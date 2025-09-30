Podcast, 18 milioni di ascoltatori in Italia nel 2025 (+75% dal 2018)

Gli italiani continuano ad appassionarsi ai podcast. Nell’ultimo anno sono stati 18 milioni ad aver ascoltato almeno un episodio, con un incremento di 800 mila persone rispetto al 2024, pari a una crescita del 5%. Si tratta di un fenomeno che consolida un trend iniziato sette anni fa: dal 2018 a oggi, infatti, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%, passando da 10,3 milioni a 18 milioni.

Guardando complessivamente alla fruizione di contenuti di audio entertainment – audiolibri, podcast, serie audio – e oltre 6 utenti su 10 ascoltano sia podcast che audiolibri, crescendo lievemente rispetto al 2024.

È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità – che ogni anno misura il gradimento del pubblico italiano per l’audio entertainment, monitorandone preferenze e modalità di fruizione.

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale del Podcast, i dati della ricerca NielsenIQ per Audible verranno presentati durante l’International Podcast Day, evento di riferimento in Italia per chi lavora nel mondo del digital audio entertainment.

Podcast: crescono nel 2025 tempo e frequenza di ascolto

La fotografia scattata dalla ricerca NielsenIQ rivela che nel 2025 gli italiani ascoltano di più – mediamente una sessione di ascolto dura oltre 28 minuti, 4 minuti in più rispetto allo scorso anno – e più frequentemente. Si ascolta quasi 9 volte al mese e cresce la percentuale di coloro che considerano il podcast un appuntamento settimanale (62%), mentre per ben il 16% è un’abitudine quotidiana. Gli ascoltatori assidui sono in prevalenza uomini, tra i 25 e i 34 anni ed equamente distribuiti per tutto il Paese.

Cosa ascoltano gli italiani: i generi preferiti

Sono determinanti nella scelta se premere play o meno: la tematica (80%), il genere (69%) e il narratore (58%). Le principali leve di ascolto sono l’approfondimento di un argomento specifico insieme alla volontà di informarsi (46%) e la curiosità verso nuovi contenuti (40%). Anche per questo motivo, i podcast sono considerati un valido supporto agli studenti per approfondire tematiche di studio (53%).

La classifica dei generi preferiti nel 2025 vede il crime (41%) al primo posto seguito da quelli di storia e politica (39%), benessere (33%) e fiction (24%). Tra i format, svettano i format di approfondimento (47%), di informazione (42%) e d’inchiesta (40%) seguiti poi da quelli di intrattenimento (32%).

Il 97% ascolta prevalentemente in italiano (mentre il 65% ascolta solo in italiano); sale la percentuale (32%) di chi ascolta in inglese. La ricerca rivela anche un interesse per gli spin-off di libri, show televisivi e teatrali, film o graphic novel che se trasformati in podcast sono apprezzati dal 16% del campione. I protagonisti preferiti per queste nuove avventure collaterali, sono i personaggi principali, apprezzati dal 55% degli intervistati. Un buon 45% non ha però paura di innovare e seguirebbe volentieri le avventure dei personaggi secondari.

Quando e dove si ascoltano i podcast

Alle prese con uno stile di vita sempre più complesso e affaccendato, per oltre 7 ascoltatori su 10 il vantaggio principale dei podcast risiede nella possibilità di ascoltare in modalità multitasking, ovvero mentre si fa altro.

Considerato un mezzo di informazione che non affatica ulteriormente la vista (32%), l’ascolto preferito è quello che si fa a casa (73%) e durante gli spostamenti (62%), soprattutto in macchina (37%), camminando per strada (28%) e sui mezzi pubblici. Nella frenesia quotidiana, i migliori momenti per l’ascolto sono quando si rientra dal lavoro, nel weekend e prima di dormire.

Gli audiolibri e i podcast più ascoltati su Audible nel 2025

Rancore, Gianrico Carofiglio

Storie brutte sulla scienza, ma peggio, Barbascura X

La trilogia di Licanius: Serie completa, James Islington

Le grandi battaglie della Storia, Alessandro Barbero

Nero come il sangue, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli

Maxi: Il processo che ha sconfitto la mafia, Roberto Saviano

Buio, Pablo Trincia

Crac! La storia del caso Parmalat, Pablo Trincia, David Chierchini

650 al minuto: L’incredibile storia del Kalashnikov, Roberto Saviano

Effetto Eco, Adriano Barone, Luca Blengino

