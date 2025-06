Roberto Cotroneo, “La lettura moltiplica la vita delle persone”

“Senza la letteratura, avremmo troppo poco per poter dire di aver vissuto abbastanza”. Sono parole illuminanti quelle condivise da Roberto Cotroneo presso il Bar letterario Polara in occasione di “A Tutto Volume” a Ragusa.

il giornalista Roberto Cotroneo è stato tra i protagonisti del festival con il suo romanzo “La nebbia e il fuoco” (Feltrinelli Editore), un viaggio profondo e stratificato tra memoria, arte e mistero. Al centro della storia un professore che “vive una storia che non aveva mai raccontato a nessuno”, tranne che allo stesso Cotroneo. Per l’autore “il libro è una ricerca, poi la magia di un libro avviene quando il lettore sente che tale libro gli appartiene”. L’autore ha presentato il suo libro sul Sagrato della Cattedrale, in un incontro affascinante in dialogo con Lilla Anagni.

L’intervista a Roberto Cotroneo

Roberto Cotroneo durante l’intervista con Martina Torrisi presso il Bar Letterario Polara ci ha raccontato perché #leggereèvita.

La nebbia e il fuoco

il libro di Roberto Cotroneo rappresenta un intenso viaggio nella memoria storica e personale. Sotto il cielo grigio di Alessandria, il narratore incontra Gepi, un vecchio amico che gli si avvicina spingendo a mano la bicicletta e, con l’indifferenza tipica di quella città, gli racconta una vecchia storia dimenticata: Aldo, l’amato e stimato professore d’inglese del liceo, aveva fatto parte della Resistenza.

“Era una testa calda,” continua Gepi. “Si dice che partecipò a una spedizione dove venne ucciso un colonnello. Anche se doveva essere solo un’azione dimostrativa. Le cose andarono diversamente. Aldo aveva diciannove anni.” Inizia così per il narratore – che se n’è andato da Alessandria ormai da molti anni e nel frattempo è diventato uno scrittore e un intellettuale – un viaggio nella memoria, storica e personale. In quella città antieroica, quasi priva di misteri, il passato del professore sembra invece inafferrabile.

Aveva davvero fatto parte di quella spedizione? Impossibile ricostruire con certezza, eppure in fondo ciò che importa non è tanto arrivare a quella verità, quanto ripercorrere i luoghi della memoria per arrivare alla memoria dei luoghi.

Il cuore dell’indagine letteraria di Cotroneo in “La nebbia e il fuoco” è la figura di un professore capace di insegnare senza retorica, di trasmettere un pensiero critico restando sempre defilato. “Se oggi penso a uomini come come Aldo,” scrive l’autore, “penso che si era in una vera e propria antropologia diversa. Quelli come lui erano un’altra specie di uomini.” Uomini capaci di infondere la passione civile attraverso la misura e il silenzio.

A Tutto Volume 2025

Roberto Cotroneo è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

