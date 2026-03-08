Le “quote rosa” continuano ad affermarsi anche il letteratura, in particolare nel genere giallo. In occasione dell’8 marzo, una giornata che invita a riflettere sul ruolo e l’evoluzione della donna nella società, Claudia Girardi ci offre una prospettiva affascinante attraverso la lente della letteratura di genere. Autrice del romanzo “Delitto a via delle rose“, la Girardi non si limita a scrivere un giallo, ma partecipa attivamente a quel cambiamento culturale che vede in letteratura le donne passare da figure secondarie a protagoniste assolute dell’indagine.

Nel testo che segue, l’autrice analizza con intelligenza e ironia la trasformazione delle “commissarie al femminile”. Partendo dai classici stereotipi del genere – dove le donne erano spesso relegate al ruolo di vittime o femmes fatales – la Girardi celebra la nascita di figure femminili autentiche, capaci di esercitare il comando senza rinunciare alla propria complessità emotiva.

La commissaria Silvia De Luca di Claudia Girardi

Attraverso la sua protagonista, la commissaria Silvia De Luca, l’autrice ci racconta una donna determinata e umana, una figura che rifugge l’ostentazione della virilità per abbracciare una leadership fatta di ascolto e autorevolezza conquistata sul campo. Silvia De Luca è anche specchio del territorio, legata indissolubilmente alla sua Taranto, una città di contrasti che riflette la forza e le ferite della protagonista stessa.

il personaggio ideato da Claudia Girardi è vulnerabile e autentica: lontana dai simboli o dagli stereotipi, capace di sbagliare e di mostrare quella fragilità che diventa, paradossalmente, la sua lente d’ingrandimento più efficace.

Il contributo di Claudia Girardi in questa giornata speciale è un omaggio a tutte le donne che, come la sua Silvia, “entrano nell’ombra per restituire luce” alle relazioni umane, dimostrando che il giallo moderno è ormai un genere che parla a tutti noi con una voce finalmente più completa e universale.

La nuova tendenza delle commissarie al femminile, “le quote rosa” del genere giallo

Per anni il commissariato è stato un club maschile. Il fumo delle sigarette, l’impermeabile sgualcito, il bourbon nel cassetto. Le donne entravano in scena come vittime predestinate, mogli pazienti, o femme fatale al cui cospetto capitolava l’eroe senza macchia. Figure necessarie alla trama di qualcun altro, raramente al centro dell’indagine. Poi qualcosa è cambiato.

Le donne hanno preso la scrivania, la pistola d’ordinanza e la scena. E l’hanno fatto a modo proprio, senza imitare i colleghi uomini, con un altro ritmo, con un’emotività più sfumata, con un modo diverso di esercitare il potere. Il giallo si è allargato, accogliendo nuove prospettive e nuove domande.

Negli Stati Uniti, già negli anni novanta, personaggi come quelli creati da Patricia Cornwell avevano aperto la strada a protagoniste competenti e complesse. In Europa il fenomeno si è consolidato con figure come Erica Falck, nata dalla penna di Camilla Läckberg, le cui indagini si intrecciano alla vita privata. In Italia Gabriella Genisi ha dato vita alla vice questore Lolita Lobosco, poi diventata anche un volto televisivo amatissimo. Il pubblico ha riconosciuto in queste figure qualcosa di autentico, una verità narrativa che mancava.

Se l’investigatore classico cercava di separare la sua vita privata dal lavoro, con le investigatrici di oggi le due dimensioni si sfiorano, si contaminano, a volte si feriscono. La fragilità diventa un’arma, una lente con cui guardare oltre l’apparenza; lo sguardo è la vera novità. L’indagine resta il cuore del racconto ma attorno pulsa una dimensione personale che entra nei pensieri, condiziona le scelte, crea tensione.

Quando ho iniziato a scrivere il mio romanzo, Delitto a via delle rose, volevo raccontare una donna che esercita il comando restando fedele a sé, attraversata dalle stesse domande che attraversano molte di noi. Non pensavo alle “quote rosa” del giallo. Pensavo a una voce diversa, più umana. Così è nata Silvia De Luca.

La commissaria De Luca è determinata, ironica, a tratti spigolosa. Una che come tutti noi non ha risposte immediate, ma continua a cercarle con ostinazione. E quando si trova davanti a due omicidi lontani nel tempo ma intrecciati, il suo compito è quello di comprendere il disegno nascosto prima ancora di risolvere il caso. E in quel comprendere c’è tutto il mio modo di intendere il giallo.

Scrivendo, mi sono accorta che una commissaria donna introduce nel racconto una tensione diversa. Spesso deve misurarsi con un ambiente che la osserva e la mette alla prova, e questa pressione diventa materia narrativa. L’autorevolezza va conquistata e poi difesa.

Nel mio romanzo c’è uno scambio che lo racconta bene:

Sbloccò la sicura centralizzata, l’uomo entrò e le disse: “Commissaria, ci siamo barricate dentro la macchina?” Lei gli stampò un sorriso a trentadue denti. “Dottore, per fortuna non devo dimostrare la mia virilità, quel tipo di ostentazione è una peculiarità maschile”.

In quella risposta c’è il piacere sottile di ribaltare un luogo comune con leggerezza, senza alzare la voce.

Anche nei rapporti interni alla squadra si muovono equilibri delicati. Tra Silvia e l’ispettore Gentile scorre un’attrazione trattenuta, fatta di prossimità e distanza, di professionalità che sfiora qualcosa di più personale. Eppure il ruolo che lei ricopre traccia un confine chiaro e restare entro quel limite significa assumersi fino in fondo la responsabilità del comando.

È anche per questo che Silvia chiede ai componenti della sua squadra di darsi del tu. Il rispetto va oltre la distanza dettata dalla forma, nasce dal lavoro condiviso, dalla fiducia costruita ogni giorno. La gerarchia resta, ma si innesta in una relazione più diretta e consapevole.

Forse è questa la vera tendenza delle “quote rosa”. Siamo davanti a un ampliamento del genere, il giallo si espande perché cambia il punto di vista. Le commissarie indagano sui crimini portando con sé una complessità emotiva che arricchisce la tensione narrativa.

Un altro aspetto importante è la relazione con il territorio. Taranto, con le sue contraddizioni, con la sua bellezza ostinata e il dolore che si porta dentro, dialoga con la mia protagonista. È fatta anche lei di forza e fragilità, di orgoglio e ferite non rimarginate. Affidare a una commissaria il compito di indagare tra queste strade è stato anche un gesto d’amore verso la mia città.

Quando penso al futuro del giallo italiano, immagino sempre più donne capaci di raccontare il potere insieme alla complessità emotiva, senza trasformarsi in simboli o stereotipi. Donne che indagano e, indagando, rivelano qualcosa di più ampio sulla società in cui viviamo.

Le lettrici e i lettori, oggi, cercano personaggi umani, vulnerabili, che sbagliano e riconoscono i propri errori. Presenze vive in cui immedesimarsi.

Se la mia commissaria De Luca riuscirà a restare nel cuore dei lettori, non sarà perché è “una quota rosa”. Sarà perché, indagando sui delitti, saprà entrare nell’ombra per restituire luce alle relazioni, alle scelte, ai conflitti che ci rendono umani.

Scopri 10 libri gialli da leggere dal finale sorprendente