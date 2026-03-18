Il ritorno di Michel Houellebecq, tra poesie e malinconia

Esiste una sottile linea che separa la letteratura dalla pura introspezione, e Michel Houellebecq sembra essersi divertito a cancellarla ancora una volta. Lo scrittore che ha saputo raccontare meglio di chiunque altro la decadenza dell’Occidente torna a far sentire la sua voce attraverso un doppio binario: quello della carta stampata, con la nuova raccolta di poesie “Combat toujours perdant” (edita da Flammarion), e quello sonoro, con l’album “Souvenez-vous de l’homme“.

In un mondo che corre verso un futuro iper-tecnologico e asettico, Houellebecq ci lancia un monito: ricordiamoci di cosa significa essere umani, con tutta la nostra fragilità, la nostra noia e quella “lotta sempre persa” che è l’esistenza.

Michel Houellebecq e la parola che si fa musica e memoria

In questo ambizioso progetto cross-mediale, presentato recentemente a Parigi presso la prestigiosa “Maison de la Poésie”, la parola di Houellebecq subisce una metamorfosi: non è più confinata alla lettura solitaria, ma diventa un sussurro collettivo su tappeti sonori ipnotici curati dal compositore Romain Turzi. I testi contenuti in “Combat toujours perdant” non sono solo poesie, ma sceneggiature del vuoto che prendono vita nel disco, trasformando l’atto del leggere in un’esperienza sensoriale e immersiva.

Secondo quanto riportato da La République, l’atmosfera durante la presentazione parigina era sospesa, quasi magnetica. Lo scrittore, seduto accanto ai suoi collaboratori, ha offerto al pubblico non solo i suoi versi, ma la sua stessa presenza fisica, che oggi appare più che mai come il riflesso delle sue opere: stanca, autentica, priva di orpelli. Come sottolineato anche da Style, lo Houellebecq che emerge da questo connubio tra musica e poesia è “più triste e sfiduciato che mai”. Eppure, è proprio in questa assenza di speranza che il pubblico sembra trovare una forma paradossale di conforto.

L’onestà brutale di un uomo stanco

Nonostante la folla accorsa per ascoltarlo e l’aura da “oracolo moderno” che i media gli hanno cucito addosso, Houellebecq ha voluto smontare con la sua solita, tagliente ironia l’immagine sacrale che lo circonda. Durante l’incontro alla Maison de la Poésie, ha risposto in modo spiazzante a chi cercava in lui una guida per questi tempi oscuri. “Un guru? Non ne ho né le attitudini né il carisma”, ha dichiarato con una sincerità che ha gelato e affascinato la platea.

Questa affermazione non è solo un atto di modestia, ma un punto focale della sua poetica: Houellebecq non vuole indicare la via, non vuole offrire soluzioni preconfezionate o ricette per la felicità. Egli rivendica il diritto di essere un uomo comune, soggetto alle stesse debolezze e alle stesse sconfitte dei suoi lettori. Se il mondo lo percepisce come un profeta, lui si schernisce, preferendo l’identità di un osservatore malinconico che cerca, quasi con fatica, di mettere ordine nel caos dei sentimenti attraverso il ritmo dei versi.

“Combat toujours perdant”: la poetica della resa

La raccolta edita da Flammarion è un viaggio che attraversa trent’anni di produzione poetica. Il titolo “Combat toujours perdant” (Lotta sempre perdente) racchiude l’essenza stessa del pensiero houellebecquiano. Per lo scrittore francese, la vita non è un’ascesa verso il successo o l’autorealizzazione, ma una resistenza ostinata contro l’entropia, l’invecchiamento e la perdita dell’amore.

Sfogliare le pagine di questo libro o ascoltare le tracce di “Souvenez-vous de l’homme” significa accettare di entrare in una stanza buia, guidati da un uomo che rifiuta il piedistallo ma che non distoglie lo sguardo dall’abisso. I temi rimangono i suoi “classici”: la solitudine urbana delle grandi metropoli, l’alienazione del lavoro, il fallimento dei legami affettivi nell’era del consumo e l’ombra costante della morte. Ma c’è una consapevolezza nuova, meno rabbiosa rispetto al passato e più rassegnata, che rende la sua voce ancora più penetrante.

“Souvenez-vous de l’homme”: la musica come antidoto alla volgarità

La collaborazione con Romain Turzi non è un semplice abbellimento. La musica elettronica, a tratti psichedelica e a tratti minimale, funge da camera di risonanza per la voce di Houellebecq, che non recita, ma “abita” le parole. La sua voce monocorde, priva di enfasi drammatica, diventa lo strumento perfetto per descrivere un mondo che ha perso il suo slancio vitale.

In un’epoca dominata dall’obbligo della positività social, dalle performance a tutti i costi e da “guru” improvvisati che vendono ottimismo a buon mercato, la figura di Houellebecq è necessaria proprio perché “imperfetta” e orgogliosamente sconfitta. Ci ricorda che la tristezza non è una patologia da curare, ma una condizione umana da abitare con dignità; che il dubbio è infinitamente più nobile della certezza e che si può essere grandi artisti senza dover per forza essere dei leader.

Ricordatevi dell’uomo

“Souvenez-vous de l’homme” non è un invito al nichilismo passivo, ma un richiamo alla realtà. Attraverso la lente di “Combat toujours perdant”, Houellebecq ci fa un regalo brutale e prezioso: la possibilità di riconoscerci fragili, soli e, proprio per questo, profondamente umani. La sua “lotta” sarà anche sempre persa in partenza, ma è proprio nel coraggio di raccontare questa sconfitta, senza filtri e senza carisma da vendere, che risiede la sua lezione più profonda e duratura.

Mentre le luci della “Maison de la Poésie” si spegnevano, restava nell’aria quella frase: ricordatevi dell’uomo. Non del genio, non del provocatore, ma dell’uomo. E forse, in fondo, è proprio questo l’unico messaggio che vale la pena ascoltare oggi.

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