Il fenomeno Uketsu torna con “Strane case” ed è già un successo

Esistono libri che trasformano l’atto stesso della lettura in un’esperienza interattiva, quasi ossessiva. È il caso dell’enigmatico autore giapponese Uketsu, che dopo aver conquistato i lettori di tutto il mondo con “Strani disegni”, torna in libreria (grazie a Einaudi Stile Libero, nella traduzione di Stefano Lo Cigno) con un nuovo e altrettanto ipnotico romanzo-gioco: “Strane case“. Un’opera che si è imposta immediatamente come un vero e proprio caso editoriale, scalando le classifiche e infiammando le community di lettori sulle piattaforme digitali, dal BookTok ai forum dedicati al mystery e al J-Horror.

Ma cosa si nasconde dietro questa febbrile attenzione? E in che modo una semplice piantina immobiliare può trasformarsi nel peggiore dei vostri incubi?

Chi è Uketsu? Il fascino dell’autore senza volto

Per comprendere appieno la portata del fenomeno, bisogna partire dal suo artefice. Uketsu non è un romanziere tradizionale: è una figura nata sul web, uno YouTuber e creatore di contenuti che si presenta al pubblico indossando una maschera bianca e una tuta aderente nera. Questo totale anonimato visivo, unito a una voce alterata digitalmente, ha creato attorno alla sua figura un alone di mistero impenetrabile che si sposa perfettamente con le atmosfere delle sue storie.

Uketsu incarna la nuova generazione di narratori transmediali, capaci di fondere la letteratura d’appendice e il classico giallo a enigma alla Edogawa Ranpo o Agatha Christie con i linguaggi frammentati, visivi e interattivi dell’era digitale. Con Strane case, l’autore dimostra come la suspense non abbia bisogno di fiumi di parole descrittive o di dettagli splatter, ma possa nascere dal vuoto, dalle geometrie e dal non detto.

Per approfondire leggi “Uketsu, chi è l’autore senza volto che ci costringe a guardarci dentro“

La trama di “Strane case”

La premessa di Strane case è disarmantemente quotidiana. Siamo a Tokyo. Una giovane coppia in attesa del primo figlio è alla ricerca della casa perfetta: un nido luminoso, ben servito, situato in una zona tranquilla vicino a un bosco e alla stazione. L’annuncio sembra l’occasione della vita, ma esaminando con attenzione la planimetria dell’immobile, i due notano qualcosa di bizzarro. C’è uno spazio vuoto, un’intercapedine cieca tra due pareti che non possiede porte, né finestre. Un non-luogo all’interno delle mura domestiche.

Perché costruire una stanza del genere? Per trovare una risposta, la coppia si rivolge a un giornalista esperto di occulto (l’alter ego dell’autore) che, con l’aiuto di un eccentrico architetto di nome Kurihara, comincia a decostruire geometricamente la casa. Quella che inizialmente sembrava una semplice bizzarria architettonica si rivela una trappola strutturale studiata nei minimi dettagli.

Doppie porte, flussi di passaggio asimmetrici e finestre posizionate in modo illogico svelano una verità agghiacciante: la casa non è stata progettata per essere abitata, ma per nascondere segreti orribili e, forse, per consumare crimini efferati nell’assoluto anonimato. Quando i protagonisti decidono di indagare sui precedenti inquilini, misteriosamente svaniti nel nulla, aprono un vaso di Pandora fatto di maledizioni familiari e rituali sepolti dal tempo.

Il “romanzo-gioco”: l’interattività che conquista i lettori

Il segreto del successo straordinario di Uketsu risiede nella struttura stessa del libro. Strane case non si subisce passivamente: si gioca. Il volume è arricchito da piantine, planimetrie e schemi grafici che il lettore è chiamato a osservare e analizzare insieme ai protagonisti. Come ha giustamente sottolineato Roberto Saviano descrivendo l’opera: «L’horror di Uketsu è atto artistico, il cui scopo non è semplicemente intrattenere, ma inquietare e muovere un pensiero».

Mentre giriamo le pagine, diventiamo noi stessi detective. Confrontiamo i muri, cerchiamo le discrepanze geometriche, cerchiamo di capire come ci si possa muovere all’interno di quelle stanze asfissianti. È un ritorno al giallo deduttivo più puro, ma calato in un’atmosfera perturbante (quello che i tedeschi chiamano Unheimliche, il “sinistro” o “l’inquietante domestico”), dove il luogo che per eccellenza dovrebbe garantire sicurezza – la casa – diventa il fulcro del terrore.

Perché è un caso editoriale imperdibile

In una società dominata da stimoli visivi rapidi e continui, Uketsu ha trovato la formula magica per catturare l’attenzione dei giovani lettori e dei fidi appassionati del thriller psicologico. Le sue storie si leggono d’un fiato (il libro si assesta sulle 170 pagine), hanno un ritmo serratissimo dominato da dialoghi taglienti ed esami tecnici che non annoiano mai, ma stringono il lettore in una morsa di costante curiosità.

Strane case ci ricorda che la paura più profonda non deriva necessariamente da mostri millenari o spettri urlanti, ma dalle contraddizioni della nostra normalità. Dietro le facciate pulite dei quartieri residenziali di Tokyo, così come nelle nostre città, si celano segreti insospettabili. Uketsu ci ha fornito le piantine per trovarli, starà a noi avere il coraggio di guardare dentro quelle stanze buie. Se cercate una lettura magnetica, originale e capace di tenervi incollati alla sedia per tutta la sera, l’enigma della planimetria di Uketsu è esattamente ciò che fa per voi.