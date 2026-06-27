“Strangers” di Belle Burden: perché tutti parlano del memoir che ha conquistato il New York Times

E’ da 22 settimane consecutive sul podio del New York Times nella sezione “Hardcover Nonfiction”, facendo discutere da inizio anno critici letterari e club di lettori. Parliamo di “Strangers: A Memoir of Marriage“, l’opera d’esordio di Belle Burden che sta dominando le classifiche americane.

Partito come un breve e toccante saggio nella celebre rubrica Modern Love del New York Times, il racconto si è trasformato in un libro ipnotico, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio caso editoriale globale. Pubblicato in Italia da Rizzoli col titolo “Estranei. Storia di un matrimonio“, l’opera d’esordio di Belle Burden rappresenta un’indagine filosofica e psicologica sulla natura stessa dell’intimità.

Strangers: il terremoto nella classifica del New York Times

Il successo di Strangers è stata un’esplosione verticale. Il libro ha debuttato direttamente al numero uno nella classifica dei Bestseller del New York Times, rimanendo stabilmente in vetta per ben sette settimane.

Il motivo di questo exploit risiede nell’incipit folgorante e drammaticamente reale della storia. Marzo 2020: mentre il mondo entra nel primo, surreale lockdown della pandemia da COVID-19, Belle Burden si trova nella sua casa di Martha’s Vineyard insieme al marito James (uno stimato gestore di hedge fund) e ai loro tre figli. Tra sere passate davanti al camino e cene in famiglia, la vita sembra idilliaca.

Poi, all’improvviso, un messaggio da parte di uno sconosciuto fa crollare tutto: “Mia moglie ha una relazione con tuo marito”. Da quel momento, James non solo ammette il tradimento, ma abbandona la famiglia svestendo i panni del partner premuroso come un attore che si toglie un costume di scena, dichiarando persino di non volere la custodia dei figli. La classifica del NYT ha premiato la capacità della Burden di trasformare un trauma personale in una tensione narrativa degna del miglior thriller.

Come ne parlano all’estero

Oltreoceano l’eco mediatica è gigantesca. Testate come il The New York Times (che lo ha inserito tra gli Editors’ Choice) lo hanno descritto come un mix perfetto tra “una storia d’amore, una storia dell’orrore e, in una sezione da brivido, un thriller finanziario”. L’autrice, cresciuta in una storica e ricchissima famiglia dell’alta borghesia newyorkese (la cosiddetta old money), analizza infatti con spietata lucidità l’errore di aver abbandonato la sua carriera da avvocato per affidare la gestione totale delle sue finanze al marito, co-intestandogli persino le proprietà ereditate.

Proprio questa sfumatura ha spinto media come CNBC e il Wall Street Journal a definire Strangers un vero e proprio “racconto ammonitore” (cautionary tale) per le donne di oggi, un manifesto che esorta a non perdere mai la propria indipendenza economica, nemmeno nei matrimoni apparentemente più solidi. Il fenomeno è diventato talmente pervasivo che Netflix si è aggiudicata i diritti televisivi dopo una feroce asta editoriale: il memoir diventerà una serie TV prodotta e interpretata da Gwyneth Paltrow.

Perché leggerlo

Al di là del gossip e del voyeurismo dell’alta società, Strangers merita di essere letto per la sua straordinaria caratura letteraria. La scrittrice Joyce Carol Oates lo ha definito “un elogio meravigliosamente scritto per la perdita di una relazione”. Il libro non cerca vendetta, ma comprensione. Cerca di rispondere alla domanda più difficile di tutte: come può una persona amorevole trasformarsi, dall’oggi al domani, in un essere freddo e irriconoscibile?

Belle Burden scava nel proprio passato per capire perché per anni è stata soprannominata “Belle la Buona”, accettando in silenzio i compromessi di un matrimonio tradizionale. Il libro è la storia della sua metamorfosi in una donna che finalmente usa la propria voce.

“Strangers” è anche una lezione di resilienza: Nonostante il dolore acuto della separazione, la narrazione non scivola mai nel nichilismo, ma si trasforma in un inno alla rinascita e alla riscoperta della gioia personale.

Il libro in Italia: dove trovarlo

A differenza di molti casi editoriali d’oltreoceano che impiegano anni ad arrivare da noi, i lettori italiani sono stati fortunati. Rizzoli ha intercettato immediatamente il valore e la potenza di questo memoir, portandolo nelle nostre librerie con il titolo “Estranei. Storia di un matrimonio”.

La traduzione italiana permette finalmente al nostro pubblico di immergersi in questa prosa affilata e senza sconti. Il libro è già disponibile in tutte le librerie fisiche e negli store online, pronto a diventare uno dei titoli più discussi e consigliati nei club del libro e nelle community di lettura anche in Italia. Una lettura che invita a riflettere su quanto conosciamo davvero le persone che abbiamo accanto.