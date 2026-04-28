Maggio porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma unite da una stessa energia narrativa: il desiderio di raccontare vite in movimento. Ci sono romanzi che parlano di musica, ambizione e talento, altri che attraversano la storia, altri ancora che scelgono il mistero, il gotico o la memoria familiare per interrogare il presente. È…

Maggio porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma unite da una stessa energia narrativa: il desiderio di raccontare vite in movimento. Ci sono romanzi che parlano di musica, ambizione e talento, altri che attraversano la storia, altri ancora che scelgono il mistero, il gotico o la memoria familiare per interrogare il presente.

È un mese ricco, ideale per chi cerca una lettura capace di accompagnare l’arrivo dell’estate senza rinunciare alla profondità. Dalle atmosfere musicali di New York alle campagne del Mississippi, dalle stelle osservate da Caroline Herschel alla Barcellona più oscura, queste uscite offrono un percorso tra emozione, tensione e scoperta.

10 libri in uscita a maggio 2026 da non perdere

“Le canzoni di New York”, di Liz Moore, NN Editore

“Le canzoni di New York” racconta il lato nascosto dell’industria musicale nella New York degli anni Duemila. Al centro ci sono Jax, direttrice della Titan Records, il talent scout Theo, la giovane promessa Lenore Lamont e i Burn, una band in cerca di consacrazione. Liz Moore intreccia ambizione, fragilità e desiderio di successo, mostrando quanto il mondo della musica sia fatto di intuizioni, compromessi e cadute improvvise. È un romanzo corale, costruito come una partitura, in cui ogni personaggio porta una voce diversa. Sullo sfondo, New York diventa il palcoscenico di sogni che possono trasformarsi in leggenda o svanire in un istante.

“Il Calamity Club”, di Kathryn Stockett, Mondadori

“Il Calamity Club” porta il lettore nel Mississippi del 1933, in piena Grande Depressione. Meg, undici anni, vive in orfanotrofio dopo la scomparsa della madre Charlie. Birdie, arrivata a Oxford per chiedere aiuto alla sorella, scopre presto che la ricchezza della famiglia Tartt nasconde molte crepe. Quando Charlie ricompare, priva di tutto ma ancora capace di lottare, nasce un’alleanza femminile inattesa e rischiosa. Kathryn Stockett costruisce una storia di sopravvivenza, amicizia e ribellione, dove le donne trasformano la calamità in occasione di riscatto. Il romanzo mescola ironia, dolore e forza collettiva, raccontando un mondo in cui la dignità si conquista anche sfidando le convenzioni.

“La cacciatrice di comete”, di Penny Haw, TRE60

“La cacciatrice di comete” si ispira alla vita vera di Caroline Herschel, una delle figure più straordinarie della storia dell’astronomia. Cresciuta in un ambiente che non sembra concederle grandi possibilità, Caroline trova una via di fuga prima nel canto e poi nella scienza. Quando il fratello William viene nominato Astronomo del Re, lei diventa sua assistente e si immerge in un universo fatto di strumenti, calcoli e osservazioni notturne. La scoperta della sua prima cometa cambia tutto, perché Caroline smette di essere solo l’ombra del fratello e diventa una scienziata riconosciuta. Un romanzo sulla libertà, sul genio femminile e sulla forza di chi osa guardare oltre il destino assegnato.

“Berlino e i suoi scrittori. I luoghi, gli autori, la storia, le storie”, di Kurt Fischer, Elleboro

“Berlino e i suoi scrittori” è un viaggio letterario dentro una città che ha attraversato guerre, rivoluzioni, divisioni e rinascite. Kurt Fischer racconta la capitale tedesca attraverso gli autori che l’hanno vissuta, osservata e trasformata in materia narrativa. Non è solo una guida, ma una mappa culturale in cui i luoghi diventano chiavi d’accesso alla storia. Berlino appare come una città stratificata, continuamente riscritta, dove ogni quartiere conserva tracce di passaggi politici, artistici e umani. Il libro è perfetto per chi ama gli itinerari letterari e vuole scoprire come una metropoli possa diventare personaggio, archivio e laboratorio dell’immaginario europeo.

“Benito Cereno”, di Herman Melville, Elliot

“Benito Cereno” è un romanzo breve potentissimo, ispirato a un ammutinamento realmente accaduto. Nel 1799 il comandante Amasa Delano sale a bordo di un veliero alla deriva e incontra Benito Cereno, capitano apparentemente sconvolto da terribili eventi. Ma qualcosa, su quella nave, non torna. Melville costruisce una narrazione che parte come racconto d’avventura e si trasforma in un thriller psicologico sulla schiavitù, sull’imperialismo e sulla cecità morale. La tensione nasce da ciò che il protagonista non riesce a vedere, mentre il lettore intuisce che dietro l’apparenza si nasconde una verità spaventosa. Un classico breve, inquietante, ancora oggi capace di parlare al presente.

“Assassinio a World’s End”, di Ross Montgomery, Longanesi

“Assassinio a World’s End” è un giallo brillante ambientato in Cornovaglia nel 1910, durante il passaggio della cometa di Halley. Convinto che il mondo stia per finire, il visconte di World’s End si barrica nella sua villa insieme agli ospiti. Il mattino dopo, l’apocalisse non è arrivata, ma il visconte è morto, trafitto da una freccia. I sospetti cadono su Stephen Pike, giovane valletto dal passato difficile, ma l’anziana Miss Decima non crede alla sua colpevolezza. Con intelligenza, ironia e spirito anticonvenzionale, decide di indagare. Il romanzo unisce mistero classico, atmosfera isolata e humour britannico, offrendo una lettura elegante e piena di sorprese.

“L’aratro e la spada”, di Theodor Kallifatides, Crocetti

“L’aratro e la spada” è il secondo volume della trilogia con cui Theodor Kallifatides racconta la propria infanzia e la storia tragica della Grecia contemporanea. Dopo l’occupazione nazista, il paese sembra finalmente pronto a respirare, ma la guerra civile riapre ferite profonde. Nel villaggio di Ialòs, la famiglia di Minos diventa il centro di una narrazione corale fatta di resistenza, povertà e dignità. Il padre comunista torna dalla prigionia, i fratelli fuggono sulle montagne, la madre tiene insieme ciò che resta. Kallifatides racconta la storia dal basso, attraverso le vite di chi cerca di sopravvivere a un destino collettivo ingiusto. Un romanzo intenso sulla memoria e sulla resistenza umana.

“Amicizia mortale”, di A. A. Chaudhuri, Newton Compton Editori

“Amicizia mortale” porta il lettore in una villa di lusso sulle colline sopra Sorrento, dove tre coppie di amici si ritrovano per festeggiare un quarantesimo compleanno. La vacanza promette relax, bellezza e complicità, ma presto si trasforma in un incubo. Messaggi anonimi riportano alla luce un segreto risalente agli anni universitari a Oxford, e il passato comincia a incrinare ogni rapporto. Prima della fine del soggiorno, qualcuno morirà. Il romanzo gioca con gli ingredienti del thriller psicologico: amicizie tossiche, colpe rimosse, sospetti incrociati e un luogo da sogno che diventa una trappola. Una lettura perfetta per chi ama i misteri costruiti sulle crepe dei legami.

“Alchemy of Secrets”, di Stephanie Garber, Rizzoli

“Alchemy of Secrets” inaugura una nuova serie contemporary fantasy firmata Stephanie Garber. Holland St. James studia a Los Angeles e sa che la magia esiste davvero. Quando segue le tracce del Watch Man, figura capace di rivelare l’ora della morte, scopre che la sua vita finirà allo scoccare della mezzanotte successiva. L’unica possibilità di salvezza è trovare il Cuore Alchemico, un reperto mitico conteso da forze oscure. Tra società segrete, hotel fuori dal tempo, vecchi film e ricordi manipolati, Holland deve decidere di chi fidarsi. Garber costruisce un mondo seducente e pericoloso, dove Hollywood diventa una città magica, piena di inganni, desiderio e mistero.

“Ai margini del bosco”, di Masatsugu Ono, Atmosphere Libri

“Ai margini del bosco” è un romanzo psicologico e visionario, ambientato in uno spazio sospeso tra quotidiano e incubo. Un uomo e suo figlio attendono il ritorno della moglie e madre, partita per partorire il secondo bambino. Intorno a loro, il bosco sembra animarsi di suoni inspiegabili e presenze deformi. La realtà si incrina lentamente, mentre il familiare si mescola all’ignoto. Masatsugu Ono costruisce un’atmosfera sensoriale, perturbante, in cui mito e fantasia non hanno nulla di rassicurante. Il bosco diventa il luogo della paura, della solitudine e della fragilità umana. Una lettura inquieta, letteraria, ideale per chi ama il confine tra realismo e allucinazione.

