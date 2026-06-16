“Serenata salentina”: il nuovo romanzo di Catena Fiorello che celebra l’amicizia femminile

Nel panorama letterario italiano, le storie capaci di toccare le corde più intime dell’animo umano hanno spesso una voce femminile e un cuore che batte forte al Sud. A questa felice tradizione appartiene il nuovo attesissimo romanzo di Catena Fiorello Galeano, “Serenata salentina” (edito da Rizzoli). Dopo il grande successo di Vita e peccati di Maria Sentimento, l’autrice torna in libreria con un’opera luminosa, vibrante e profondamente catartica.

“Serenata salentina” è un vero e proprio viaggio dell’anima: una mappa emotiva essenziale per ritrovare se stesse quando tutto intorno sembra crollare.

“Serenata salentina” di Catena Fiorello Galeano

La storia prende il via da uno dei momenti più dolorosi e disorientanti che si possano vivere: il crollo improvviso delle certezze. La protagonista, Gabriella, ha quarantadue anni e una vita che, da un giorno all’altro, si sgretola in mille pezzi. Tradita dal marito per un’altra donna, si ritrova ad affrontare un’estate torrida in una casa svuotata dall’amore, con i due figli lontani in vacanza. Il celebre “e vissero felici e contenti” si rivela per lei una chimera amara e illusoria.

Eppure, proprio quando la solitudine minaccia di inghiottirla, il destino le riserva un incontro inaspettato su una banale panchina di un parco. Qui, i percorsi di cinque donne si incrociano in modo irrimediabile e fortuito. Gabriella conosce Giulia, un’attrice intrappolata in una relazione tossica e menzognera; Marta, che porta dentro di sé la lacerazione per la lontananza dai figli; Teresa, una donna in cerca di respiro e pace dopo una tragedia devastante; e infine Luana, una vicequestora il cui segreto inconfessabile la lega a doppio filo proprio a Gabriella.

La scintilla che fa esplodere l’azione è la decisione improvvisa di Giulia: raggiungere l’amante per affrontarlo a viso aperto e mettere fine all’inganno. Quello che nasce come un semplice atto di supporto si trasforma rapidamente in un rocambolesco viaggio “on the road”, un pellegrinaggio laico verso il Salento.

La magia del Salento come luogo dell’anima

Il viaggio verso la Puglia cambia non solo le coordinate geografiche della storia, ma anche quelle interiori delle protagoniste. Catena Fiorello Galeano è maestra nel dipingere le atmosfere calde e avvolgenti del Sud, e qui il Salento diventa un vero e proprio coprotagonista. Le masserie imbiancate a calce, l’incessante canto delle cicale, le acque turchesi del mare pugliese e le note struggenti di un’antica serenata cantata in grico (l’affascinante lingua minoritaria della Grecìa Salentina) fanno da sfondo a un’avventura che profuma di libertà e di seconde occasioni.

Perché leggere “Serenata salentina”

“Serenata salentina” è una lettura imprescindibile per chi ama i romanzi corali, dove le voci dei personaggi si intrecciano formando una sinfonia perfetta. È da leggere perché offre un intrattenimento di grandissima intelligenza emotiva: appassiona, fa sorridere e commuove fino alle lacrime. In un mondo frenetico e spesso superficiale, il romanzo ci obbliga a rallentare, proprio come fanno le protagoniste sotto il sole cocente della Puglia.

L’autrice non indora la pillola: i dolori, le delusioni e i traumi di Gabriella, Giulia, Marta, Teresa e Luana sono veri, palpabili, drammaticamente universali. Ogni lettrice (e ogni lettore) potrà riconoscersi in almeno una delle loro paure o vulnerabilità. Ma, nonostante le premesse complesse, la scrittura di Catena Fiorello Galeano si mantiene sempre fluida, brillante, capace di trovare uno spiraglio di luce anche nelle crepe più oscure del cuore umano. È il libro ideale per chi ha bisogno di ricordare che dopo il temporale arriva sempre, inevitabilmente, il sereno.

Cosa ci insegna: la sorellanza e l’arte di ricominciare

Al centro dell’opera pulsa un messaggio potente e quanto mai necessario al giorno d’oggi. “Serenata salentina” ci insegna prima di tutto l’inestimabile valore della sorellanza. L’amicizia femminile, troppo spesso banalizzata dalla società o narrata attraverso inutili rivalità stereotipate, emerge in queste pagine in tutta la sua forza salvifica. Quella che si crea tra le cinque donne è un’alleanza solida, un patto di mutuo soccorso tra anime fragili ma fieramente determinate a non arrendersi. Insieme, trasformano la solitudine in una rete di protezione inespugnabile.

Inoltre, il romanzo è una profonda riflessione sull’indulgenza e sul perdono. Non si tratta solo di perdonare chi ci ha ferito – un processo che richiede tempo e fatica – ma, cosa ancora più complessa, di imparare a perdonare noi stessi per i nostri percepiti fallimenti.

Il libro ci ricorda che la fine di una storia d’amore, di un’illusione o di una fase della vita non rappresenta quasi mai un capolinea definitivo, ma può rivelarsi il preludio di un’estate (e di un’esistenza) straordinaria. Gabriella e le sue compagne di viaggio ci mostrano che non esiste un’età di scadenza per ricominciare a desiderare o a cercare la felicità. Ci insegnano che le ferite della vita, come suggerisce magnificamente il nucleo di questo libro, possono trasformarsi in ali formidabili per tornare a volare.