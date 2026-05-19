Salone del Libro 2026: quando la letteratura diventa un patrimonio comune di gioia e speranza

Si è concluso il Salone del Libro 2026: trionfo da record con 254.000 visitatori. I giovani e la passione per la lettura salvano il mondo nel segno della cultura e dell’inclusione.

Si è da poco conclusa la XXXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, e l’eco della sua vibrante energia risuona ancora tra i padiglioni del Lingotto e lungo le strade di una Torino letteralmente invasa da lettori di ogni età. Cinque giorni intensi, una vera e propria festa della cultura che quest’anno ha voluto celebrare la sua comunità partendo da un titolo iconico, preso in prestito da Elsa Morante: “Il mondo salvato dai ragazzini”. E, a giudicare dai numeri e dall’atmosfera di straripante partecipazione, quel mondo, a Torino, ha trovato una bellissima via di salvezza attraverso le parole.

Salone del Libro: un’affluenza da record specchio di una comunità viva

I dati finali tracciano il ritratto di un evento che non è più soltanto una fiera di settore, ma un rito collettivo irrinunciabile. Con ben 254.000 visitatori, il Salone del Libro 2026 ha registrato picchi di affluenza clamorosi, superando le 40.000 presenze il giovedì, le 50.000 il venerdì e le 70.000 nella sola giornata di sabato. Oltre mille spazi espositivi, 36 sale incontri e 8 laboratori hanno fatto da cornice a un programma ricchissimo, dove il 40% degli appuntamenti ha registrato il tutto esaurito.

Ma al di là delle cifre, ciò che colpisce profondamente l’anima di chi ama i libri è la qualità di questa partecipazione. Il Salone si è trasformato in un ecosistema accogliente, capace di unire scrittori da tutto il mondo e lettori appassionati. Più di 132.000 persone hanno affollato le sale per ascoltare e dialogare con i propri autori di riferimento. Dai grandi nomi internazionali come Bernie Sanders, Zadie Smith ed Emmanuel Carrère, fino alle voci più amate della letteratura italiana contemporanea – tra cui Alessandro Barbero, Roberto Saviano, Dacia Maraini e Zerocalcare –, la parola scritta si è fatta carne, dialogo e confronto spontaneo.

I giovani al centro: la generazione che salva la lettura

Se il tema di quest’anno invocava lo sguardo dei più giovani, la risposta del pubblico non si è fatta attendere. La partecipazione delle scuole ha segnato un commovente +25%, portando ben 34.500 studenti e accompagnatori tra i viali della fiera. Ragazzi e ragazze non sono stati semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti: basti pensare al successo travolgente del Romance Pop Up, che ha accolto 6.500 lettrici e lettori desiderosi di condividere una passione che sta letteralmente ridisegnando le classifiche editoriali e le abitudini di lettura nel nostro Paese.

Escludendo il mondo delle scuole, i dati demografici parlano chiaro: il 24% dei visitatori è sotto i 25 anni e quasi la metà (il 49%) è under 35. È la dimostrazione tangibile di una community digitale e fisica in costante espansione, sempre più giovane e connessa, capace di trasformare i social network in una grande e ininterrotta conversazione letteraria.

Lo specchio dell’editoria: vendite in netta crescita

Il benessere del Salone del Libro si riflette, inevitabilmente, sul bilancio straordinariamente positivo delle case editrici presenti. Il Gruppo Mondadori ha chiuso la manifestazione con un solido +10% nelle vendite allo stand , mentre il Gruppo Feltrinelli ha registrato un eccezionale +20%. Volano le vendite anche per Adelphi (+25%) , Neri Pozza (+50%) , SUR (+60%) e Laterza (+20%).

Tra i titoli più acquistati spiccano romanzi di formazione, saggi d’attualità, poesie e, naturalmente, le imperdibili riscoperte dei classici. Segno che il pubblico che frequenta il Lingotto è curioso, eterogeneo e profondamente guidato dal desiderio di comprendere la complessità del nostro presente.

Oltre i confini del Lingotto: il Salone Off e il futuro

Il Salone si conferma anche un modello di inclusione e sostenibilità culturale ed ecologica. Con oltre 450 eventi dedicati ai temi dell’Agenda 2030, la replica dello splendido Bosco degli scrittori curato da Aboca Edizioni e più di 100 incontri tradotti nella Lingua dei Segni (LIS), la kermesse ha dimostrato che la cultura deve essere accessibile, gentile e rispettosa del pianeta.

Non si può poi dimenticare lo straordinario impatto del Salone Off, che ha compiuto 22 anni portando la festa del libro in modo capillare sul territorio: oltre 1.100 appuntamenti in circa 400 spazi tra circoscrizioni torinesi, comuni della provincia e città della regione, coinvolgendo biblioteche, carceri e ospedali, per un totale stimato di oltre 50.000 presenze.

Mentre cala il sipario sulla direzione editoriale di Annalena Benini per questa fortunatissima edizione, gli sguardi sono già rivolti al futuro. Il Salone ha già annunciato le date della prossima XXXIX edizione, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2027 , e che vedrà la Catalogna e la Regione Lazio come attesissimi Ospiti d’Onore.

Torino ci lascia con una certezza nel cuore: finché ci saranno storie da raccontare e una comunità così appassionata disposta ad ascoltarle, i libri continueranno a essere la nostra bussola più preziosa per orientarci nel domani.