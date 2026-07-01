Praticare la pace in tempo di guerra, il libro che insegna come non farsi travolgere dal caos

“Praticare la pace in tempo di guerra” è un libro bussola, che serve per orientarci in un mondo governato dal caos. Basta aprire il telefono per essere travolti da notizie di guerre, crisi economiche, tensioni politiche e violenza. Anche chi prova a mantenere uno sguardo fiducioso finisce spesso per sentirsi sopraffatto da una sensazione di…

“Praticare la pace in tempo di guerra” è un libro bussola, che serve per orientarci in un mondo governato dal caos. Basta aprire il telefono per essere travolti da notizie di guerre, crisi economiche, tensioni politiche e violenza. Anche chi prova a mantenere uno sguardo fiducioso finisce spesso per sentirsi sopraffatto da una sensazione di impotenza, come se ogni gesto individuale fosse troppo piccolo per avere un significato.

In momenti come questi nasce una domanda che accomuna molte persone: come si continua a vivere senza lasciare che la paura diventi il filtro attraverso cui guardiamo ogni cosa? È una domanda antica, che oggi torna con forza, e alla quale prova a rispondere Pema Chödrön con Praticare la pace in tempo di guerra. Il coraggio del guerriero spirituale, pubblicato da Ubiliber.

Parte dal presupposto che il conflitto esista e che ciascuno di noi lo sperimenti ogni giorno, nelle relazioni, nelle paure e nelle reazioni che alimentiamo quasi automaticamente.



Praticare la pace in tempo di guerra: la pace non nasce quando finiscono le guerre

Siamo abituati a immaginare la pace come qualcosa che dipende dagli eventi esterni. Pensiamo che arriverà quando finiranno i conflitti, quando la società sarà più giusta o quando la nostra vita diventerà finalmente stabile. Pema Chödrön ribalta completamente questa prospettiva.

Secondo la maestra buddhista, ogni guerra collettiva affonda le proprie radici in conflitti interiori che nessuno ha mai imparato davvero ad affrontare. Rabbia, paura, desiderio di controllo e incapacità di accettare la vulnerabilità diventano il terreno su cui crescono incomprensioni sempre più grandi.

Per questo motivo il primo passo non consiste nel cambiare il mondo, ma nel modificare il modo in cui rispondiamo a ciò che il mondo ci mette davanti.

Il coraggio di restare aperti quando sarebbe più facile chiudersi

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il significato attribuito alla parola “guerriero”. Non è il combattente che sconfigge un nemico esterno, ma la persona che trova il coraggio di non lasciare che paura, rabbia e cinismo guidino le proprie scelte.

Viviamo in un tempo in cui irrigidirsi sembra quasi naturale. Quando ci sentiamo feriti o minacciati, la reazione più immediata è costruire muri, dividere il mondo tra chi ha ragione e chi ha torto, smettere di ascoltare. Chödrön suggerisce invece una strada molto più difficile ma anche più trasformativa: restare presenti, riconoscere il dolore senza identificarvisi e coltivare la compassione come una pratica quotidiana.

Non è un messaggio di debolezza. È una forma di forza che richiede allenamento e costanza.

Un libro che parla anche a chi non segue il buddhismo

Sebbene le riflessioni dell’autrice affondino le radici nella tradizione buddhista tibetana, il libro non richiede alcuna conoscenza religiosa per essere apprezzato. Le sue pagine parlano soprattutto di emozioni universali: il senso di impotenza, il bisogno di trovare equilibrio, la difficoltà di convivere con l’incertezza.

Per questo motivo la lettura può risultare preziosa anche per chi cerca semplicemente un modo diverso di affrontare un periodo complicato, senza ricette miracolose né facili slogan motivazionali.

Più che offrire risposte definitive, Pema Chödrön invita il lettore a sviluppare una qualità sempre più rara: la capacità di fermarsi, osservare ciò che accade dentro di sé e scegliere consapevolmente come reagire.

Il cambiamento inizia molto più vicino di quanto immaginiamo

Viviamo spesso con l’impressione che i grandi cambiamenti dipendano esclusivamente dalla politica, dall’economia o dagli eventi internazionali. Tutto questo è vero, ma rischia di farci dimenticare una parte altrettanto importante della realtà: ogni società è fatta di persone, e ogni persona contribuisce, nel bene e nel male, al clima emotivo che la circonda.

Praticare la pace in tempo di guerra ricorda proprio questo. La pace non è soltanto un obiettivo collettivo da raggiungere un giorno, ma una pratica quotidiana che inizia dal modo in cui ascoltiamo gli altri, affrontiamo i conflitti e scegliamo di non lasciare che la paura abbia sempre l’ultima parola.