Perché Ulisse rifiuta l’immortalità? Il senso del Nostos e il coraggio di essere umani

Perché Ulisse rifiuta l’immortalità offerta da Calipso? Una riflessione sul vero senso del Nostos, tra mito e attualità, per riscoprire il valore della nostra fragilità.

C’è un uomo seduto sugli scogli, in riva a un mare sconfinato. Lo sguardo è perso oltre la linea dell’orizzonte, verso un punto invisibile. Le lacrime gli solcano il viso. Quell’uomo non è un naufrago disperato, o almeno, non nel senso stretto del termine. È Ulisse, l’eroe dal multiforme ingegno, l’uomo che ha espugnato Troia e ingannato mostri e dèi. E il luogo in cui si trova non è un carcere di massima sicurezza, ma Ogigia, un’isola paradisiaca in cui la primavera è perenne.

A fargli compagnia c’è Calipso, una dea di ineguagliabile bellezza, perdutamente innamorata di lui. Calipso non gli offre solo amore, riparo e un rifugio sicuro dopo anni di guerre e compagni inghiottiti dalle onde. Gli offre il dono supremo, l’illusione per cui l’umanità combatte dalla notte dei tempi: l’immortalità e l’eterna giovinezza.

“Resta con me”, gli sussurra la ninfa, “e non conoscerai mai la vecchiaia, né la morte”.

È la tentazione assoluta. L’oblio beato di Ogigia contro le pietre aspre di Itaca. Eppure, la risposta di Ulisse rappresenta forse uno dei momenti più alti, sovversivi e commoventi di tutta la letteratura occidentale. Ulisse dice no.

Ulisse e la scelta della vulnerabilità

Ulisse rifiuta l’eternità per tornare a essere mortale. Sceglie le rughe, la fatica, sceglie la consapevolezza angosciante che un giorno dovrà spegnersi. Quando Calipso, in un ultimo tentativo, gli ricorda che Penelope è una donna mortale e che il tempo le ruberà la bellezza – mentre lei, dea, resterà eternamente giovane e desiderabile – Ulisse risponde con una lucidità disarmante.

Ammette l’inferiorità estetica e divina della moglie, eppure ribadisce che il suo cuore brama solo il ritorno. Sceglie di invecchiare accanto a Penelope, piuttosto che restare giovane accanto a una dea. Sceglie il mare in tempesta contro la noia di un’eternità senza scosse.

Perché lo fa? Per capirlo, dobbiamo addentrarci nel significato più intimo del Nostos. La parola greca nostos indica il ritorno. Da questo termine, unito ad algos (dolore), deriva la nostra “nostalgia”: il dolore per il ritorno mancato, la ferita della lontananza. Ma per Ulisse, il nostos non è una semplice rotta tracciata su una mappa nautica verso un puntino nel Mar Ionio. Il Nostos è il ritorno a se stesso, alla propria identità umana.

Sull’isola di Ogigia, Ulisse non è più Ulisse, l’eroe, il re, il marito, il padre. È il “marito di consolazione” di una divinità, cristallizzato in un presente eterno che non ha bisogno di futuro né di memoria. Ma l’essere umano, ci insegna Omero, è fatto della stessa materia del tempo. Senza lo scorrere degli anni, senza il cambiamento, persino senza il dolore e la fine, le nostre vite perdono di significato. L’immortalità offerta da Calipso è una prigione dorata in cui nulla ha più valore, perché nulla si può perdere.

Il Nostos nell’era moderna

Che cos’è, allora, il Nostos per noi, nell’era moderna? Oggi non dobbiamo accecare Ciclopi o tapparci le orecchie per resistere al canto mortale delle Sirene. Eppure, viviamo in una società che assomiglia moltissimo all’isola di Calipso.

Siamo immersi in una cultura ossessionata dall’eterna giovinezza, dove invecchiare è quasi uno stigma, un errore di sistema da correggere con filtri, ritocchi e cure per la longevità. Il mondo contemporaneo ci spinge costantemente verso l’illusione di un presente infinito, slegato dalle radici e dalla naturale usura del tempo. I social network ci offrono l’oblio digitale, una vetrina di perfezione irreale in cui la fragilità, il dolore e l’ombra della morte vengono rimossi dalla vista. Vogliamo essere tutti dèi su un’isola dorata, intoccabili e perfetti.

In questo contesto, la scelta di Ulisse diventa un manifesto filosofico potentissimo. Il Nostos moderno non è (solo) il ritorno al paese natale, ma il coraggio di riappropriarsi della nostra vulnerabilità. Significa accettare che la bellezza e l’intensità della vita risiedono proprio nella sua finitezza: ogni bacio, ogni abbraccio, ogni attimo di felicità ha valore proprio perché sappiamo che non durerà per sempre.

Compiere il proprio Nostos oggi significa avere il coraggio di togliere i filtri. Significa accettare le rughe sul viso di chi amiamo come una mappa di tutte le gioie e i dolori vissuti insieme. Significa abbracciare le relazioni umane non per la loro perfezione divina, ma per la loro autentica, disordinata e magnifica caducità.

Rifiutando il dono di Calipso, Ulisse smette di essere un semplice eroe del mito e diventa il primo, grande essere umano contemporaneo. Ci insegna che la nostra “Itaca” non è un luogo in cui si vive per sempre, ma un luogo in cui si vive davvero. Perché la vera magia non è sfuggire alla morte, ma dare un senso alla vita.

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