Perché “Taiwan Travelogue” è il caso letterario dell’anno

Ci sono libri che leggiamo per evadere, altri per imparare, e poi ci sono capolavori rari che ridefiniscono il concetto stesso di letteratura, ricordandoci perché ci siamo innamorati della pagina scritta. È esattamente quello che sta accadendo a livello globale con “Taiwan Travelogue“, lo straordinario romanzo di Yáng Shuāng-zǐ che ha appena fatto la storia conquistando l’International Booker Prize 2026. Per la prima volta in assoluto, un’opera tradotta dal cinese mandarino si aggiudica il premio più prestigioso al mondo per la narrativa internazionale, accendendo i riflettori su una narrazione potente, stratificata e incredibilmente originale.

Ma a rendere questo libro il caso editoriale di cui tutti parlano è l’anima stessa dell’opera, un sofisticato gioco di specchi che unisce una genialità strutturale a una delle storie umane più commoventi degli ultimi anni.

“Taiwan Travelogue” di Yáng Shuāng-zǐ

Al centro della trama troviamo il viaggio della scrittrice giapponese Chizuko, accompagnata da una giovane assistente e interprete taiwanese, Chih-fan. Attraverso i loro incontri e i loro dialoghi, il romanzo esplora con incredibile lucidità le complessità del colonialismo e le sottili dinamiche di potere tra dominatori e dominati.

Sorprendentemente, uno dei fili conduttori del racconto è il cibo: la cucina locale diventa un terreno di scontro, di appropriazione culturale, ma anche l’unico spazio possibile per un dialogo autentico e sensoriale tra due mondi apparentemente inconciliabili. Parallelamente, tra le due protagoniste si sviluppa una delicata e struggente storia d’amore saffico. Un sentimento mai urlato, giocato interamente sulle sfumature del non detto, degli sguardi rubati e delle barriere linguistiche. È una relazione impossibile, schiacciata dal peso della storia e della politica, che Yáng Shuāng-zǐ tratteggia con una grazia poetica d’altri tempi.

Un inganno letterario

Entrare nelle pagine di Taiwan Travelogue significa accettare di perdersi in un labirinto perfetto. Quando il libro è stato pubblicato all’estero, è stato presentato al pubblico e alla critica come un eccezionale e prezioso ritrovamento storico: il vero diario di viaggio, datato 1938, di una celebre scrittrice giapponese, Aoyama Chizuko, in visita nella Taiwan sotto il dominio coloniale nipponico. Il testo che i lettori stringevano tra le mani si proponeva quindi come la traduzione e la cura contemporanea di quel diario a opera dell’autrice Yáng Shuāng-zǐ.

Per mesi, lettori, critici e persino accademici hanno letto il testo convinti di trovarsi di fronte a una reale e vivida testimonianza d’epoca, affascinati dalla precisione quasi maniacale dei dettagli, dalle colte introduzioni storiche e dalle dettagliatissime note a piè di pagina che arricchivano il volume. Solo avvicinandosi alla fine del percorso, il velo di Maya si squarcia con un colpo di scena spiazzante: la scrittrice giapponese Aoyama Chizuko non è mai esistita, il testo originale non è mai stato scritto negli anni Trenta e l’intera impalcatura accademica è frutto della pura, brillantissima inventiva dell’autrice.

Questo straordinario “inganno” letterario non è un semplice esercizio di stile o una provocazione fine a se stessa. Si tratta di un raffinato gioco meta-narrativo, un “libro nel libro” che costringe chi legge a interrogarsi sui confini labili tra realtà e finzione, e su come la grande letteratura sia in grado di fabbricare verità emotive più profonde della cronaca stessa.

Una promessa d’amore oltre il tempo: il segreto dietro lo pseudonimo

Se la mente di questo romanzo è geniale, il suo cuore è straziante e bellissimo. Dietro la firma dell’autrice si cela l’amore per i libri che si intreccia indissolubilmente con la vita. In cinese mandarino, lo pseudonimo Shuāng-zǐ significa letteralmente “gemelle”. Questo era infatti il nome d’arte scelto da due sorelle taiwanesi, unite da una simbiosi totale e dal sogno condiviso della scrittura. Nel 2015, purtroppo, una delle due sorelle è scomparsa prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile.

La sorella superstite, tuttavia, ha preso una decisione straordinaria: non avrebbe mai smesso di scrivere, e lo avrebbe fatto continuando a firmarsi con il loro nome plurale. Ogni parola di Taiwan Travelogue diventa così un monumento all’amore fraterno, un modo per mantenere in vita una promessa e per permettere alla sorella perduta di continuare a viaggiare tra le righe e a vincere, insieme a lei, il premio letterario più importante del mondo. La letteratura, qui, si fa strumento di immortalità, un ponte teso tra la vita e la morte attraverso la forza dell’arte.

Perché è un libro da leggere

“Taiwan Travelogue” è il manifesto perfetto per chiunque ami i libri, perché mette al centro della scena il potere salvifico e rivoluzionario della traduzione. Non parliamo solo di quella linguistica, celebrata magnificamente dal Booker Prize, ma della traduzione culturale ed emotiva: lo sforzo immane che compiamo ogni giorno per capire l’altro, per tradurre i nostri sentimenti in parole comprensibili a chi ci sta accanto.

Questo romanzo è un invito a riscoprire la meraviglia dello stupore letterario. Ci ricorda che la letteratura ha ancora il potere di sconvolgerci, di ingannarci per il nostro bene e di commuoverci fino alle lacrime, unendo in un unico, indimenticabile abbraccio la grande storia geopolitica e i battiti più intimi del cuore umano. Preparate uno spazio nelle vostre librerie: il fenomeno dell’anno è pronto a conquistare anche l’Italia.