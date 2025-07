Il thriller che ha stregato People e The Times arriva quest’estate in Italia

Dopo aver conquistato milioni di lettori con la serie bestseller “Come uccidono le brave ragazze”, diventata poi una serie Netflix, Holly Jackson torna con un thriller nuovo e travolgente, e questa volta si prepara a far impazzire anche gli adulti.

“Not Quite Dead Yet” di Holly Jackson: il romanzo più atteso dell’estate

“Not Quite Dead Yet” ha già stregato la stampa internazionale con i suoi semplici ingredienti: una protagonista che sa di star per morire, un’aggressione avvenuta nell’ombra e una settimana soltanto per scoprire chi l’ha quasi uccisa.

Così Holly Jackson, autrice da milioni di copie vendute, cambia registro e firma il suo primo romanzo per adulti: un thriller cupo, ironico e ipnotico, che ha già conquistato due fra le testate più autorevoli del mondo.

Il thriller che ha stregato People e The Times arriva anche in Italia

“Not Quite Dead Yet” è già sulla bocca di tutti ed è tra i più attesi anche in Italia, dove i fan si preparano a scoprire un lato più cupo e maturo della penna di Jackson grazie a Rizzoli.

The Times lo ha inserito tra i migliori thriller dell’anno, elogiando la capacità dell’autrice di passare con eleganza dal mondo YA a quello della narrativa adulta. People, una delle riviste più influenti del mondo pop, ha invece pubblicato in anteprima mondiale la copertina e una dichiarazione sorprendente: “È la cosa migliore che abbia mai scritto”, ha detto Holly Jackson in un’intervista esclusiva.

Quando due voci così diverse – una più critica e letteraria, l’altra più emotiva e popolare – si trovano d’accordo, significa che qualcosa bolle davvero in pentola; e anche noi di Libreriamo non vediamo l’ora di scoprire quante, di queste premesse, siano davvero parte di una buona base per un thriller adulto.

Una trama da incubo, ma senza perdere il sorriso

Jet Mason ha ventisette anni. È giovane, ricca, brillante, ma anche profondamente infelice. La sua vita prende una svolta irreversibile quando viene ricoverata d’urgenza e i medici scoprono che nel suo cervello c’è un aneurisma destinato a rompersi entro una settimana.

Una notizia devastante di suo, che abbatterebbe chiunque, ma che la sconvolge ancora di più nel momento in cui i medici l’avvisando della sua origine traumatica. E se per un attimo Jet aveva creduto che quell’aneurisma potesse essere congenito, le viene ribadito che no, è il risultato di un colpo, un trauma cranico.

Qualcuno ha cercato di ucciderla. Ma chi?

La sua indagine parte da qui: sette giorni per trovare l’assassino prima che l’aneurisma faccia il suo corso. E se fosse stata sua sorella, che non le ha mai perdonato un vecchio errore? O la migliore amica del college, con cui ha litigato per un uomo? E se fosse proprio l’uomo?

In un crescendo di tensione, Jet scava nel proprio passato, nelle bugie di chi ama, e perfino dentro se stessa. Il risultato è una corsa contro il tempo in cui la protagonista alterna intuizioni brillanti e sarcasmo nero, riflessioni amare e momenti di comicità involontaria. Holly Jackson costruisce una figura femminile imperfetta, intensa e profondamente umana, con cui il lettore entra subito in empatia.

Un successo annunciato

L’entusiasmo della critica ha superato ogni aspettativa. The Times, in un articolo pubblicato il 7 luglio, scrive che Holly Jackson “passa dalla narrativa young adult a quella per adulti con distinzione ed eleganza”, definendola una delle migliori uscite thriller del 2025.

Su Goodreads , il romanzo ha già raccolto centinaia di voti, molti dei quali a cinque stelle. I lettori parlano di una scrittura che “colpisce come un pugno” e di “una tensione costruita con maestria, scena dopo scena”. E chi l’ha letto tutto, assicura che il finale è impossibile da dimenticare, forse anche grazie al carattere di Jet, una protagonista sopra le righe, dal carattere un po’ cupo e ironico, disperata e spesso sarcastica.

Leggendo le recensioni risulta un personaggio divisivo, ma memorabile. Alcuni lettori l’hanno amata per la sua umanità ruvida, altri ne hanno criticato i tratti da “giovane ribelle”, nonostante l’età adulta. Eppure, è proprio questo mix di vulnerabilità e rabbia a rendere “Not Quite Dead Yet” un thriller personale, quasi intimo, che non si limita alla suspense, ma affonda nel carattere.

Insomma, un thriller che continua a mantenere piacevole e inconfondibile la penna di Holly Jackson.

In Italia siamo agli sgoccioli

In Italia, Holly Jackson è già una delle autrici young adult più amate degli ultimi anni. Il primo titolo della serie “Come uccidono le brave ragazze”, ha venduto migliaia di copie ed è diventato un punto di riferimento per lettrici e lettori adolescenti e non solo.

“Not Quite Dead Yet” sarà edito in Italia per Rizzoli dal 17 luglio: mancano pochi giorni e le prevendite vanno già a gonfie vele.

Un libro da leggere e da sentire

Più che un thriller, “Not Quite Dead Yet” è un viaggio. Un viaggio breve, come lo è la settimana concessa a Jet. Ma anche un viaggio dentro la mente di una donna che non si arrende, che trasforma la sua condanna in un’arma e la paura in lucidità. È un libro che fa riflettere su quanto siamo sinceri con noi stessi e con gli altri. Su quanto sia fragile l’equilibrio tra amore e rancore. E su quanto può essere potente la verità, anche quando arriva troppo tardi.

Holly Jackson ci consegna un romanzo maturo, teso, profondo e indimenticabile. Il suo esordio nella narrativa adulta è già un evento. E se anche The Times e People ne sono convinti, forse vale davvero la pena fidarsi.