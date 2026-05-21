“Quando l’Italia rinacque”, un viaggio alle radici della nostra bellezza

Per tutti gli amanti della lettura, della storia e della bellezza senza tempo del nostro Paese, il rientro dalle vacanze quest’anno porterà con sé un regalo prezioso, un vero e proprio evento letterario. A settembre, infatti, arriverà in libreria “Quando l’Italia rinacque. Il nostro Rinascimento“, l’attesissimo saggio di una delle firme più amate della divulgazione italiana: Aldo Cazzullo.

Il libro è già disponibile in prevendita su Amazon e si preannuncia come uno dei casi editoriali della prossima stagione. Un’opera necessaria per riscoprire chi siamo, da dove veniamo e dove affonda le radici quell’inestimabile patrimonio di genialità e bellezza che il mondo intero continua a invidiarci.

“Quando l’Italia rinacque”: da San Francesco al Rinascimento, il filo rosso dell’identità italiana

Questo nuovo lavoro di Aldo Cazzullo rappresenta la naturale ed emozionante prosecuzione di un percorso d’indagine storica e culturale che ha già conquistato centinaia di migliaia di lettori. Il libro arriva infatti dopo il clamoroso successo di “Francesco. Il primo italiano“, il saggio in cui l’autore ha magistralmente raccontato la figura del Santo d’Assisi, descrivendolo non solo come un gigante della fede, ma come il vero “inventore” dell’identità italiana, colui che per primo ha parlato al popolo nella nostra lingua e ha incarnato i valori di umanità e fraternità che ci definiscono.

Se con “Francesco” Cazzullo aveva indagato il momento in cui l’Italia ha trovato la sua anima e la sua lingua, con “Quando l’Italia rinacque” compie un passo in avanti straordinario, portandoci dritti nel cuore dell’epoca in cui quell’anima è diventata arte, architettura, scienza e filosofia universale. Dal Medioevo poetico e spirituale si passa così alla luce abbacinante del Rinascimento, un momento magico e irripetibile in cui l’Italia ha letteralmente reinventato il concetto di umanità, rimettendo l’uomo al centro dell’Universo.

La magia di un’epoca in cui l’oscurità divenne luce

Che cos’è stato, davvero, il Rinascimento? Spesso rischiamo di ridurlo a un freddo capitolo dei manuali scolastici, a un elenco didascalico di date, trattati e nomi illustri. La forza della scrittura di Cazzullo risiede proprio nella capacità di abbattere le pareti dell’accademismo per restituirci la carne, il sangue e le passioni di quell’epoca. Il Rinascimento è stato una rivoluzione dell’anima, un periodo in cui l’oscurità del passato è stata spazzata via dalla forza dell’ingegno e della bellezza.

Attraverso una narrazione avvolgente ed evocativa, il lettore viene guidato per mano tra i segreti di un’Italia frammentata, spesso devastata dalle guerre interne e dalle epidemie, che eppure ha trovato la forza di rialzarsi e creare il meraviglioso.

Al centro dell’opera troviamo, naturalmente, i giganti di quella stagione d’oro: da Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarroti, da Raffaello a Brunelleschi, senza dimenticare i mecenati visionari, i pensatori e le donne straordinarie che hanno reso possibile questo miracolo collettivo. Tuttavia, la vera tesi di fondo del libro è un’altra: il Rinascimento è simbolo di una caratteristica intrinseca del popolo italiano, una capacità genetica di risorgere dalle proprie ceneri attraverso la cultura.

Perché leggerlo

Oggi, riscoprire il concetto di “rinascita” diventa un atto quasi terapeutico. Leggere il nuovo saggio di Aldo Cazzullo all’inizio dell’autunno significa concedersi un momento di riflessione profonda sulla nostra identità e sul nostro potenziale.

L’autore ha il dono raro di saper raccontare la grande storia con il ritmo di un romanzo d’avventura. Ogni aneddoto, ogni dettaglio biografico dei grandi artisti diventa una tessera di un mosaico appassionante. Inoltre, chi ha amato il ritratto del Santo d’Assisi troverà in questo volume la stessa urgenza narrativa, lo stesso amore per l’Italia e la stessa precisione storica.

Date queste premesse, il libro sembra voler lanciare un messaggio di speranza universale: proprio il Rinascimento ci insegna che, anche dopo i periodi più bui, l’essere umano ha sempre la capacità di rialzarsi, inventare e rifiorire. Una lezione quanto mai attuale per il nostro presente.

“Quando l’Italia rinacque. Il nostro Rinascimento” promette di dimostrarci che la meraviglia è nel nostro DNA e che lo splendore del passato può ancora essere la bussola fondamentale per orientare il nostro domani. Lasciatevi catturare dalla promessa di una nuova rinascita: la grande storia d’Italia, raccontata da Aldo Cazzullo, vi aspetta a settembre per ricordarvi quanto possa essere straordinario, ieri come oggi, il potere dell’ingegno umano.