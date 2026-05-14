“Rimani ancora”, il nuovo libro di Nicholas Sparks che ci porta oltre i confini del cuore

Nicholas Sparks, l’uomo che ha fatto piangere e sognare intere generazioni con “Le pagine della nostra vita” e “I passi dell’amore”, torna in libreria con una sfida narrativa senza precedenti: “Rimani ancora“, un libro capace di rompere gli schemi e di unire mondi apparentemente lontani.

Questa volta, però, non è solo. Ad accompagnarlo in questo viaggio tra le pieghe dell’anima c’è una firma d’eccezione: il maestro della tensione M. Night Shyamalan. Il regista di capolavori come “Il sesto senso”, collabora con il narratore dei sentimenti per eccellenza.

Il risultato, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer con la traduzione di Alessandra Petrelli, è un romanzo che mantiene la dolcezza e l’introspezione tipica di Sparks, ma la arricchisce di una venatura misteriosa e metafisica che tiene il lettore incollato alla pagina fino all’ultima riga.

“Rimani ancora” di Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan

Al centro della narrazione troviamo Tate Donovan. Tate è un uomo che ha costruito la sua intera esistenza sulla razionalità, sulla logica delle forme e sulla solidità degli edifici. Architetto di successo a New York, la sua vita è stata però funestata da un lutto devastante: la perdita dell’amata sorella Sylvia. Ma Sylvia non se n’è andata lasciando solo un vuoto; ha lasciato un’eredità inquietante, un “dono” di famiglia che Tate ha sempre cercato di ignorare: la capacità di vedere chi non c’è più.

In cerca di una tregua dal dolore e dai propri demoni interiori, Tate si rifugia nell’atmosfera sospesa di Cape Cod. È qui, tra il profumo della salsedine e i panorami mozzafiato della costa, che incontra Wren. L’incontro tra i due è di quelli che Sparks sa descrivere meglio di chiunque altro: un colpo di fulmine che è, in realtà, un riconoscimento di anime. Wren è affascinante, misteriosa, capace di risvegliare in Tate sentimenti che credeva sepolti per sempre.

Un equilibrio perfetto

La forza di “Rimani ancora” risiede proprio nel suo equilibrio precario ma affascinante. Mentre seguiamo l’evoluzione del legame tra Tate e Wren, avvertiamo che sotto la superficie idilliaca si agita qualcosa di oscuro. L’influenza di Shyamalan emerge qui, nei silenzi che dicono troppo, nelle ombre che si allungano e in una minaccia che non è fatta solo di gelosia o avidità terrena, ma di qualcosa che affonda le radici nel passato e nel soprannaturale.

Per proteggere Wren e, in fondo, per salvare se stesso, Tate dovrà compiere l’unico atto che lo terrorizza più della morte stessa: mettere in discussione ogni sua certezza. Dovrà accettare che la realtà ha confini più sfumati di quanto i suoi progetti architettonici lascino intendere e che il dono di Sylvia potrebbe essere l’unica chiave per svelare i segreti che minacciano il suo futuro.

Un autore garanzia di successo e casi editoriali

Nicholas Sparks è uno dei narratori più amati di sempre. Tutti i suoi libri sono stati bestseller del New York Times, tradotti in più di 50 lingue. Dodici dei suoi titoli, tra cui “Le pagine della nostra vita“, sono diventati film di enorme successo.

Sparks si conferma un autore capace di evolversi. Con oltre 130 milioni di copie vendute nel mondo, avrebbe potuto continuare a percorrere la strada del romanticismo classico. Invece, ha scelto di osare. “Rimani ancora” è una riflessione profonda sulla perdita e sulla speranza, su come il dolore possa diventare un portale verso una comprensione più alta dell’esistenza.

“Rimani ancora” è un invito a non aver paura dell’ignoto. È un libro per chi ha amato i grandi classici di Sparks, ma anche per chi cerca una lettura più stratificata, dove il brivido del mistero si mescola al batticuore del primo incontro. Preparate i fazzoletti, come sempre, ma preparatevi anche a guardarvi alle spalle: perché, come ci insegnano Sparks e Shyamalan, non siamo mai davvero soli.