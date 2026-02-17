Premio Strega 2026: il secondo gruppo di titoli candidati

Scopri il secondo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica all’ottantesima edizione del Premio Strega. Il termine ultimo per l’invio delle proposte è lunedì 2 marzo. Il prossimo gruppo sarà reso noto martedì 24 febbraio.

Il Premio Strega 2026 inizia ad entrare nel vivo. Nella giornata di oggi, 17 febbraio, sono stati svelati i titoli del secondo gruppo di opere proposte dagli Amici della domenica per l’ottantesima edizione del premio letterario più ambito e discusso d’Italia.

Il Premio Strega non è solo una competizione; è un rito collettivo che, fin dal 1947, fotografa gli umori e le tendenze della nostra narrativa. Quest’anno il traguardo è storico: ottant’anni di storie che hanno fatto l’Italia. E mentre il countdown verso la finale si fa più serrato, la lista dei candidati si arricchisce di voci che promettono di far discutere tutti gli amanti della lettura. Il termine ultimo per l’invio delle proposte dei libri in corsa per lo Strega 2026 è lunedì 2 marzo, mentre il prossimo gruppo di titoli sarà reso noto martedì 24 febbraio.

Premio Strega 2026: tra conferme e sorprese ecco i nomi del secondo turno

Se il primo gruppo aveva già messo in campo pesi massimi, questa seconda tornata di proposte non è da meno, mescolando sapientemente grandi case editrici e realtà indipendenti di qualità.

Spiccano nomi di rilievo come Vanni Santoni con Il detective sonnambulo (Mondadori), presentato da Marco Cassini, e Marco Vichi, che porta in gara Occhi di bambina (Guanda) con il sostegno di Laura Bosio. La curiosità è alta anche per il ritorno di Matteo Nucci con Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), un’opera che sembra voler esplorare i confini tra saggistica e narrativa, proposta da Giancarlo De Cataldo.

Non mancano le firme che indagano il dolore e la memoria, come Nicola Gardini con Daddy (Mondadori) o Giulia Lombezzi, il cui romanzo L’estate che ho ucciso mio nonno (Bollati Boringhieri) era già tra i titoli più chiacchierati dei corridoi editoriali nelle scorse settimane.

Ecco l’elenco completo delle nuove proposte odierne:

Giovanna Albi, Il castello di carte (Di Felice Edizioni).

Ilaria Camilletti, Ilaria nella giungla (Accento).

Gaja Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra (Marsilio).

Baldissera Di Mauro, Ugo (Elliot).

Nicola Gardini, Daddy (Mondadori).

Tommaso Giagni, La fabbrica e i ciliegi (Ponte alle Grazie).

Elisabetta Liguori, Il figlio ostinato (Piemme).

Giulia Lombezzi, L’estate che ho ucciso mio nonno (Bollati Boringhieri).

Roberto Maggiani, Un uomo in Argentina (Il ramo e la foglia edizioni).

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli).

Elena Rui, Vedove di Camus (L’Orma).

Vanni Santoni, Il detective sonnambulo (Mondadori).

Lucia Tancredi, Ersilia e le altre (Ponte alle Grazie).

Federico Tavola, La grammatica di frontiera (Solferino).

Marcello F. Turno, A Love Supreme (Alpes Italia).

Marco Vichi, Occhi di bambina (Guanda).

l libri scelti dagli Amici della domenica

Anche questa seconda tornata di libri candidati al Premio Strega 2026 sono stati scelti dagli Amici della domenica. Ma chi sono questi misteriosi grandi elettori? Gli Amici della domenica rappresentano il cuore pulsante del premio. Nati nel salotto di Maria e Goffredo Bellonci come un gruppo di intellettuali desiderosi di ricostruire la coscienza democratica del Paese attraverso i libri, oggi sono oltre 400 tra scrittori, giornalisti e uomini di cultura. È a loro che spetta il compito di “scovare” il meglio dell’anno letterario e proporlo al comitato direttivo.

I prossimi appuntamenti

Il viaggio verso il Ninfeo di Villa Giulia (o la Piazza del Campidoglio, come suggeriscono alcune indiscrezioni logistiche per questa edizione speciale) è ancora lungo. Il termine ultimo per presentare le proposte è fissato per lunedì 2 marzo. Nel frattempo, gli appassionati potranno segnare sul calendario la data del 24 febbraio, quando verrà reso noto il terzo e probabilmente decisivo gruppo di titoli.

Il Premio Strega 2026, promosso dalla Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento, continua a dimostrare che, nonostante i cambiamenti del mercato editoriale, la parola scritta ha ancora il potere di stregarci.

