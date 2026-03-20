La storia è piena di personaggi che sembrano usciti da un romanzo. Alcuni hanno lasciato un segno grazie al potere politico, altri attraverso l’arte o la cultura. E poi ci sono figure enigmatiche che hanno costruito la propria fama grazie al mistero.

Tra queste spicca Marie-Anne Adélaïde Lenormand, la celebre cartomante francese che visse tra il XVIII e il XIX secolo e che divenne una delle figure più discusse e affascinanti della storia europea. Si dice che abbia predetto il destino di personaggi come Napoleone Bonaparte e Giuseppina Beauharnais, e che il suo talento fosse conosciuto in tutta Parigi.

Il suo nome è legato soprattutto alle carte Lenormand, un mazzo divinatorio ancora oggi utilizzato da cartomanti e appassionati di esoterismo. Ma dietro la leggenda c’è anche una storia reale fatta di talento, intuizione e capacità di muoversi tra potere, rivoluzione e cambiamenti epocali.

Due libri permettono oggi di esplorare questa figura straordinaria da prospettive diverse. Il romanzo storico “La cartomante di Versailles” racconta la vita della giovane Lenormand nel cuore della corte francese, mentre la guida “La Bibbia delle Petit Lenormand” approfondisce l’arte della lettura delle carte che porta il suo nome.

Tra storia e divinazione, questi libri permettono di scoprire non solo la leggenda della cartomante più famosa di Francia, ma anche il fascino senza tempo delle carte Lenormand.

La cartomante di Versailles 2 libri per comprenderla totalmente

“La cartomante di Versailles”di Anya Bergman, Nord

Il romanzo “La cartomante di Versailles” di Anya Bergman, pubblicato da Nord, è un affascinante romanzo storico ispirato alla vita di Marie-Anne Adélaïde Lenormand.

La protagonista del libro è una giovane orfana dal carattere ribelle che possiede un talento particolare: riesce a percepire il futuro delle persone. Questo dono, però, non le garantisce una vita facile. Dopo essere stata espulsa dall’istituto in cui è cresciuta e per sfuggire a un matrimonio imposto dal patrigno, la giovane decide di fuggire a Parigi.

La capitale francese è il cuore pulsante della vita politica e culturale del tempo, ma è anche un luogo pieno di pericoli e intrighi. Grazie al suo talento e all’aiuto della zia, una modista molto stimata dall’aristocrazia, la ragazza riesce lentamente a farsi strada nella società parigina.

Il momento decisivo arriva quando viene ammessa alla presenza della regina Maria Antonietta. La sovrana, preoccupata per la salute del figlio e per il clima sempre più inquieto che attraversa la Francia, trova conforto nella lettura dei tarocchi. La giovane diventa così la cartomante di fiducia della regina.

Da quel momento la sua fama cresce rapidamente. Sempre più persone bussano alla sua porta per conoscere il proprio destino. Tra queste compare anche Caitlín Molloy, una giovane irlandese coraggiosa e indipendente. Tra le due nasce un rapporto di amicizia e complicità che diventa uno degli elementi più intensi del romanzo.

Ma la storia si svolge negli anni che precedono la Rivoluzione francese. Il clima politico diventa sempre più teso e la società francese è ormai vicina al collasso. Quando la rivoluzione esplode, le due donne si trovano su fronti opposti: Caitlín diventa una spia dei giacobini, mentre la cartomante rimane fedele alla regina.

Il romanzo racconta quindi non solo la crescita della protagonista, ma anche la fine di un’epoca. Tra intrighi di corte, profezie e amicizie messe alla prova dagli eventi, “La cartomante di Versailles” è una storia intensa che unisce storia, mistero e destino.

Chi è la cartomante

La figura della cartomante ha sempre esercitato un grande fascino nella cultura europea. Fin dal Medioevo le persone si sono rivolte a chi sosteneva di poter leggere il futuro attraverso simboli, carte o segni.

Nel caso di Marie-Anne Lenormand questo fascino è diventato leggenda. La cartomante non era solo una veggente, ma una donna estremamente intelligente e capace di interpretare la realtà politica del suo tempo.

Molti storici ritengono che la sua fama fosse legata non tanto a un potere soprannaturale, quanto alla sua straordinaria capacità di osservazione e di analisi delle persone.

“La Bibbia delle Petit Lenormand. La guida per imparare a leggere le sibille secondo il metodo tedesco” di Odete Lopes Mazza, Libraio Editore

Il libro “La Bibbia delle Petit Lenormand. La guida per imparare a leggere le sibille secondo il metodo tedesco” di Odete Lopes Mazza, pubblicato da Libraio Editore, è una guida completa dedicata alle celebri carte Lenormand.

Questo volume è pensato sia per chi si avvicina per la prima volta alla cartomanzia, sia per chi desidera approfondire la conoscenza di questo sistema divinatorio. L’autrice accompagna il lettore alla scoperta delle origini storiche del mazzo Lenormand e spiega in modo chiaro il significato delle trentasei carte che lo compongono. Ogni carta possiede un simbolo preciso e un valore simbolico che può cambiare a seconda delle combinazioni con le altre carte.

Il libro illustra passo dopo passo le tecniche di lettura più diffuse. Dalle stese più semplici fino al famoso Grand Tableau, una delle tecniche più complesse e affascinanti della cartomanzia Lenormand. Uno degli aspetti più interessanti del volume è l’approccio pratico. Oltre alla spiegazione teorica, il testo propone esercizi e schemi che permettono al lettore di imparare gradualmente a interpretare le carte.

Il linguaggio è chiaro e accessibile, ma allo stesso tempo rigoroso. Questo rende il libro uno strumento utile sia per i principianti sia per chi ha già esperienza nel campo della cartomanzia. Il successo delle carte Lenormand dimostra quanto il fascino della divinazione sia ancora vivo nella cultura contemporanea. Attraverso simboli semplici e immagini evocative, questo sistema divinatorio continua a parlare all’immaginazione delle persone.

“La Bibbia delle Petit Lenormand. La guida per imparare a leggere le sibille secondo il metodo tedesco”diventa quindi un vero manuale per scoprire il significato delle carte e comprendere meglio la tradizione che porta il nome della celebre cartomante di Versailles.

Chi era la cartomante di Versailles

Marie-Anne Adélaïde Lenormand nacque nel 1772 in Francia e divenne una delle cartomanti più famose d’Europa. Durante la sua vita entrò in contatto con molte figure importanti della politica e dell’aristocrazia francese. Tra i suoi clienti più celebri si ricordano Napoleone Bonaparte e l’imperatrice Giuseppina.

La sua fama crebbe rapidamente grazie alle numerose profezie che le venivano attribuite. Anche se molte di queste storie sono difficili da verificare storicamente, la figura di Lenormand rimane una delle più affascinanti della cultura europea tra Settecento e Ottocento. Ancora oggi il suo nome vive attraverso le carte Lenormand, un sistema divinatorio che continua a essere utilizzato in tutto il mondo.