Libri

“Washington D.C.” di Gore Vidal, un romanzo per capire l’America di oggi

Alessandra Pavan

18 Gennaio 2026

Il romanzo, una sconvolgente storia di corruzione e ambizioni malate, esplora le connessioni tra potere politico, ambizione personale e corruzione morale nella capitale statunitense.

Share on WhatsApp Share on Telegram Share on Flipboard Share on Pinterest
Washington D.C. di Gore Vidal, un romanzo per capire l'America di oggi

Per la collane” Le strade” è uscita con la traduzione di Daniela Paladini per Fazi Editore “Washington D.C.“, sesto volume del ciclo Narratives of Empire di Gore Vidal, che racconta la formazione e la degenerazione del potere negli Stati Uniti dal 1775 fino all’era contemporanea.

Il romanzo, una sconvolgente storia di corruzione e ambizioni malate ambientata tra la fine del New Deal, la Seconda guerra mondiale e l’inizio della Guerra fredda e della guerra di Corea, esplora le connessioni tra potere politico, ambizione personale e corruzione morale nella capitale statunitense. Pubblicato nel 1967, è uno delle opere più rappresentative della vena satirico-politica di Gore Vidal.

Perché leggere “Washington D.C.”: il racconto dell’ipocrisia del potere

Il romanzo si apre nel 1937, in un’America segnata dalla crisi del New Deal e dal progressivo declino del prestigio del presidente Franklin D. Roosevelt. La scena iniziale è melodrammatica: un temporale estivo squarcia le tenebre di una serata a Laurel House, il centro del potere della capitale americana dove si consumano intrighi di potere, scandali e contese familiare.

In questo contesto di tensioni economiche e politiche, Vidal introduce i protagonisti della sua storia: due famiglie simbolo dell’élite americana: quella del senatore James Burden Day, conservatore, rispettabile ma non immune alla corruzione, e quella del magnate della stampa Blaise Sanford, spregiudicato e potente manipolatore dell’opinione pubblica. Attorno a loro ruota Clay Overbury, l’affascinante e ambizioso assistente di Day. Proveniente da umili origini, Clay è disposto a tutto pur di scalare la gerarchia politica: conquista la fiducia del senatore, poi ne sposa la causa e soprattutto la figlia di Sanford, Enid, giovane e instabile, la cui fine tragica diventa simbolo del prezzo umano dell’ambizione e dell’ipocrisia di Washington.

Il senatore Day, deciso a garantirsi la rielezione e a puntare alla Casa Bianca, accetta compromessi morali e finanziari, come la corruzione legata alla vendita di terre indiane a speculatori petroliferi. Tuttavia, i suoi piani vengono infranti dal ritorno di Roosevelt e dalla guerra in Europa. Nel dopoguerra, Clay Overbury, divenuto ormai un uomo di potere, rientra da “eroe” e prosegue la sua ascesa: elimina la moglie scomoda facendola internare e, grazie al ricatto, si appropria persino del seggio senatoriale del suo ex mentore. Ormai spietato e disilluso, mira alla presidenza, incarnando la corruzione morale di un sistema dove tutto — potere, successo, carriera — è costruito sulla menzogna e sull’opportunismo.

I personaggi sono inventati ma con molti aspetti in comune con politici e tycoons che Vidal aveva conosciuto. Washington D.C. è dunque al tempo stesso romanzo storico e satira politica, che racconta con intelligenza e ferocia come la politica americana del dopoguerra abbia smarrito ogni principio morale, diventando, nelle parole dello stesso Vidal, la macchina di “un impero destinato a essere l’ultimo sulla Terra.”

Attraverso una scrittura limpida e dialoghi taglienti, Vidal smaschera la decadenza politica e umana dell’America del potere, rivelando l’ipocrisia, il cinismo e la totale intercambiabilità dei suoi protagonisti. Dietro la facciata democratica, Washington appare come un mondo chiuso e spietato, in cui gli ideali vengono sacrificati all’ambizione personale. Un romanzo che risale a un secolo fa in grado di dirci ancora molte cose.

Chi è Gore Vidal

Il romanzo riflette in parte la vita dell’autore: Vidal nacque infatti in un ambiente politico, dal momento che il nonno era Thomas Pryor Gore, senatore e oppositore di Roosevelt: questa esperienza gli permise di vivere da vicino la quotidianità del potere, i suoi intrighi, i suoi raggiri. Partecipò poi come volontario alla Seconda guerra mondiale nel Pacifico; da queste esperienze trasse il suo romanzo d’esordio Williwaw (1946).

La notorietà arrivò qualche anno dopo con The City and the Pillar (1948), primo romanzo americano a trattare l’omosessualità in modo realistico, che suscitò scandalo ma anche ammirazione da parte di autori come Isherwood e Thomas Mann. Non si dedicò solo alla narrativa, ma scrisse importanti sceneggiature, tra cui “Ben Hur”, “Improvvisamente l’estate scorsa” e “Parigi brucia?”, intervenne con saggi critici e polemici a commentare lo scenario politico americano, sempre pronto difendere le libertà individuali e il suo punto di vista, improntato a valori progressisti.

Gore Vidal è stato sicuramente una delle figure più brillanti e provocatorie della letteratura e della cultura politica americana del Novecento, grazie anche alla sua prosa elegante e al suo spirito critico.

Scopri 5 libri da leggere per conoscere la narrativa americana contemporanea

© Riproduzione Riservata