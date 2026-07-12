Walter Siti mette il romanzo sotto processo: perché la narrativa sembra aver perso il coraggio di scandalizzare

Per secoli il romanzo è stato il genere letterario più temuto. Da questa riflessione nasce il nuovo libro di Walter Siti: Il romanzo sotto accusa (per non parlar dei versi), Walter Siti è uno degli intellettuali italiani che più hanno riflettuto sul senso della letteratura e sul suo rapporto con la società. Più che un…

Per secoli il romanzo è stato il genere letterario più temuto. Da questa riflessione nasce il nuovo libro di Walter Siti: Il romanzo sotto accusa (per non parlar dei versi), Walter Siti è uno degli intellettuali italiani che più hanno riflettuto sul senso della letteratura e sul suo rapporto con la società. Più che un semplice saggio, il volume è un’inchiesta critica che attraversa secoli di narrativa per interrogarsi sul presente e sul futuro della scrittura.

Ha scandalizzato governi e istituzioni, è finito sotto processo per oscenità e blasfemia, ha raccontato desideri proibiti, denunciato ipocrisie sociali e mostrato ciò che la cultura dominante avrebbe preferito lasciare nell’ombra. Leggere un romanzo significava spesso confrontarsi con idee scomode, con personaggi moralmente ambigui e con domande prive di risposte rassicuranti.

Oggi, però, qualcosa sembra essersi incrinato. Il romanzo continua a occupare gli scaffali delle librerie, domina le classifiche editoriali e alimenta fenomeni globali come BookTok, ma conserva ancora quella forza dirompente che lo ha reso uno degli strumenti più importanti della modernità? Oppure si è trasformato in un prodotto destinato soprattutto a confermare le aspettative del lettore?

Il romanzo sotto accusa (per non parlare dei versi) di Walter Siti, Rizzoli

Siti ricorda un dato che spesso dimentichiamo: il romanzo nasce come un genere sospetto.

Per lungo tempo è stato accusato di corrompere i costumi, di alimentare fantasie pericolose, di mettere in discussione l’autorità religiosa e politica. Le sue pagine erano considerate capaci di influenzare il comportamento dei lettori proprio perché raccontavano la vita senza filtri, dando voce ai desideri, alle contraddizioni e agli aspetti meno edificanti dell’esistenza umana.

Non è un caso che tanti grandi libri siano stati censurati o processati. La narrativa ha spesso anticipato cambiamenti culturali che la società non era ancora pronta ad accettare.

Secondo Siti, quella capacità di disturbare rappresentava uno dei motivi fondamentali dell’esistenza del romanzo. La letteratura non aveva il compito di tranquillizzare il lettore, ma di costringerlo a guardare la realtà da prospettive inattese.

Da genere maledetto a prodotto di consumo

La domanda centrale del libro riguarda proprio ciò che è accaduto negli ultimi decenni.

Che cosa succede quando il romanzo smette di essere un luogo di conflitto e diventa un prodotto perfettamente integrato nel mercato dell’intrattenimento?

Siti osserva come molta narrativa contemporanea sembri ormai orientata a soddisfare bisogni immediati del pubblico. I libri vengono spesso presentati come strumenti per stare meglio, per ritrovare fiducia, per affrontare momenti difficili o per identificarsi facilmente nei protagonisti.

Naturalmente non c’è nulla di sbagliato in questo. La letteratura ha sempre avuto anche una funzione consolatoria. Il problema nasce quando questa diventa la sua unica funzione.

Secondo l’autore, il rischio è che il romanzo perda progressivamente la propria capacità di sorprendere, mettere in crisi e generare domande autentiche, trasformandosi in un oggetto di consumo rapido, costruito per confermare ciò che il lettore pensa già.

Una storia della letteratura fuori dal canone

Uno degli aspetti più interessanti del volume è il continuo dialogo tra epoche diverse.

Walter Siti attraversa autori lontanissimi tra loro senza limitarsi a ricostruire una storia della letteratura tradizionale. Dante, Gadda, Genet, Campana, Penna, Montale convivono con il rap contemporaneo, con le nuove forme ibride della scrittura digitale e perfino con le produzioni generate dall’intelligenza artificiale.

Questo continuo passaggio tra classici e presente non serve a stabilire gerarchie o nostalgie. Serve piuttosto a mostrare come ogni epoca ridefinisca continuamente il significato stesso della narrazione.

Il romanzo non è mai stato una forma immobile. Cambia linguaggio, struttura, pubblico e funzione sociale. Proprio per questo diventa necessario chiedersi quale direzione stia prendendo oggi.

Letteratura e intelligenza artificiale

Tra i temi più attuali affrontati da Siti compare anche l’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni si è aperto un dibattito sempre più acceso sulla possibilità che algoritmi e modelli linguistici producano racconti, poesie e perfino romanzi.

La questione, però, non riguarda soltanto la tecnologia. La vera domanda è che cosa distingua un’opera letteraria da un testo semplicemente corretto, ben costruito e grammaticalmente impeccabile.

Per Siti la letteratura nasce da un’esperienza irripetibile del mondo, da una tensione interiore, da una voce capace di assumersi il rischio dell’errore, dell’eccesso e perfino del fallimento. È proprio questa componente imprevedibile a rendere un romanzo qualcosa di più della semplice somma delle sue frasi.

E la poesia sta ancora peggio

Il sottotitolo, (per non parlar dei versi), introduce un’altra riflessione. Se il romanzo attraversa una fase complessa, la poesia sembra vivere una condizione ancora più marginale.

Siti osserva come il linguaggio poetico abbia perso gran parte dello spazio pubblico che aveva in passato. Tuttavia, invece di limitarsi a denunciarne il declino, prova a interrogarsi sulle ragioni di questa trasformazione.

La poesia continua a esistere, ma ha cambiato forma, pubblico e modalità di diffusione. I suoi confini si intrecciano con la musica, con la performance, con il rap e con i linguaggi digitali.

Anche qui il punto non è stabilire che cosa sia superiore, ma comprendere come stiano cambiando le modalità con cui una società produce e riconosce la bellezza.

Walter Siti e il mestiere dello scrittore

La forza del libro deriva anche dall’autore che lo firma. Walter Siti non parla della narrativa da osservatore esterno. Prima ancora di essere uno dei romanzieri italiani più importanti degli ultimi decenni, è stato uno studioso della letteratura e un critico capace di confrontarsi con alcuni dei maggiori autori del Novecento.

Questa doppia esperienza rende il suo sguardo particolarmente interessante. Da una parte conosce i meccanismi teorici della narrazione, dall’altra conosce le difficoltà concrete dello scrivere.

Le sue riflessioni non assumono mai il tono nostalgico di chi rimpiange un’età dell’oro ormai perduta. Piuttosto cercano di capire quali possibilità rimangano aperte per chi continua ancora oggi a credere nel valore della letteratura.

Un libro che interroga anche i lettori

Forse il merito più grande di Il romanzo sotto accusa è quello di non limitarsi a discutere gli scrittori. Siti, infatti, chiama in causa anche chi legge.

Che cosa chiediamo oggi ai libri? Cerchiamo davvero esperienze capaci di metterci in discussione oppure preferiamo storie che confermino il nostro modo di vedere il mondo? Quanto siamo disposti ad accettare personaggi moralmente ambigui, finali irrisolti o opere che non offrono messaggi immediatamente consolatori?

Sono domande che riguardano l’intero sistema culturale contemporaneo.

In un’epoca dominata dalla velocità, dagli algoritmi e dall’attenzione sempre più frammentata, il romanzo continua a rappresentare uno degli ultimi spazi in cui è possibile sostare nella complessità, accettare il dubbio e confrontarsi con ciò che non può essere ridotto a uno slogan o a un contenuto da pochi secondi.

Per questo il libro di Walter Siti va ben oltre il dibattito letterario. È una riflessione sul modo in cui leggiamo, sul rapporto tra cultura e mercato e sul ruolo che continuiamo ad attribuire alla narrativa. Più che decretare la fine del romanzo, invita a domandarsi quale tipo di letteratura desideriamo per il futuro: una narrativa che rassicuri e accompagni il lettore, oppure una capace di sorprenderlo, contraddirlo e costringerlo a guardare il mondo con occhi diversi.