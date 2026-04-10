“L’undicesima ora” Come si affronta la fine? Ce lo svela Salman Rushdie nel suo nuovo libro

Con “L’undicesima ora”, Salman Rushdie torna a interrogare il lettore su queste domande essenziali, costruendo un libro che non è solo una raccolta di racconti, ma una vera e propria meditazione narrativa sul tempo, sulla morte e sul significato della vita.

Non si tratta di un libro che consola. Piuttosto, è un libro che accompagna. Che mette il lettore di fronte alle proprie paure, ma lo fa con una forza immaginativa capace di trasformare l’angoscia in consapevolezza.

“L’undicesima ora. Un quintetto di storie” di Salman Rushdie, Mondadori

In “L’undicesima ora”, Salman Rushdie costruisce cinque racconti che funzionano come variazioni su un unico tema: il momento in cui la vita si confronta con il suo limite. Non è un caso che il titolo richiami proprio quell’istante sospeso in cui tutto può ancora accadere, ma in cui, allo stesso tempo, si avverte la fine come una presenza concreta, inevitabile.

Ogni racconto apre una prospettiva diversa, ma tutti condividono una stessa tensione: quella tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere stati. Rushdie non racconta semplicemente delle storie, ma costruisce dei dispositivi narrativi che costringono il lettore a interrogarsi.

Nel racconto ambientato nel Sud, una coppia di anziani, legata da un rapporto conflittuale e logorato, si trova a vivere una tragedia personale nel mezzo di un evento collettivo. Qui, la dimensione privata e quella pubblica si sovrappongono, mostrando come la storia individuale non sia mai separata dal contesto più ampio in cui si inserisce.

In un altro racconto, una giovane musicista di talento si muove in una Mumbai sospesa tra realtà e magia. Le sue capacità straordinarie diventano uno strumento di vendetta, ma anche un modo per interrogare il potere dell’arte e la sua ambivalenza: può salvare, ma anche distruggere.

Uno dei testi più intensi è quello in cui un fantasma chiede aiuto per ottenere giustizia. Qui Rushdie gioca con il soprannaturale, ma lo fa per parlare di qualcosa di profondamente umano: il bisogno di essere ascoltati, riconosciuti, ricordati. Anche dopo la morte.

Il racconto ambientato in Oklahoma, invece, mette al centro il tema della verità e della narrazione. Un giovane scrittore si trova intrappolato in una rete di inganni, costretto a interrogarsi su cosa sia reale e cosa sia costruito. È una riflessione potente sul ruolo della scrittura, sulla sua capacità di creare mondi, ma anche di distorcere la realtà.

Infine, il racconto che chiude il libro si configura come una vera e propria parabola contemporanea sulla libertà di parola. In un mondo sempre più polarizzato, in cui il linguaggio diventa campo di battaglia, Rushdie ci ricorda quanto sia fragile e preziosa la possibilità di esprimersi.

Ciò che colpisce, in tutti questi testi, è la capacità dell’autore di muoversi tra registri diversi, alternando ironia e tragedia, realismo e fantasia, leggerezza e profondità. La sua scrittura è fluida, ma mai semplice. È accessibile, ma allo stesso tempo stratificata, capace di offrire diversi livelli di lettura.

“L’undicesima ora” è un libro che parla della morte, ma lo fa per parlare della vita. Non propone risposte definitive, ma invita il lettore a porsi delle domande. E soprattutto, a non rimandarle.

Perché, come suggerisce il titolo, arriva sempre un momento in cui non possiamo più aspettare.

Chi è Salman Rushdie

Salman Rushdie è uno degli autori più importanti e influenti della letteratura contemporanea. Nato a Bombay nel 1947, ha costruito una carriera internazionale grazie a romanzi capaci di mescolare realismo e immaginazione, storia e mito, politica e narrazione.

Il suo capolavoro, I figli della mezzanotte, gli è valso il Booker Prize e lo ha consacrato come una delle voci più originali del secondo Novecento. Con I versi satanici, invece, è diventato una figura simbolo della libertà di espressione, dopo la fatwa che lo ha costretto a vivere per anni sotto protezione.

La sua scrittura si distingue per la capacità di attraversare culture, lingue e tradizioni diverse, costruendo mondi narrativi complessi e profondamente contemporanei.

Il suo lavoro e i suoi saggi

Nel corso della sua carriera, Rushdie ha esplorato temi come l’identità, l’esilio, la memoria e il rapporto tra Oriente e Occidente. I suoi romanzi sono spesso caratterizzati da una forte componente simbolica e da una struttura narrativa articolata, che riflette la complessità del mondo moderno.

Accanto alla narrativa, ha scritto saggi e interventi in cui ha difeso con forza il valore della libertà di espressione e il ruolo della letteratura come strumento critico.

“L’undicesima ora” si inserisce perfettamente in questo percorso: un libro che unisce riflessione e racconto, capace di parlare al presente senza rinunciare alla dimensione immaginativa.