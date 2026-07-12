Summerween 4 libri per vivere Halloween anche sotto il sole estivo

Chi ha detto che per respirare l’atmosfera di Halloween bisogna aspettare ottobre? Da qualche anno il Summerween è diventato una piccola tradizione tra gli amanti dell’horror, del gotico e del folklore: un modo per portare il fascino delle storie oscure anche nei mesi più caldi. C’è chi organizza maratone di film, chi decora casa con zucche e…

Chi ha detto che per respirare l’atmosfera di Halloween bisogna aspettare ottobre? Da qualche anno il Summerween è diventato una piccola tradizione tra gli amanti dell’horror, del gotico e del folklore: un modo per portare il fascino delle storie oscure anche nei mesi più caldi. C’è chi organizza maratone di film, chi decora casa con zucche e candele e chi, semplicemente, sceglie libri capaci di evocare castelli, vampiri, fantasmi e leggende dimenticate.

L’esperienza diventa ancora più coinvolgente quando la narrazione incontra l’illustrazione. Le immagini non si limitano ad accompagnare il testo, ma ne amplificano l’atmosfera, trasformando ogni pagina in un piccolo oggetto d’arte. Per questo abbiamo scelto quattro volumi illustrati che sembrano usciti direttamente da una biblioteca vittoriana: opere capaci di raccontare il lato più elegante e malinconico dell’immaginario gotico, perfette da sfogliare durante una sera d’estate.

4 libri per Summerween, l’Halloween estivo

Che cos’è il Summerween?

Il termine Summerween nasce dall’unione delle parole summer e Halloween. Reso popolare inizialmente dalla serie animata Gravity Falls, è diventato negli ultimi anni un vero fenomeno social grazie a TikTok e BookTok. L’idea è semplice: anticipare l’atmosfera di Halloween durante l’estate, leggendo libri gotici, guardando film horror, preparando dolci speziati e circondandosi di quell’estetica fatta di boschi nebbiosi, cimiteri, folklore e creature della notte che normalmente associamo all’autunno.

Più che una festa, il Summerween è un invito a concedersi qualche settimana immersi in un immaginario che continua a esercitare un fascino senza tempo.

“Il museo dei vampiri. Miti, leggende e curiosità dal folklore della notte” di Gabriella Giliberti, Illustrazioni di Lisa Merletti, Rebelle Edizioni

Il vampiro è probabilmente la creatura più longeva dell’immaginario occidentale. Attraversa i secoli cambiando volto, passando dal demone del folklore balcanico all’aristocratico decadente della narrativa ottocentesca, fino a trasformarsi nell’eroe romantico, nel mostro cinematografico e persino nell’antieroe contemporaneo. Eppure, dietro questa continua metamorfosi, resta una domanda che continua ad affascinare lettori e studiosi: da dove nasce davvero il mito del vampiro?

Il museo dei vampiri di Gabriella Giliberti sceglie una strada originale per rispondere a questa curiosità. Piuttosto che proporre una semplice enciclopedia o una cronologia delle figure vampiriche, costruisce un percorso narrativo che trasforma il lettore nel visitatore di un museo immaginario, guidato da una protagonista inattesa: una vampira che accompagna il pubblico tra sale, reperti, leggende e testimonianze con uno sguardo ironico, malinconico e sorprendentemente umano.

È proprio questa scelta narrativa a rendere il volume diverso da molti altri saggi divulgativi dedicati all’argomento. Le informazioni storiche convivono con un racconto in prima persona che dona personalità al testo, facendo sentire il lettore parte dell’esplorazione anziché semplice spettatore. La voce della narratrice diventa così il filo rosso che collega secoli di superstizioni, trasformazioni culturali e reinterpretazioni artistiche.

Gabriella Giliberti accompagna il lettore dalle origini del vampiro nel folklore europeo fino alle sue rappresentazioni nella letteratura moderna, senza dimenticare il cinema, la televisione e la cultura pop. Il percorso attraversa il Medioevo, le grandi epidemie che alimentarono paure collettive, le cronache storiche che contribuirono alla nascita del mito e le sue successive evoluzioni narrative, mostrando come il vampiro sia diventato, nel tempo, uno specchio delle inquietudini di ogni epoca.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è proprio la capacità di distinguere continuamente tra mito e realtà. Molti luoghi comuni vengono messi in discussione, mentre vengono raccontate curiosità poco note, credenze popolari e vicende storiche che hanno contribuito alla costruzione dell’immaginario vampiresco. In questo modo il lettore scopre che dietro molte delle caratteristiche attribuite ai vampiri esistono spiegazioni culturali, religiose e sociali molto più complesse di quanto si immagini.

A impreziosire il volume sono le illustrazioni di Lisa Merletti, che non svolgono una funzione puramente decorativa ma contribuiscono a costruire un’estetica coerente con il progetto editoriale. Le tavole, caratterizzate da uno stile gotico elegante e raffinato, evocano il romanticismo oscuro dell’Ottocento senza rinunciare a una sensibilità contemporanea. Il risultato è un libro che invita a essere sfogliato lentamente, nel quale immagini e testo dialogano costantemente, trasformando la lettura in un’esperienza immersiva.

L’edizione stessa riflette questa attenzione per l’oggetto libro. La grafica, l’impaginazione e il modo in cui i capitoli sono organizzati restituiscono davvero la sensazione di attraversare le sale di un museo, nelle quali ogni ambiente custodisce un frammento diverso della lunga storia del vampiro.

Per chi desidera vivere il Summerween, questo volume rappresenta una scelta ideale. Non è soltanto una lettura dedicata ai mostri della tradizione, ma un viaggio dentro uno dei simboli più affascinanti della cultura occidentale. Pur mantenendo un rigoroso impianto divulgativo, conserva infatti tutto il fascino del racconto gotico, facendo convivere storia, antropologia, folklore e immaginazione.

È un libro che si rivolge tanto agli appassionati di Dracula e della narrativa horror quanto a chi desidera comprendere perché il vampiro continui, dopo secoli, a esercitare un fascino così persistente. Perché ogni epoca, in fondo, ha creato il vampiro di cui aveva bisogno, e questo museo immaginario dimostra quanto quella storia sia ancora tutt’altro che conclusa.

“La morta innamorata” di Théophile Gautier, Illustrazioni di Lisa Merletti, Hop! Edizioni

Ci sono racconti che, pur essendo stati scritti quasi due secoli fa, continuano a esercitare un fascino difficile da spiegare. La morta innamorata, pubblicato da Théophile Gautier nel 1836, appartiene a questa categoria. È uno dei testi che hanno contribuito a definire il vampiro romantico prima ancora che Bram Stoker trasformasse Dracula nell’icona che conosciamo oggi. In questa nuova edizione illustrata di Hop! Edizioni, il racconto ritrova tutta la sua eleganza decadente grazie alle tavole di Lisa Merletti, che ne amplificano l’atmosfera sospesa tra sogno e incubo.

La vicenda ruota attorno a Romuald, un giovane sacerdote che, il giorno stesso della sua ordinazione, incrocia lo sguardo della misteriosa Clarimonde. Basta quell’incontro per incrinare ogni certezza. La donna è di una bellezza quasi sovrannaturale, sensuale, irraggiungibile e inquietante al tempo stesso. Quando Romuald scopre che Clarimonde è morta, potrebbe sembrare che il destino abbia già scritto la conclusione della loro storia. In realtà è soltanto l’inizio di un viaggio nel quale amore, desiderio, fede e morte si intrecciano fino a diventare inseparabili.

Ridurre La morta innamorata a un semplice racconto di vampiri sarebbe però un errore. Il sangue e il soprannaturale sono presenti, ma non costituiscono il cuore dell’opera. Gautier utilizza il vampirismo come metafora del desiderio, della tentazione e del conflitto interiore. Clarimonde non è soltanto una creatura della notte: è tutto ciò che Romuald ha promesso di rinunciare vivendo il sacerdozio. È il richiamo della vita terrena, della passione, del piacere e della libertà.

Il vero protagonista diventa così il tormento psicologico del sacerdote, sospeso tra due esistenze incompatibili. Da una parte la disciplina religiosa, dall’altra l’amore assoluto che lo consuma lentamente. Il lettore non sa mai con certezza se ciò che Romuald vive appartenga alla realtà, al sogno o all’allucinazione. È proprio questa continua ambiguità a rendere il racconto sorprendentemente moderno. Gautier costruisce una narrazione nella quale il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si dissolve progressivamente, lasciando spazio al dubbio.

Dal punto di vista stilistico emerge tutta la raffinatezza della prosa romantica francese. Le descrizioni sono ricche, musicali e sensuali senza risultare eccessive. Ogni ambiente, ogni abito e ogni dettaglio contribuiscono a costruire un immaginario gotico fatto di castelli, cripte, candele e notti interminabili. È un’estetica che ancora oggi continua a influenzare cinema, fumetti e narrativa horror.

L’edizione proposta da Hop! Edizioni valorizza ulteriormente questo patrimonio letterario. Le illustrazioni di Lisa Merletti non si limitano ad accompagnare il testo, ma sembrano nascere direttamente dalle sue pagine. Il tratto delicato, le tonalità cupe e l’eleganza delle composizioni restituiscono una Clarimonde eterea e malinconica, lontana dall’immagine aggressiva del vampiro contemporaneo. È una figura tragica, fragile e seducente, perfettamente in sintonia con la sensibilità romantica di Gautier.

Anche dal punto di vista editoriale il volume è pensato come un piccolo oggetto da collezione. Carta, impaginazione e apparato grafico dialogano con il contenuto, offrendo un’esperienza di lettura che coinvolge tanto lo sguardo quanto l’immaginazione.

Per chi desidera vivere il Summerween, La morta innamorata rappresenta una scelta quasi obbligata. Non punta sugli spaventi improvvisi o sull’horror contemporaneo, ma su quell’inquietudine elegante che caratterizza i grandi classici del gotico europeo. È il libro perfetto da leggere nelle sere d’estate, quando la luce tarda a spegnersi e l’atmosfera sembra sospesa tra realtà e sogno.

Ancora oggi il racconto conserva intatta la sua forza perché parla di desideri impossibili, di identità divise e del prezzo che siamo disposti a pagare pur di vivere una passione assoluta. Il vampiro, in fondo, diventa soltanto il volto più affascinante di una domanda molto più universale: quanto siamo disposti a sacrificare per amore?

“La ragazza invisibile” di Mary Shelley, Illustrazioni di Lisa Merletti, Hop! Edizioni

Quando si pronuncia il nome di Mary Shelley, il pensiero corre inevitabilmente a Frankenstein, il romanzo che ha rivoluzionato la narrativa fantastica e dato origine alla fantascienza moderna. Eppure limitare l’autrice inglese alla storia della Creatura significa trascurare una produzione molto più ampia, nella quale convivono racconti gotici, riflessioni filosofiche e una straordinaria capacità di esplorare gli aspetti più oscuri dell’animo umano. La ragazza invisibile appartiene proprio a questo universo meno conosciuto e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire un volto diverso della scrittrice.

Pubblicato da Hop! Edizioni in una raffinata edizione illustrata, il racconto viene accompagnato dalle tavole di Lisa Merletti, che riescono a tradurre in immagini l’atmosfera malinconica e sospesa della narrazione. Il risultato è un piccolo volume che si legge in poche ore ma lascia un’impressione sorprendentemente duratura.

La storia si muove tra gli elementi tipici del gotico ottocentesco, ma evita gli eccessi spettacolari che oggi associamo al genere. Shelley costruisce invece un racconto nel quale l’orrore nasce soprattutto dall’isolamento, dall’incomprensione e dalla fragilità dei sentimenti umani. Come suggerisce la stessa presentazione dell’edizione, l’opera richiama le atmosfere di Cime tempestose con una lieve sfumatura fiabesca che ricorda Cenerentola, creando un equilibrio insolito tra oscurità e delicatezza.

L’invisibilità del titolo non è soltanto una condizione narrativa, ma assume un significato profondamente simbolico. I personaggi di Mary Shelley sono spesso individui ai margini, persone che la società non riesce o non vuole vedere davvero. È un tema che attraversa gran parte della sua produzione e che trova qui una forma particolarmente intensa. La solitudine diventa una presenza concreta, mentre il desiderio di essere riconosciuti e amati emerge come il bisogno più autentico dei protagonisti.

Anche in questo racconto la scrittrice dimostra la straordinaria sensibilità psicologica che l’ha resa una delle grandi autrici del Romanticismo inglese. L’elemento soprannaturale non invade mai completamente la scena, ma rimane costantemente in equilibrio con il dramma umano. Il lettore si trova così immerso in una narrazione nella quale ogni apparizione, ogni silenzio e ogni paesaggio sembrano riflettere gli stati d’animo dei personaggi.

Dal punto di vista stilistico, la prosa di Shelley conserva quella musicalità elegante tipica della narrativa romantica. Le descrizioni della natura, delle dimore isolate e degli ambienti notturni non costituiscono semplici sfondi, ma diventano parte integrante della narrazione, contribuendo a creare un senso di inquietudine sottile che accompagna l’intero racconto. Non è un orrore costruito sugli effetti improvvisi, bensì sull’attesa, sul mistero e sulla malinconia.

Le illustrazioni di Lisa Merletti dialogano perfettamente con questa sensibilità. Il suo tratto, delicato ma ricco di dettagli gotici, restituisce personaggi dall’espressività intensa e ambientazioni immerse in un’atmosfera quasi onirica. Le immagini non interrompono la lettura, ma la amplificano, rendendo questa edizione particolarmente preziosa anche dal punto di vista estetico.

Per chi vuole celebrare il Summerween, La ragazza invisibile rappresenta una scelta ideale perché propone un gotico diverso da quello più legato ai mostri e al sangue. Qui la paura nasce dalle emozioni, dalle assenze e da tutto ciò che rimane nascosto sotto la superficie della quotidianità. È il tipo di racconto che accompagna perfettamente una sera estiva, quando il silenzio sembra dilatare ogni dettaglio e la fantasia completa ciò che la realtà lascia soltanto intuire.

Questa nuova edizione permette inoltre di riscoprire Mary Shelley nella sua veste di raffinata narratrice di racconti brevi, ricordandoci come il suo talento andasse ben oltre Frankenstein. La ragazza invisibile è una piccola gemma del gotico romantico: delicata, inquietante e profondamente umana, capace ancora oggi di parlare a chi cerca nella letteratura non soltanto il brivido, ma anche la complessità dei sentimenti.

“La marchesa di Ganges” di Alexandre Dumas, llustrazioni di Elisabetta Stoinich, Hop! Edizioni

Quando si pensa ad Alexandre Dumas, vengono subito in mente I tre moschettieri o Il conte di Montecristo, romanzi che hanno definito il genere d’avventura e continuano a essere letti in tutto il mondo. Eppure la produzione dello scrittore francese è molto più vasta e comprende racconti storici, cronache criminali e novelle nelle quali il gusto per il mistero si intreccia con un’attenta osservazione della natura umana. La marchesa di Ganges appartiene proprio a questa parte meno conosciuta della sua opera e, grazie alla nuova edizione illustrata di Hop! Edizioni, offre l’occasione di riscoprire un testo che unisce il fascino della vicenda storica all’atmosfera cupa del gotico francese.

Il racconto prende ispirazione da un fatto realmente accaduto nella Francia del Seicento. Al centro della narrazione c’è Diane-Elisabeth de Rossan, marchesa di Ganges, ricordata dalle cronache dell’epoca come una delle donne più belle del suo tempo. La sua vita, apparentemente privilegiata, si trasforma però in una tragedia quando il matrimonio la conduce all’interno di una famiglia dominata dall’ambizione, dalla gelosia e dalla violenza. Dumas parte da questo episodio storico per costruire un racconto nel quale la tensione non nasce dal soprannaturale, ma dall’oscurità che può annidarsi nei rapporti umani.

Ciò che rende La marchesa di Ganges particolarmente interessante è proprio questo continuo equilibrio tra realtà storica e sensibilità gotica. Non ci sono vampiri, fantasmi o castelli infestati. L’orrore nasce dalla manipolazione, dall’avidità e dall’abuso di potere, elementi che finiscono per rendere la vicenda ancora più inquietante proprio perché appartengono alla realtà. Dumas dimostra ancora una volta la sua straordinaria abilità nel trasformare la cronaca in narrativa, mantenendo alta la tensione pur conoscendo già l’esito della storia.

La protagonista emerge come una figura di grande forza morale. Diane non viene mai ridotta al semplice ruolo di vittima, ma conserva fino all’ultimo una dignità che contrasta con la brutalità di chi la circonda. Attraverso di lei il romanzo riflette sulla condizione femminile nella società aristocratica del XVII secolo, mostrando quanto il matrimonio potesse trasformarsi in uno strumento di controllo e quanto limitata fosse la possibilità per una donna di sottrarsi a un destino deciso da altri. Pur scritto nell’Ottocento, il racconto conserva una sorprendente modernità proprio nella capacità di restituire complessità psicologica ai suoi personaggi.

Lo stile di Dumas è, come sempre, uno dei grandi punti di forza dell’opera. La narrazione procede con ritmo sostenuto, alternando dialoghi vivaci, descrizioni eleganti e momenti di forte tensione emotiva. Anche in un testo breve, lo scrittore riesce a costruire personaggi riconoscibili e un intreccio capace di coinvolgere il lettore fino alle ultime pagine. La sua prosa mantiene quella limpidezza che ha reso i suoi romanzi accessibili a generazioni di lettori senza rinunciare alla ricchezza della lingua e all’accuratezza della ricostruzione storica.

L’edizione di Hop! Edizioni aggiunge ulteriore valore al testo grazie alle illustrazioni di Elisabetta Stoinich. Il suo tratto, raffinato ed elegante, dialoga perfettamente con l’ambientazione seicentesca, restituendo tutta la teatralità degli abiti, degli interni e delle espressioni dei personaggi. Le tavole non cercano il macabro, ma accentuano quella malinconia aristocratica che attraversa l’intero racconto, rendendo il volume un piccolo oggetto d’arte oltre che una piacevole esperienza di lettura.

Per chi desidera vivere il Summerween, La marchesa di Ganges rappresenta una proposta insolita ma perfettamente coerente. Il suo gotico non nasce dal soprannaturale, bensì dalla tragedia umana, dall’atmosfera delle antiche dimore francesi e da una storia vera che possiede tutta la forza delle grandi leggende nere. È una lettura che dimostra come il brivido possa nascere anche dalla Storia e come le passioni più oscure non abbiano bisogno di mostri per inquietare profondamente il lettore.

Insieme agli altri volumi di questa selezione, il racconto di Dumas contribuisce a costruire un percorso attraverso le molte anime del gotico europeo. Dalle creature del folklore ai vampiri romantici, fino ai drammi realmente accaduti, La marchesa di Ganges ricorda che Halloween, e il suo alter ego estivo chiamato Summerween, non sono soltanto una festa, ma un immaginario letterario che continua a esercitare il suo fascino da oltre due secoli.