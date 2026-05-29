Scrivere il cielo, il viaggio poetico di Roberto Vecchioni che celebra l’eternità dell’anima

Ci sono artisti capaci di abitare le parole come fossero stanze della propria casa, e Roberto Vecchioni è indubbiamente uno di questi rari artigiani dell’anima. Se per decenni siamo stati abituati a lasciarci cullare dalle melodie intramontabili delle sue canzoni, esiste una lingua più segreta, un fiume carsico e potente che attraversa da sempre la sua produzione artistica: la poesia pura.

Con la pubblicazione della sua nuova e attesissima raccolta, “Scrivere il cielo. Poesie al contrario“, edita nella prestigiosa collana “I coralli” di Giulio Einaudi Editore, il cantautore e professore milanese compie un’operazione di commovente audacia letteraria. Mette insieme i testi poetici scritti nell’arco di ben sessant’anni di vita, plasmandoli in una forma del tutto inedita. Il risultato è un capolavoro intimo, un dialogo speculare che attraversa il tempo e ci restituisce il senso più profondo dell’esistere.

“Scrivere il cielo” di Roberto Vecchioni

La caratteristica più folgorante di “Scrivere il cielo” risiede proprio nella sua architettura temporale. Come annunciato dal sottotitolo, Vecchioni sceglie di ribaltare completamente la clessidra del destino, proponendoci una cronologia invertita. Il libro non si apre con gli slanci febbrili e acerbi della giovinezza per approdare alla composta saggezza della maturità. Al contrario, il lettore viene accolto dalla voce contemporanea del poeta: una voce luminosa, pacata, ma anche dolente e profondamente sincera, tipica dell’uomo che oggi guarda indietro dall’alto della sua vecchiaia.

In questa prima sezione, che l’autore vive come una vera e propria veglia tenerissima e priva di pudori, ci si interroga su quanto spazio rimanga ancora per «navigare, scuotere, grattare» la superficie della vita. Poi, pagina dopo pagina, il viaggio procede all’indietro.

Scendendo lungo i decenni, incontriamo il Vecchioni pubblico, quello ironico, civile e disincantato, capace di sorridere delle verità più scomode; incontriamo le donne che hanno attraversato il suo cuore, l’attesa trepidante dell’ispirazione e il tremore sacro che precede ogni nota su un palcoscenico. Fino a giungere, infine, all’ultimo capitolo, che coincide cronologicamente con l’inizio di tutto: le primissime liriche composte su quaderni di scuola da un ragazzino appassionato, nutrito di miti classici, visioni greche e sogni sconfinati.

«Tutte le poesie sembrano dialogare tra loro in un duetto infinito, come se il Vecchioni adulto parlasse al Vecchioni ragazzo e quest’ultimo rispondesse. Ne nasce una voce sola, intima e unica, capace di attraversare il tempo e di restituire la vita nella sua sostanza più vera: memoria, musica, morte, desiderio, destino.»

Perché leggere questo libro: la musicalità della parola nuda

Leggere “Scrivere il cielo” rappresenta un autentico atto di resistenza culturale e di cura verso se stessi. Leggere questa raccolta significa fermare il rumore del mondo esterno per ascoltare una melodia segreta. Sebbene i testi siano privi di un vero e proprio accompagnamento musicale registrato, la musicalità interna dei versi di Vecchioni è dirompente.

Tra le righe si avverte costantemente la presenza invisibile di corde, arpe, mandolini e cori; la parola poetica si fa spartito dell’anima, dimostrando come la grande letteratura e la canzone d’autore siano in fondo rami dello stesso albero millenario.

Dovremmo leggere questo libro perché abbiamo tutti un immenso bisogno di specchiarci in una vulnerabilità che si fa forza. Vecchioni si mette a nudo senza schermi protettivi. Affronta il dolore, la nostalgia, la paura dell’oblio e della fine, ma lo fa sempre con una grazia immensa, con una delicatezza che lenisce anziché ferire.

È un libro che si legge con il fiato sospeso, in cui ogni lettore potrà ritrovare un pezzo della propria storia personale, i propri amori perduti, le speranze tradite e quell’eterna, indomabile ricerca di senso che ci accomuna tutti.

Cosa ci insegna “Scrivere il cielo”: le grandi lezioni del Professore Roberto Vecchioni

L’insegnamento più profondo e prezioso che ci consegna questa opera risiede proprio nella sua capacità di ridefinire il nostro rapporto con il passato e con l’invecchiamento. Vecchioni ci insegna, prima di tutto, che il tempo non è un tiranno che distrugge ogni cosa al suo passaggio, bensì un custode di bellezza.

Attraverso il cammino al contrario, l’autore dimostra che il ragazzino che eravamo non scompare mai del tutto; resta dentro di noi, vigile, pronto a risponderci se solo abbiamo il coraggio di interrogarlo. La vecchiaia perde così ogni connotazione di declino per trasformarsi nella stagione della massima lucidità emotiva, un osservatorio privilegiato da cui guardare il mondo con tenerezza e assoluta libertà.

In secondo luogo, la raccolta è una monumentale, commovente lezione sulla centralità dell’amore. Con la consueta lucidità filosofica, Vecchioni ci ricorda che, spogliata la vita dalle sue sovrastrutture, dai successi effimeri e dalle amarezze quotidiane, ciò che resta è soltanto una cosa, quella «roba, questa, che si chiama amore».

Amore per l’altro, per la conoscenza, per la poesia, per la bellezza della natura e per i dettagli minimi dell’esistenza. È l’amore l’unico vero faro in grado di dare coerenza alla nostra traiettoria biologica e spirituale, l’unico ponte capace di unire l’inizio e la fine della nostra parabola terrena.

Infine, il Professore ci offre un grande insegnamento sulla speranza. Scrivere il cielo significa compiere un gesto titanico eppure accessibile a chiunque: lasciare un’impronta di luce nell’immenso, rifiutarsi di vivere passivamente, e continuare, fino all’ultimo istante, a cercare la meraviglia anche laddove sembra essersi nascosta.

In conclusione: un manifesto di umanità da tenere sul comodino

“Scrivere il cielo. Poesie al contrario” è un libro necessario. Noi di Libreriamo vi invitiamo a riporlo sul comodino, a sfogliarlo la sera, a lasciarvi cullare dai suoi versi prima che il sonno prenda il sopravvento. È un manifesto di speranza e di straordinaria umanità, un invito a guardare la nostra vita non come una retta che corre inesorabile verso il vuoto, ma come un cerchio perfetto dove ogni fine racchiude in sé un nuovo, luminoso inizio. Un’opera che ci rende, inevitabilmente, più fragili, più ricchi e, soprattutto, profondamente umani.