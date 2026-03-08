“La cartomante di Versailles”: il destino delle donne che sfidarono la Storia alla vigilia della Rivoluzione francese

I romanzi storici più affascinanti non sono quelli che raccontano soltanto gli eventi del passato, ma quelli che ci permettono di osservare la Storia attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuta. “La cartomante di Versailles“, in uscita il 10 Marzo per Nord, appartiene proprio a questa categoria, perché intreccia la vicenda personale di una giovane donna con uno dei momenti più drammatici della storia europea: la Rivoluzione francese.

Il libro prende ispirazione dalla figura realmente esistita di Marie-Anne-Adélaïde Lenormand, la celebre cartomante che frequentò gli ambienti della corte di Maria Antonietta e che divenne famosa in tutta la Francia per le sue letture dei tarocchi.

Attraverso questa storia il romanzo ci conduce in un mondo in bilico tra splendore e rovina, dove la vita della nobiltà si svolge ancora tra palazzi e cerimonie mentre la società francese si avvicina lentamente alla tempesta rivoluzionaria.

“La cartomante di Versailles”: 2 donne tra destino, amicizia e rivoluzione

La cartomante di Versailles racconta la storia di Marie-Anne-Adélaïde Lenormand, una giovane orfana dal carattere ribelle che possiede un dono singolare: attraverso i tarocchi riesce a intuire il destino delle persone.

La sua vita prende una svolta quando decide di fuggire dall’istituto in cui è cresciuta e di sottrarsi al matrimonio combinato dal patrigno. Parigi diventa così il luogo in cui ricominciare. La città è allora uno dei centri più vivaci d’Europa, ma sotto la superficie brillante della vita aristocratica si nascondono tensioni sociali e politiche sempre più forti.

Grazie all’aiuto della zia, una modista molto apprezzata tra le dame dell’aristocrazia, Adélaïde riesce a entrare negli ambienti della corte. Il suo talento per la lettura delle carte suscita curiosità e presto il suo nome comincia a circolare tra i nobili di Versailles.

Il momento decisivo arriva quando la giovane viene ammessa alla presenza di Maria Antonietta. La regina, preoccupata per la salute del figlio e per il futuro della monarchia, trova conforto nelle letture dei tarocchi. Adélaïde diventa così la cartomante di fiducia della sovrana.

L’ascesa è rapida. In poco tempo la sua fama si diffonde in tutta Parigi e molte persone bussano alla sua porta in cerca di consigli e predizioni.

Tra queste c’è Caitlín Molloy, una giovane irlandese fuggita dal proprio paese per amore. Caitlín è indipendente, coraggiosa e dotata di una forte personalità. Tra lei e Adélaïde nasce subito una complicità profonda. Le due donne diventano socie e costruiscono insieme un piccolo spazio di libertà in una società che concede ben poche opportunità femminili.

La loro amicizia diventa uno degli elementi più intensi del romanzo. Tuttavia la Storia sta per cambiare tutto.

Quando la Rivoluzione francese esplode, le due donne si ritrovano su fronti opposti. Caitlín decide di sostenere i giacobini e di lavorare come spia per la causa rivoluzionaria. Adélaïde invece rimane fedele alla regina e alla monarchia.

Questa divisione mostra quanto profondamente gli eventi politici possano trasformare i rapporti personali. Amicizia, ideali e sopravvivenza entrano in conflitto mentre la Francia precipita nella violenza rivoluzionaria.

Il romanzo mette così in scena non soltanto la caduta della monarchia, ma anche la lotta di due donne per affermare la propria autonomia in un mondo dominato dagli uomini. Entrambe cercano di diventare padrone del proprio destino, anche quando la Storia sembra travolgere tutto.

Attraverso la vicenda della cartomante di Versailles il libro suggerisce che la grande Storia non è fatta soltanto di re, eserciti e rivoluzioni. È fatta anche di scelte personali, di amicizie messe alla prova e di persone che cercano di restare fedeli a sé stesse mentre il mondo intorno cambia radicalmente.

Chi era Marie-Anne-Adélaïde Lenormand

Marie-Anne-Adélaïde Lenormand è stata una delle cartomanti più celebri della storia europea. Nata nel 1772 ad Alençon, in Francia, divenne famosa a Parigi alla fine del Settecento grazie alle sue letture dei tarocchi e alla sua capacità di interpretare il destino dei clienti che si rivolgevano a lei.

Frequentò ambienti molto diversi tra loro. Tra i suoi consultanti si contarono nobili, aristocratici e importanti figure politiche dell’epoca. Secondo la tradizione avrebbe letto le carte anche a personalità come Joséphine de Beauharnais e Napoleone Bonaparte.

La sua fama attraversò tutto il periodo rivoluzionario e napoleonico. Ancora oggi il suo nome è legato a un celebre mazzo di carte divinatorie, il cosiddetto Oracolo Lenormand, che continua a essere utilizzato nella cartomanzia.

La figura storica di Lenormand, sospesa tra mito, leggenda e realtà, rappresenta perfettamente il fascino ambiguo di un’epoca in cui razionalità illuminista, superstizione e politica convivevano nello stesso scenario storico.