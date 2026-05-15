“Una cosa spirituale”- Vasco Brondi ci ricorda che creare significa anche fermarsi e ascoltare il silenzio

Viviamo in un’epoca che misura il valore umano attraverso la velocità, la produttività e la presenza continua. Bisogna fare, apparire, pubblicare, reagire, creare contenuti, riempire ogni vuoto. Fermarsi sembra quasi un fallimento morale. Ed è proprio contro questa ossessione contemporanea che si muove “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte” di Vasco Brondi,…

Viviamo in un’epoca che misura il valore umano attraverso la velocità, la produttività e la presenza continua. Bisogna fare, apparire, pubblicare, reagire, creare contenuti, riempire ogni vuoto. Fermarsi sembra quasi un fallimento morale. Ed è proprio contro questa ossessione contemporanea che si muove “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte” di Vasco Brondi, pubblicato da Einaudi.

Brondi, noto soprattutto per il progetto musicale Le Luci della Centrale Elettrica, negli ultimi anni è diventato una delle figure più interessanti della cultura italiana contemporanea proprio per la sua capacità di mescolare musica, scrittura, riflessione politica e spiritualità. Nei suoi testi convivono paesaggi urbani e tensione mistica, disillusione generazionale e ricerca di senso, cultura pop e filosofia.

“Una cosa spirituale” nasce esattamente da questa tensione.

Non è un semplice saggio sull’arte, né un memoir tradizionale, né una raccolta di riflessioni sparse. È piuttosto un attraversamento personale e culturale del concetto stesso di creatività. Un libro che si chiede cosa significhi creare oggi, in una società dominata dal materialismo, dagli algoritmi e dall’iperconnessione.

Ma soprattutto è un testo che prova a restituire all’arte una dimensione quasi sacra, invisibile, misteriosa.

Per Brondi la creatività non coincide soltanto con la produzione artistica. È una forma di attenzione al mondo, una possibilità di contatto con qualcosa che sfugge alla logica economica e performativa della contemporaneità.

“Una cosa spirituale” Non fare niente è una forma d’arte?

“Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte” di Vasco Brondi, Einaudi

Fin dalle prime pagine il libro chiarisce il proprio intento: esplorare il rapporto tra creatività e spiritualità.

Brondi racconta i momenti in cui il flusso creativo sembrava essersi interrotto, le fasi di vuoto, il bisogno di allontanarsi dalla produzione continua. E lo fa senza trasformare la crisi artistica in spettacolo autobiografico. Al contrario, la utilizza come punto di partenza per una riflessione più ampia sul nostro rapporto con il tempo, con il silenzio e con l’invisibile.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è proprio il modo in cui mette in dialogo mondi apparentemente lontanissimi.

Nel testo convivono infatti Nick Cave e i sufi, David Lynch e i sadhu, Marina Abramović e i monaci tibetani, Federico Fellini e le cartomanti, Simone Weil e il misticismo. Vasco Brondi costruisce una sorta di costellazione spirituale contemporanea in cui artisti, musicisti, filosofi e tradizioni contemplative diventano strumenti per interrogare il significato profondo dell’atto creativo.

Il risultato non è mai didascalico.

Brondi non vuole insegnare una filosofia della creatività, né proporre formule motivazionali. Il libro procede invece per intuizioni, immagini, connessioni improvvise. Come se la creatività fosse qualcosa che può essere evocato ma mai completamente spiegato.

Ed è qui che emerge il nucleo centrale del testo: l’idea che l’arte non sia soltanto intrattenimento o prodotto culturale, ma una pratica spirituale.

In una società dominata dalla logica della performance, questa affermazione assume quasi una dimensione politica.

Brondi suggerisce infatti che creare significhi anche sottrarsi. Fermarsi. Non essere continuamente produttivi. Accettare il vuoto e il silenzio come parte essenziale del processo creativo.

Il titolo stesso, “Non fare niente e altre forme d’arte”, contiene una provocazione fortissima.

Perché oggi il “non fare” è diventato quasi insopportabile. Ogni momento libero deve essere monetizzato, ottimizzato, trasformato in contenuto o prestazione. Brondi invece prova a rivalutare la sospensione, l’inattività apparente, il tempo improduttivo.

Non come pigrizia, ma come spazio necessario all’immaginazione.

Da questo punto di vista il libro dialoga anche con una certa tradizione filosofica e spirituale che attraversa Oriente e Occidente. Il silenzio, l’ascolto, la contemplazione e persino il vuoto diventano condizioni indispensabili per entrare in contatto con qualcosa di autentico.

Eppure il testo non assume mai toni new age o vagamente esoterici.

La scrittura di Vasco Brondi resta profondamente concreta, radicata nella contemporaneità. Parla di città, crisi creative, ansia produttiva, smarrimento generazionale. Ma dentro questi elementi cerca continuamente aperture verso qualcosa di ulteriore.

Anche lo stile contribuisce alla forza del libro.

Brondi scrive come compone canzoni: per immagini, intuizioni, accensioni improvvise. La prosa è poetica ma mai artificiosa, capace di alternare riflessioni profonde a dettagli quotidiani estremamente semplici. Questa fluidità rende il testo molto coinvolgente anche quando affronta temi complessi.

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l’autore racconta il rapporto tra creatività e crisi.

Nel libro emerge continuamente l’idea che i momenti di blocco non siano necessariamente fallimenti, ma passaggi inevitabili del percorso artistico. In un’epoca che pretende costante efficienza creativa, Brondi rivaluta invece l’incertezza, il dubbio e persino la perdita di orientamento.

È un discorso che può parlare non soltanto agli artisti, ma a chiunque si senta schiacciato dalla pressione contemporanea di dover essere sempre attivo, brillante e performante.

Per questo “Una cosa spirituale” riesce a superare i confini del semplice libro sull’arte.

È anche una riflessione sul modo in cui viviamo oggi. Sul nostro rapporto con il tempo, con il desiderio, con la distrazione continua. E in fondo persino con la solitudine.

Brondi suggerisce che l’arte possa ancora rappresentare uno spazio di resistenza contro la brutalità del presente. Non perché salvi il mondo in senso retorico, ma perché permette di guardare diversamente ciò che ci circonda.

La creatività diventa allora una forma di attenzione radicale.

Un modo per restare aperti al mistero delle cose, anche dentro una società che tende continuamente a ridurre tutto a funzione, utilità e profitto.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui il libro riesce a colpire così profondamente molti lettori: non parla soltanto di artisti o di opere, ma del bisogno umano di significato.

“Una cosa spirituale” è quindi un libro difficile da classificare, ma proprio per questo prezioso. Un testo che unisce autobiografia, riflessione filosofica, critica culturale e meditazione poetica, mantenendo sempre una voce personale e riconoscibile.

E soprattutto è un libro che prova a restituire dignità a qualcosa che il presente tende continuamente a cancellare: il diritto al vuoto, al silenzio e all’invisibile.

Perché forse, come suggerisce Vasco Brondi, non tutto ciò che conta deve necessariamente produrre qualcosa.