativo e il flop dell’adattamento cinematografico del suo ultimo libro, Petra decide di isolarsi in una baita nei boschi. Ma la quiete dura poco: nel cuore della notte, un poliziotto bussa alla sua porta. L’uomo, Nathaniel Saint, è incredibilmente simile al protagonista del libro che lei sta cercando di scrivere.

Inizia così una spirale dove Petra usa Saint come “musa reale” per superare il blocco. Le loro “sessioni di ricerca” confondono i confini tra finzione e realtà, tra attrazione e dipendenza, e la donna si scopre più viva che mai. Ma quando il desiderio si mescola all’ossessione, il confine tra la finzione del romanzo e la realtà della vita si sgretola, portando il lettore a chiedersi: fino a che punto si può rischiare per ottenere ciò che si vuole?

Perché il libro è diventato un caso editoriale

Ma perché questo romanzo è già diventato un caso editoriale imperdibile? Un articolo della rivista americana BookTrib sottolinea alcuni punti chiave che spiegano la “Hoover-mania”.

Innanzi tutto il libro colpisce perché si tratta di un salto di genere per l’autrice: sebbene nota per il romance (It Ends With Us), il libro “Woman Down” segna un allontanamento dell’autrice dal genere New Adult per esplorare un thriller psicologico e romantico. La critica americana definisce questo libro una “discesa stimolante nell’ossessione”, un mix perfetto tra tensione thriller e passione bruciante.

Inolte, negli USA si è creato un vero e proprio tam-tam mediatico (specialmente su TikTok/BookTok) intorno al terzo capitolo del libro, descritto come un momento di pura verità per chiunque svolga un lavoro creativo, capace di agganciare il lettore e non mollarlo più. Non vi anticipiamo di più per evitavi l’effetto sorpresa leggendo il libro.

Ma il segreto del successo di questo libro, e in generale nelle opere della Hoover, risiene nel creare personaggi “fallibili” in cui è possibile rispecchiarsi. Come scrive la critica Krista Beggan, l’autrice non ha paura di far guardare ai suoi personaggi la verità in faccia, accettando conseguenze spesso terrificanti.

Dai libri ai film: il fenomeno Coleen Hoover

Con oltre 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il fenomeno Colleen Hoover è un successo editoriale globale esploso grazie a BookTok, caratterizzato da romanzi romance che trattano temi difficili (violenza domestica, depressione, famiglia) con uno stile diretto, emotivo e in prima persona.

Questo ha consentito all’autrice di creare un forte legame con i lettori, specialmente tra i più giovani, che ne amplificano la popolarità sui social media. Così sono diventati virali opere come “It Ends With Us”, portando i suoi successivi libri a dominare le classifiche, con adattamenti cinematografici che ne consolidano il successo.

L’uscita del nuovo libro è solo il primo degli appuntamenti mediatici che vedranno la Hoover protagonista: se solo lo scorso dicembre era uscito il film “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto” basato sull’omonimo romanzo uscito nel 2019, a marzo 2026 uscirà “Reminders of him – La parte migliore di te (Reminders of him)”, altro adattamento di un’opera della Hoover, pubblicato nel 2022.

Grande attesa, infine, per l’uscita prevista a ottobre 2026 del film “Verity”, thriller diretto da Michael Showalter, con un cast d’eccezione: Josh Hartnett, Anne Hathaway e Dakota Johnson.

