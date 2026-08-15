“Spazio negativo” il romanzo horror che trasforma l’angoscia di una generazione in un vero incubo

Ci sono romanzi horror che fanno paura attraverso i mostri, altri attraverso il soprannaturale, Spazio negativo di B.R. Yeager sceglie una strada diversa: parte da ciò che è già presente nella realtà, dall’isolamento, dalla depressione, dall’alienazione e dall’ossessione per internet, fino a trasformare tutto questo in qualcosa di profondamente inquietante. Pubblicato da Nero Editions, il libro che ha consacrato Yeager come una delle voci più originali dell’horror indipendente contemporaneo è un’opera difficile da incasellare, capace di fondere narrativa psicologica, horror cosmico, folklore digitale e critica sociale.

Il risultato è una lettura ipnotica e disturbante, che non cerca semplicemente di spaventare il lettore, ma di immergerlo in una realtà dove ogni certezza sembra sgretolarsi.

“Spazio negativo” di B.R. Yeager, traduzione di Andrea Cassini, Nero Editions

A Kinsfield, una cittadina del New Hampshire apparentemente anonima, un’inspiegabile epidemia di suicidi adolescenziali sconvolge lentamente la comunità. Nessuno riesce a comprendere cosa stia realmente accadendo. La causa potrebbe essere una nuova droga, un fenomeno nato nei forum online oppure qualcosa di molto più oscuro, nascosto negli edifici abbandonati che circondano la città.

Al centro della vicenda compare Tyler, un ragazzo enigmatico e magnetico, intorno al quale sembra concentrarsi una presenza maligna che sfugge a qualsiasi spiegazione razionale. Attraverso una narrazione corale e frammentata, B.R. Yeager accompagna il lettore dentro un labirinto in cui il confine tra realtà, allucinazione e soprannaturale diventa sempre più sottile.

Non è un horror costruito sul colpo di scena, ma sull’accumulo di disagio. Ogni capitolo aggiunge una crepa alla normalità fino a far percepire che qualcosa di irreparabile stia contaminando il mondo raccontato.

L’analog horror e il lato oscuro di internet entrano nella narrativa

Uno degli elementi più originali di Spazio negativo è il dialogo continuo con l’immaginario nato sul web. Il romanzo richiama l’estetica dell’analog horror, quella forma di narrazione che utilizza vecchie videocassette, trasmissioni televisive disturbate, immagini degradate e falsi documenti per generare inquietudine.

Yeager trasferisce quella stessa sensazione sulla pagina. La lettura produce un effetto simile a quello di chi continua a scorrere contenuti sempre più inquietanti senza riuscire a fermarsi. Forum, leggende digitali, teorie incontrollabili e comunità online diventano parte integrante della costruzione dell’orrore, mostrando come internet possa trasformarsi in un luogo in cui paure individuali e collettive si alimentano a vicenda.

L’elemento soprannaturale non cancella quello tecnologico, ma lo amplifica, creando un racconto in cui il male sembra propagarsi proprio attraverso le connessioni tra le persone.

Un horror che racconta la fragilità di una generazione

Sotto la superficie del romanzo si muove una riflessione molto più ampia sul disagio contemporaneo. I protagonisti di Spazio negativo appartengono a una generazione cresciuta tra depressione, abuso di psicofarmaci, isolamento sociale e senso di precarietà. Il terrore non nasce soltanto dalla possibilità che esista qualcosa di soprannaturale, ma dalla sensazione che il mondo abbia già perso ogni punto di riferimento.

Per questo motivo il romanzo evita qualsiasi spiegazione rassicurante. Le domande restano aperte, così come rimane aperto il dubbio su dove finisca la sofferenza psicologica e dove inizi qualcosa di inspiegabile. È proprio questa ambiguità a rendere la storia così disturbante.

Yeager sembra suggerire che il vero orrore non sia necessariamente il mostro nascosto nell’ombra, ma il vuoto emotivo che permette a quel mostro di trovare spazio.

L’horror contemporaneo che parla anche a chi non cerca solo paura

Negli ultimi anni B.R. Yeager è diventato uno degli autori più discussi dell’horror indipendente internazionale proprio perché rifiuta le convenzioni del genere. Spazio negativo non è un romanzo costruito per offrire una storia lineare o una spiegazione definitiva. È un’esperienza di lettura che richiede di accettare l’incertezza e di lasciarsi trascinare in un’atmosfera sempre più opprimente.

Chi ama l’horror psicologico, il weird contemporaneo e le narrazioni che riflettono sulle paure della società digitale troverà in queste pagine un’opera originale e difficile da dimenticare. Perché il vero “spazio negativo” evocato dal titolo non è soltanto quello lasciato dalle persone che scompaiono, ma anche il vuoto che si crea quando una generazione fatica a trovare un significato in un mondo che sembra ormai sul punto di crollare.