Valentino, i libri da leggere per sapere tutto sull’ultimo imperatore della moda

Un’altra icona della moda italiana ci lascia. Si è spento all’età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani. “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

“Una storia grandiosa di caratura internazionale, di ingegno, professionalità e dedizione al lavoro: Valentino Garavani è stato per oltre mezzo secolo un simbolo indiscusso della creatività italiana. – È quanto ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – Con quel ‘rosso’ unico, divenuto cifra inconfondibile del suo stile, ha costruito un marchio inarrivabile. Non sarà mai dimenticato”.

Garavani rappresenta una figura fondamentale nella storia della moda perché ha saputo elevare il concetto di “Made in Italy” a sinonimo globale di lusso estremo e perfezione sartoriale, diventando l’ultimo grande custode dell’Alta Moda classica. La sua importanza risiede nell’aver creato un’estetica senza tempo basata sull’equilibrio tra femminilità radiosa, eleganza aristocratica e rigore tecnico, sintetizzati nell’iconico e inimitabile “Rosso Valentino”.

Oltre al genio creativo, la sua rilevanza storica è legata alla capacità di aver costruito, insieme a Giancarlo Giammetti, un impero che ha trasformato la figura dello stilista in quella di una celebrità globale, capace di vestire le donne più influenti del mondo – da Jackie Kennedy a Sophia Loren – e di definire il glamour internazionale per oltre mezzo secolo.

I libri da leggere su Valentino Garavani

Per ripercorrere il mito del celebre stilista, riconosciuto a livello internazionale come “l’ultimo imperatore” della moda, abbiamo selezionato alcune letture indispensabili per conoscerlo in diversi aspetti: dalla sua estetica intramontabile alla sua vita privata e al suo impatto culturale

Questo libro è stato pubblicato in occasione della grande mostra alla Somerset House di Londra. È fondamentale per chi vuole capire la tecnica sartoriale dietro i suoi abiti. Non si concentra solo sul glamour, ma sulla costruzione quasi ingegneristica dell’alta moda. Quest’opera rappresena un viaggio nel “cuore” dell’atelier, perfetto per capire cosa rende un abito Valentino diverso da tutti gli altri.

Questo non è un libro di moda in senso stretto, ma un volume fotografico mozzafiato che esplora lo stile di vita di Valentino. Illustra l’arte del ricevere nelle sue varie residenze (da Gstaad a Parigi), con un focus su tavole imbandite, porcellane rare e decorazioni.

Per lo stilista, la bellezza non finisce sulla passerella: questo libro spiega il suo concetto di “estetica totale”.

Questo libro non parla solo della sua brillante carriera: parla dell’uomo dietro il glamour. Delle sue lotte, dei suoi trionfi e del segno indelebile che ha lasciato nel mondo. Che siate appassionati di moda o semplicemente desiderosi di una storia di passione, ambizione e successo, questo libro vi lascerà ispirati, divertiti e vi farà desiderare segretamente di essere stati nella cerchia ristretta di Valentino.

Questo libro da leggere è molto strutturato che analizza l’opera dello stilista non in ordine cronologico, ma attraverso i suoi temi ricorrenti: il volume, la linea, il grafismo, i fiori e, naturalmente, il rosso. È utilissimo per chi vuole studiare il linguaggio stilistico di Valentino e capire come sia rimasto coerente pur evolvendosi per oltre 45 anni.

Questa è forse l’opera definitiva. Taschen ha realizzato un volume immenso che raccoglie interviste, bozzetti originali e cronache dell’epoca. Racconta l’ascesa di un giovane ragazzo di Voghera che, insieme al compagno di vita e affari Giancarlo Giammetti, ha costruito un impero globale.

Un libro da leggere perché offre una visione completa che unisce il lato creativo a quello del business e del costume internazionale.

Il film-documentario

Se la lettura di questi libri non è abbastanza, per conoscere la vita e l’arte di Valentino, o semplicemente se preferite un’esperienza visiva immediata, vi consigliamo il documentario “Valentino: L’ultimo imperatore” (2008). È il complemento perfetto a queste letture perché mostra la personalità dello stilista e il suo incredibile rapporto con Giammetti durante la preparazione degli ultimi show.

Scopri i libri da leggere su Giorgio Armani