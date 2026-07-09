Premio Strega 2026: vince Michele Mari con “I convitati di pietra”

Michele Mari con il libro “I convitati di pietra” (Einaudi) ha vinto l’80ma edizione del Premio Strega 2026. A condurre la serata finale, trasmessa in diretta televisiva da Rai 3 dalle ore 23, Pino Strabioli e Gloria Campaner. Per l’80ª edizione, la serata decisiva si è svolta nella storica cornice di Piazza del Campidoglio, proprio davanti al Palazzo Senatorio. Negli anni precedenti, la location storica della premiazione estiva è stata il giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Chi ha vinto il Premio Strega 2026: la classifica finale

1. Michele Mari, I convitati di pietra (Einaudi) 190 voti

2. Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli) 152 voti

3. Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani) 84

4. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi) 78 voti

5. Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori) 75 voti

6. Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma) 64 voti

Il Premio Strega cerca da sempre uno scambio con le altre forme d’arte. Dal 2018 viene assegnato un premio ai finalisti, risultato di un concorso di idee, il Premio Strega BPER Art, indetto da BPER Banca e rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti statali, per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all’importanza della promozione della lettura.

Tutti gli autori che hanno composto la sestina del Premio Strega 2026 hanno ricevuto un’opera realizzata da Valerio Sannino, studente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il cui titolo è Pagine, così descritta dall’autore: “Pagine nasce da una riflessione sulla scrittura intesa come gesto originario e sulla sua continua capacità di trasformazione. L’opera assume la forma di un libro che espande la propria natura oltre la funzione narrativa. La narrazione prende corpo, si estende tridimensionalmente e invita il fruitore a percorrerla attraverso configurazioni sempre diverse. A questa visione contribuiscono anche i giovani illustratori Marta Fogliano e Antonio Danzi, autori delle immagini di due dei tre leporelli”.

La votazione

Il premio è stato assegnato dal voto di 800 aventi diritto, così distribuiti: 460 Amici della domenica, 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 30 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 65 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria.

Gli ultimi cento voti sono stati scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore. A presiedere il seggio è stato Andrea Bajani, vincitore della scorsa edizione.

La novità 2026

Novità di questa edizione è il Premio Strega Deutschland. L’iniziativa intende rafforzare la diffusione della nostra narrativa contemporanea in Germania sostenendo lo studio dell’italianistica: un gruppo di 70 docenti e studenti di 8 atenei delle università di Augsburg, Bochum, Düsseldorf, Halle, Lipsia, Rostock, Saarbrücken e Treviri, coordinato dal professor Henning Hufnagel, ha letto e votato i libri della dozzina esprimendo tre preferenze che hanno contribuito a eleggere la sestina e nella seconda votazione a eleggere il vincitore. L’autore più votato dalla giuria del Premio Strega Deutschland è Alcide Pierantozzi e riceverà il riconoscimento in autunno presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Gli appuntamenti con lo Strega Tour

La vincitrice o il vincitore proseguirà lo Strega Tour toccando l’11 luglio Lonato del Garda, il 15 luglio Idroscalo (Puntasacra festival), 17 luglio Villasimius (Festival della Marina), 19 luglio Cervo (Cervo Ti Strega), 24 luglio Frascati, 25 luglio Vieste (Il Libro Possibile), 26 luglio Ugento, 5 agosto Marciana Marina all’isola d’Elba, 8 agosto Cortina d’Ampezzo (Una montagna di libri), a fine agosto a Benevento (Benevento Città spettacolo) e a fine settembre a Palermo (Logos).