Se ti senti smarrito, leggi “Il piccolo libro del buddista”, imparare a cambiare prospettiva quando la vita sembra troppo complicata

Sentirsi smarriti non significa necessariamente non sapere dove andare. A volte sappiamo perfettamente quali siano gli impegni di domani, che cosa dobbiamo terminare entro sera e quali decisioni ci aspettino nelle prossime settimane, eppure manca una direzione più profonda. Continuiamo a muoverci mentre cresce la sensazione di non capire più perché stiamo andando proprio lì.…

Sentirsi smarriti non significa necessariamente non sapere dove andare. A volte sappiamo perfettamente quali siano gli impegni di domani, che cosa dobbiamo terminare entro sera e quali decisioni ci aspettino nelle prossime settimane, eppure manca una direzione più profonda. Continuiamo a muoverci mentre cresce la sensazione di non capire più perché stiamo andando proprio lì. È uno smarrimento che può nascere dalla fretta, dalle aspettative, da un cambiamento o semplicemente dall’accumularsi di pensieri ai quali non abbiamo mai concesso abbastanza silenzio.

Il piccolo libro del buddista. La via per raggiungere il vero equilibrio di Bettina Lemke parte da una tradizione filosofica e spirituale antichissima per riportarla dentro problemi molto contemporanei. Stress, preoccupazioni, paura, tensioni, incapacità di fermarsi: il buddismo viene presentato attraverso principi essenziali, brevi storie, pensieri dei maestri ed esercizi che invitano a modificare prima di tutto il modo in cui osserviamo ciò che ci accade. Non promette una vita priva di difficoltà, perché l’equilibrio di cui parla non nasce dalla possibilità di controllare ogni cosa. Nasce dal rapporto che impariamo ad avere con ciò che non possiamo controllare.

“Il piccolo libro del buddista” di Bettina Lemke, Giunti

Quando ci sentiamo persi, la reazione più immediata è spesso cercare una soluzione: prendere una decisione, cambiare qualcosa, trovare rapidamente una nuova meta. Lo smarrimento viene percepito come uno stato da eliminare il prima possibile, quasi fosse una deviazione rispetto alla vita che dovremmo avere.

Il pensiero buddista suggerisce un movimento differente. Prima di chiedersi dove andare, occorre imparare a essere presenti nel luogo in cui ci troviamo. Lemke introduce così principi come attenzione, pazienza, disciplina, empatia, tolleranza e compostezza, trasformandoli in strumenti attraverso cui leggere situazioni quotidiane. Il punto non è diventare improvvisamente imperturbabili, ma riconoscere ciò che sta accadendo senza aggiungere continuamente altre paure a quella iniziale.

Una parte dello smarrimento nasce infatti dal divario tra la realtà e l’immagine che avevamo costruito di essa. Pensavamo che a una certa età avremmo avuto determinate certezze, che una relazione sarebbe durata, che un progetto avrebbe funzionato o che una scelta ci avrebbe resi felici. Quando la realtà prende un’altra direzione, non perdiamo soltanto qualcosa: perdiamo anche la storia che avevamo immaginato.

Accettare il presente, allora, non significa arrendersi. Significa partire da ciò che esiste davvero invece di continuare a combattere contro ciò che avremmo voluto esistesse.

Non devi risolvere tutta la tua vita oggi

Uno dei motivi per cui un momento difficile può diventare insostenibile è la nostra capacità di trasformare un problema presente in un’intera previsione del futuro. Una scelta sbagliata sembra compromettere gli anni successivi, una difficoltà lavorativa diventa la prova che abbiamo intrapreso la strada sbagliata, una relazione che finisce sembra raccontare qualcosa di definitivo sulla possibilità di amare ancora.

La pratica dell’attenzione proposta dal buddismo spezza proprio questo meccanismo. Riporta la mente dal futuro immaginato al presente reale.

È una differenza apparentemente piccola, ma radicale. Se non sappiamo che cosa fare della nostra vita, forse non abbiamo bisogno di scoprirlo entro stasera. Possiamo domandarci quale sia il prossimo gesto possibile. Se un problema sembra enorme, possiamo separare ciò che sta realmente accadendo dalle conseguenze che stiamo anticipando. Se abbiamo paura di sbagliare, possiamo ricordare che nessuna scelta viene compiuta conoscendo in anticipo tutto ciò che produrrà.

La pazienza, in questa prospettiva, smette di essere semplice capacità di aspettare. Diventa la disponibilità a lasciare che alcune risposte maturino senza obbligarle ad arrivare quando vogliamo noi.

Il cambio di prospettiva: quando il problema resta, ma cambia il modo in cui lo attraversiamo

Tra gli aspetti centrali presentati da Lemke c’è proprio il cambiamento di prospettiva. Non tutto può essere eliminato dalla nostra vita: esistono fallimenti, perdite, conflitti e situazioni che dobbiamo attraversare. Possiamo però intervenire sul significato che attribuiamo loro e sul modo in cui permettiamo a un singolo evento di occupare l’intero campo della nostra esistenza.

È una distinzione importante perché l’equilibrio viene spesso confuso con l’assenza di turbamento. Pensiamo di stare bene quando tutto procede secondo i programmi e di aver perso l’equilibrio appena qualcosa li interrompe. Ma un equilibrio che esiste soltanto quando niente cambia è estremamente fragile.

Quello suggerito dal buddismo è invece dinamico. Consiste nella capacità di ritrovare una posizione anche dopo essere stati spostati.

Possiamo essere preoccupati senza diventare soltanto la nostra preoccupazione. Possiamo attraversare un periodo confuso senza concludere che tutta la nostra esistenza sia confusa. Possiamo riconoscere una paura senza concederle automaticamente il potere di decidere.

Cambiare prospettiva non modifica magicamente ciò che è successo. Può però modificare il punto dal quale scegliamo di guardarlo.

Perché leggerlo proprio quando ci sentiamo smarriti

Il piccolo libro del buddista non richiede necessariamente un interesse religioso per essere avvicinato. Bettina Lemke utilizza gli insegnamenti basilari del buddismo per costruire una riflessione accessibile sulla vita quotidiana, accompagnandola con racconti, citazioni, consigli ed esercizi pensati per tradurre alcuni principi in comportamenti concreti.

È proprio questa dimensione pratica a renderlo interessante nei momenti in cui si cerca una bussola. Non una risposta pronta alla domanda “che cosa devo fare?”, ma strumenti per formulare domande migliori.

Che cosa mi sta realmente preoccupando? Quanto del mio disagio appartiene al presente e quanto al futuro che sto immaginando? Sto cercando di modificare qualcosa che posso cambiare oppure sto consumando energie contro qualcosa che è già accaduto? La decisione che sto prendendo nasce da ciò che desidero o dalla paura di deludere qualcuno?

A volte ritrovare una direzione comincia da interrogativi molto più piccoli di quelli con cui ci tormentiamo.

Forse essere smarriti può diventare un punto di partenza

Viviamo in una cultura che attribuisce grande valore alla direzione: bisogna avere obiettivi, programmi, progetti, sapere cosa vogliamo diventare e possibilmente dimostrare di esserci già quasi arrivati. Lo smarrimento sembra quindi qualcosa da nascondere.

Eppure perdere temporaneamente la direzione può obbligarci a verificare se quella precedente fosse davvero nostra.

La filosofia buddista raccontata da Bettina Lemke invita a sostituire alla necessità di controllare ogni passaggio una forma diversa di attenzione. Essere presenti, osservare, esercitare pazienza, riconoscere ciò che possiamo cambiare e imparare a convivere con ciò che sfugge al nostro controllo.

Forse l’equilibrio non consiste nel sapere sempre dove stiamo andando. Consiste nel non perdere completamente noi stessi quando ancora non lo sappiamo.

Ed è per questo che Il piccolo libro del buddista può essere una lettura da cercare proprio durante uno di quei periodi in cui la vita sembra aver smarrito la propria mappa: prima di trovare una nuova strada, può essere necessario imparare a stare per qualche tempo nell’incrocio.