“Storia della mia gente” di Edoardo Nesi, un libro per capire il mondo del lavoro

In prossimità della Festa del Lavoro del Primo maggio risulta particolarmente significativo leggere “Storia della mia gente” di Edoardo Nesi, pubblicato nel 2010 e vincitore del Premio Strega l’anno successivo: un’opera a metà tra romanzo autobiografico e saggio che racconta il profondo cambiamento vissuto dalla città di Prato e, più in generale, dall’Italia industriale negli ultimi decenni.

“Storia della mia gente” di Edoardo Nesi

Attraverso la storia della propria famiglia, da generazioni impegnata nell’industria tessile, Nesi descrive un mondo fatto di lavoro, competenze artigianali e orgoglio imprenditoriale che progressivamente entra in crisi con l’avvento della globalizzazione. L’apertura dei mercati e la crescente concorrenza internazionale, in particolare quella dei paesi asiatici, portano al declino di molte aziende locali, incapaci di reggere i nuovi ritmi e i costi della produzione globale.

Questo processo non è solo economico, ma anche umano e culturale: insieme alle fabbriche scompaiono valori, relazioni sociali e un senso condiviso di identità. Il racconto di Nesi è segnato da una forte partecipazione emotiva, fatta di nostalgia, rabbia e disillusione, ma anche dal tentativo di comprendere le trasformazioni in atto senza semplificazioni.

Il libro diventa così una riflessione più ampia sul destino del lavoro e delle comunità in un mondo sempre più interconnesso, mettendo in luce le contraddizioni e i costi nascosti del progresso economico.

Le difficoltà dei nuovi modelli lavorativi

È raro che un libro di narrativa entri con tanta forza nel dibattito economico e sociale e il punto di forza dell’opera sta proprio nel suo carattere ibrido: a metà tra autobiografia, saggio e racconto civile. Nesi scrive con passione, spesso lasciandosi guidare dall’emotività, e questo contribuisce a creare un forte impatto sul lettore, che percepisce chiaramente il senso di perdita e di disorientamento che affligge tutt’oggi il mondo del lavoro.. Nesi costruisce un racconto che intreccia memoria personale e osservazione storica.

La sua “gente” sono gli industriali di provincia, protagonisti di un sistema che per decenni ha prodotto ricchezza e stabilità, fondato su competenze artigianali, relazioni locali e una crescita quasi naturale. Questo equilibrio, capace di sopravvivere persino alle devastazioni della guerra, si infrange però di fronte alla globalizzazione e all’apertura dei mercati.

L’arrivo della globalizzazione

Il cuore del libro sta proprio nell’individuazione delle fragilità interne a quel modello: la scarsa propensione all’innovazione, la mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo, l’incapacità di inserirsi nelle catene globali del valore. Gli imprenditori pratesi, pur brillanti e creativi, non riescono a evolvere il proprio ruolo e finiscono schiacciati dal potere dei designer e dei mercati internazionali.

La convinzione di vivere in un sistema naturalmente solido impedisce loro di reagire per tempo: è questo uno dei passaggi chiave del declino. Nesi rivolge poi critiche dure agli economisti e alle politiche pubbliche, accusati di non comprendere la realtà concreta dei territori e delle imprese e incapaci di individuare possibili strategie alternative. Rimangono ai margini, nella narrazione, i lavoratori dipendenti, italiani e stranieri, nonostante lo sfondo della storia sia la comunità cinese di Prato, che ha trasformato con un impatto profondo. il tessuto socio- economico locale con quasi 5000 imprese e migliaia di residenti.

Nonostante siano passati più di vent’anni, Storia della mia gente resta un’opera potente e necessaria. Il suo valore non sta tanto nel fornire risposte, quanto nel sollevare interrogativi urgenti: sul significato del lavoro, sul rapporto tra locale e globale, sulla capacità di adattamento dei sistemi produttivi e sulla tenuta delle relazioni sociali.

Nesi racconta una perdita — economica, culturale e identitaria — che va ben oltre il caso di Prato, trasformando una vicenda personale in una riflessione universale sul destino dell’industria e delle comunità nel mondo contemporaneo. È un libro che non dà risposte definitive, ma invita a riflettere su cosa si è perso e su cosa potrebbe ancora essere recuperato in un mondo in continuo cambiamento.