5 thriller freschi di uscita: enigmi e brividi da leggere in estate

Thriller freschi freschi che promettono suspense, intelligenza e brividi reali. Sono storie che dribblano lo spettacolo gratuito, puntano su personaggi autentici e situazioni plausibili, con un’anima, visibile tra le righe. Se cerchi brividi lontani dai cliché, in questo quintetto troverai qualcosa che fa per te. Prepara una bibita fredda, chiudi le tende e accendi l’aria, ma attento: quello che leggerai stasera non ti lascerà dormire facilmente. L’estate ha messo in pausa il mondo, ma questi nuovi thriller lo riattiveranno con forza.

5 thriller appena usciti in libreria da non perdere

Ecco cinque romanzi appena pubblicati — dalle indagini occulte alla nuova detective vittoriana, dal noir esotico alla psicoanalisi femminista — scelti per chi vuole restare inchiodato fino all’ultima pagina.

“Il canto del male. L’ufficio degli affari occulti” di Éric Fouassier, un thriller sull’occulto occulto

Nel 1830 a Vandea, in Francia, l’ispettore Valentin Verne dal volto angelico è stato convocato per un’indagine tanto arcana quanto inquietante: un “canto sinistro” riecheggia sulle alture della Vandea, prima presagio di morte, poi motivo di una serie di omicidi tra legittimisti, potenti e culti religiosi.

Valentin Verne, nel suo ufficio devoto agli “affari occulti”, è il solo in grado di districare il mistero: tra superstizione, politica e oscuri rituali, il confine tra scienza e occulto si fa sottile. Un thriller storico teso, arricchito da contrasti tra fede e razionalità, in cui la penna di Fouassier si fa strumento di suspense e fascino d’epoca.

Éric Fouassier unisce indagine poliziesca e simbologia esoterica in un ambiente storico poco esplorato regala un gusto di mistero e profondità davvero unico.

“Un curioso inizio (A Curious Beginning)” Deanna Raybourn, un thriller ottocentesco

Ambientato nell’Inghilterra di fine Ottocento, questo thriller vede come protagonista Veronica Speedwell, lepidotterologa e intrepida avventuriera, che torna con la prima indagine della sua serie. Orfana, libera e appassionata di farfalle, s’imbatte in un omicidio che la mette al centro di un’intricata macchinazione aristocratica.

Corteggiata da un barone tedesco, trascinata in ambientazioni esotiche e pericoli, Veronica combina la sua intelligenza scientifica a un fascino tutto “Vittoriano”, offrendo un mix di mistero, senso dell’humour e romanticismo d’altri tempi.

Deanna Raybourn scrive un thriller d’atmosfera, con protagonista femminile, elegante, anticonformista.

“Fantasma del palcoscenico” di Kerry Greenwood, un thriller dal fascino un po’ retrò

Ci troviamo a Melbourne, negli anni ’20. Phryne Fisher, celebre detective australiana, è impegnata nel risolvere un mistero durante una serata di gala al teatro. Dopo aver salvato una giovane donna da teppisti, si trova coinvolta in un delitto legato al passato del teatro e a probe­nze una nonna misteriosa.

La raffinata Miss Fisher torna tra bellezza, fascino retrò e ingegno investigativo, portando armonia tra glamour e indagine senza mai perdere stile e spirito.

Un thriller perfetto per chi ama anche il giallo avvincente, condito da stile vintage e ironia, con una protagonista che brilla per charme e deduzione.

“Il gioco della storia” di Philip Kerr, un thriller fatto di tensioni internazionali

1954, Avana e Haiti. Bernie Gunther vive sotto falsa identità a Cuba, tra casinò e ombre politiche. La sua vita prende una svolta quando una giovane prostituta rivoluzionaria coinvolta in un omicidio gli chiede aiuto.

Catturato dalla CIA, costretto a ricordare il suo passato ambiguo tra nazismo e spionaggio in Germania Est, Bernie deve fare i conti con i fantasmi di ieri e gli enigmi del presente. Kerr firma un noir internazionale, con personaggio ironico e cinico, pronto a confermarsi tra i migliori detective storici sullo scenario globale.

Philip Kerr ci regala un thriller dalla tensione internazionale, lo scenario politico dell’epoca e un protagonista che incarna un’inafferrabile moralità dalla sfumatura grigia.

“In ultima analisi” di Amanda Cross, un thriller psicologico

In una NY contemporanea, la profiler Kate Fansler – alter ego della femminista Carolyn Heilbrun – è chiamata a investigare su un omicidio insolito: una giovane donna è stata uccisa durante una seduta psicoanalitica. Il padre, Emanuel Bauer, è un rinomato analista con opinioni forti.

Con l’opportunità di svelare verità sepolte, Kate scava tra relazioni psichiche, intrighi intellettuali e intrecci accademici, portando in superficie quella linea sottile tra mente e perversione.

Amanda Cross scrive per chi ama le detective intellettuali, le dinamiche femministe e i misteri con base psicologica profonda.

Perché leggerli tutti proprio questa estate?

Se volete viaggiare restando seduti nella vostra stanza, saltando da una Francia dove occulto e politica si incontrano, all’avventura vittoriana d’inchiesta, al glamour retrò australiano, fino al noir internazionale caldo e al dramma psicoanalitico urbano, è il caso che li accumuliate sul comodino; vi costerà sempre meno che prendere l’aereo!

Incontrerete protagonisti memorabili, scoprirete temi diversi — come potere, identità, verità, etica, politica e psicologia interiore — tutti trattati con eleganza e tensione narrativa, e soprattutto potrete indossare i loro panni per scoprire i colpevoli.