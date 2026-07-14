“Basta arrabbiarsi”: Lucrezio offre la cura per sconfiggere l’ansia e trovare la serenità

Se c’è un autore classico capace di parlare in modo profondo delle nostre nevrosi, questo è senza dubbio Tito Lucrezio Caro. Ci svegliamo la mattina, apriamo lo smartphone e veniamo immediatamente travolti. Notizie drammatiche, commenti carichi di odio, la fretta di dover dimostrare qualcosa, la sensazione di essere sempre un passo indietro. Viviamo immersi in quel clima di rabbia collettiva che il poeta latino, già duemila anni fa, descriveva come una tempesta in grado di naufragare le nostre vite.

Se ci sentiamo così, costantemente stanchi, con l’acqua alla gola e con la sensazione che l’ansia sia l’unico modo possibile di stare al mondo. Ciò significa che dobbiamo fermarci un momento. Abbiamo bisogno di fare un respiro profondo.

La massima più famosa di Tito Lucrezio Caro oggi suona quasi come una provocazione. A leggerla di fretta, può persino sembrare egoismo o fredda indifferenza. In realtà, è la scelta di lucidità più radicale che possiamo compiere: quella di volerci bene e di rifiutare di farci risucchiare dal vortice del vivere sociale.

A prima vista, il pensiero di Lucrezio potrà apparire come quello di un cinico che osserva il male da lontano. Ma dentro il distacco che il poeta propone c’è una regola elementare di sopravvivenza emotiva. Per restare umani, per poter stare bene, per poter essere d’aiuto a chi amiamo, dobbiamo prima di tutto trovare la formula per restare in piedi.

Il poeta romano, nel Proemio del Libro secondo della sua opera De Rerum Natura (La natura delle cose), scriveva così:

Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,

e terra magnum alterius spectare laborem. È dolce, quando nel grande mare i venti sconvolgono le acque,

guardare da terra il grande affanno di un altro.

Lucrezio lo chiarisce subito, e lo fa meglio di chiunque altro. Non è dolce perché l’altro soffre. È dolce perché, per una volta, non stiamo affogando. È dolce perché abbiamo i piedi piantati sulla sabbia asciutta.

In un mondo che ci vuole costantemente in trincea, restare a riva non è un privilegio da egoisti. Ma è un modo per ambire a trovare la tanto desiderata serenità.

Quando l’ansia nasce dall’inseguire ciò che consuma

Il malessere che attraversa la società contemporanea non deriva soltanto dalle crisi esterne. Guerre, instabilità economica e incertezza politica hanno sempre accompagnato la storia umana. Ciò che appare radicalmente mutato è il modo in cui noi ci collochiamo di fronte a questi eventi. Oggi prevale l’idea che stare male sia inevitabile, quasi necessario. Normalizziamo l’ansia, scambiamo la tensione continua per attenzione e confondiamo la rabbia con la partecipazione attiva.

Lucrezio individua con straordinaria lucidità questo cortocircuito già nel suo poema. Ci descrive mentre ci affanniamo senza tregua, competiamo, facciamo gara d’ingegno e di potere, convinti che la salvezza risieda nell’emergere sopra gli altri. È una dinamica tossica che non produce sicurezza, ma solo una profonda inquietudine. Il nostro affanno non nasce dall’eccezionalità delle circostanze, ma dalla convinzione che valere significhi primeggiare, resistere e non fermarsi mai.

Proprio in questo passaggio, il poeta formula una delle diagnosi più nette e dolorose della condizione umana:

O misere menti degli uomini, o animi ciechi! In che oscura esistenza e fra quali pericoli trascorre questo poco di vita che abbiamo! E come non vedere che nient’altro la natura ci latra, se non che dal corpo stia sempre lontano il dolore e nella mente essa goda d’un senso di gioia, libera da affanno e timore? Così vediamo che il corpo di ben poca cosa ha bisogno: di tutto ciò che lenisce il dolore e in tal modo può offrire anche molti piaceri squisiti.

La cecità denunciata da Lucrezio non è morale, ma esistenziale. Riguarda l’incapacità cronica di riconoscere l’origine reale del nostro disagio. La nostra ansia non nasce dal mondo in sé, dalle sue crisi o dalle sue instabilità, ma dall’inseguimento incessante di ciò che ci promette protezione e invece ci restituisce solo affanno.

Status, controllo, visibilità e approvazione sociale vengono oggi caricati di un valore salvifico che non possono sostenere. Più rincorriamo questi traguardi artificiali, più ci esponiamo a una condizione di fragilità permanente. In questo scenario, la rabbia che dilaga nel tessuto sociale non è un evento isolato, ma un sintomo. È il risultato di una stanchezza profonda, accumulata nel tempo, più che una reale forza di cambiamento. Non è energia vitale, ma esaurimento che cerca disperatamente un bersaglio.

Senza una posizione stabile, non ci limitiamo a osservare la tempesta del mondo: la interiorizziamo. E finiamo inevitabilmente per riprodurla.

Restare nella realtà senza farsi attraversare dalla rabbia

La risposta di Lucrezio alle tempeste dell’esistenza non è una fuga vigliacca dal mondo, né una forma di distacco elitario e snob. È, al contrario, un rivoluzionario cambio di postura interiore. La realtà è, e sarà sempre, attraversata da crisi, conflitti e tensioni; ciò che fa davvero la differenza è il modo in cui noi decidiamo di esporci a essi.

Restare a riva non significa chiudere gli occhi o ignorare gli eventi della storia, ma scegliere attivamente di non lasciarsi coinvolgere da quel flusso tossico di affanno e rabbia che gli eventi stessi producono e amplificano. La dolcezza della riva, dopotutto, non si nutre del male degli altri, ma della consapevolezza di non esserne travolti.

Ogni notifica, ogni scontro verbale sui social, ogni ansia collettiva filtrata dagli schermi entra dentro di noi senza filtri. Ciò che viene interiorizzato senza misura si trasforma in irritazione, risentimento e stanchezza cronica. Restare a riva significa continuare a guardare il mare della vita con empatia e intelligenza, ma senza il bisogno di tuffarci dentro e rischiare di affogare ogni volta che c’è una burrasca.

Dalla nostra posizione sicura sulla riva, Lucrezio ci invita a osservare il comportamento umano con spietata ma lucida comprensione, mostrandoci dove si inceppa il meccanismo della nostra serenità:

Ma nulla è più consolante che occupare sicuri i forti templi sereni elevati dalla dottrina dei saggi, donde tu possa abbassare lo sguardo sugli altri e vederli errare smarriti e alla ventura cercare la via della vita, far gara d’ingegno, competere di nobiltà, notte e giorno sforzarsi con assillante fatica di emergere a somma potenza e impadronirsi dello Stato.

La nostra ansia nasce proprio qui: dall’idea radicata che la vita debba essere una gara permanente. Siamo spinti a competere su tutto: nel lavoro, nell’estetica, persino nel tempo libero e nelle nostre relazioni. Quando questa tensione competitiva diventa l’unica norma sociale accettata, la rabbia emerge come un effetto collaterale inevitabile. Questa rabbia è il sintomo di un sistema nervoso costantemente sotto pressione che non riesce più a trovare riposo.

La nostra natura non è programmata per una perenne sovraesposizione emotiva, per la competizione spietata o per l’allerta costante. La natura ci “latra” — ci chiede ad alta voce, con la forza di un bisogno biologico primario — solo due cose: l’assenza di dolore fisico e una mente libera da paure e ansie costanti. Quando ignoriamo questo limite e cerchiamo di soddisfare desideri artificiali scritti da altri per noi, andiamo incontro a un sovraccarico che ci rende fragili, reattivi e costantemente arrabbiati con il mondo.

I “templi sereni” di cui parla Lucrezio non sono eremi arroccati sui monti o torri d’avorio in cui nascondersi con superiorità. Sono, molto più semplicemente, spazi interiori di decompressione. Rappresentano la nostra capacità quotidiana di smettere di reagire d’impulso a ogni provocazione digitale o reale, di non trasformare ogni piccolo imprevisto in una minaccia alla nostra sopravvivenza e di smettere di confondere l’agitazione perenne con la vera vitalità.

In questo scenario contemporaneo così frammentato, volerci bene non è un vezzo egoistico o un lusso sentimentale: è un dovere e una responsabilità. È la decisione matura di non vivere perennemente dentro l’onda anomala della rabbia collettiva, rifiutandoci di trasformare l’affanno quotidiano nella nostra stessa identità. Perché solo chi impara a non farsi travolgere riesce a conservare la propria lucidità. E solo chi è lucido, fermo sulla riva, può tendere davvero la mano e aiutare chi sta rischiando di affogare nel mare della vita.

La tempesta continuerà e il mare non diventerà improvvisamente calmo. Ma la possibilità di non affogare resta sempre aperta. Sta tutta in quella scelta silenziosa che Lucrezio chiama sapienza e che oggi, forse più che mai, coincide con il coraggio di abitare il mondo senza lasciarsi consumare da esso.

La grande lezione di Lucrezio per la nostra umanità

Se la voce di Lucrezio supera indenne più di duemila anni di storia per arrivare dritta al nostro petto, è perché il suo mondo non era poi così diverso dal nostro. Spesso immaginiamo l’antichità classica come un’epoca di marmi bianchi, templi silenziosi e quiete filosofica. Non era affatto così. Lucrezio scriveva mentre la Repubblica Romana stava letteralmente crollando sotto il peso di guerre civili, congiure politiche, violenza nelle strade e un’ossessione sfrenata per il potere e la ricchezza.

Quella che lui descrive come una “tempesta” non è un’allegoria poetica, ma la cronaca quotidiana di un’umanità smarrita, che aveva perso la bussola e cercava di colmare il proprio vuoto interiore attraverso la sopraffazione reciproca.

Ed è qui che si nasconde la sua lezione più sbalorditiva e attuale. Il poeta ci guarda attraverso i secoli e ci sussurra una verità tanto semplice quanto rivoluzionaria: la nostra sofferenza non dipende dal progresso, dalla tecnologia o dalla complessità del momento storico che stiamo attraversando. Nasce da qualcosa di molto più intimo e antico. Nasce dal nostro rifiuto di accettare la fragilità insita nella condizione umana.

Lucrezio usa un’espressione di una tenerezza infinita: “questo poco di vita che abbiamo”. Ci ricorda che il nostro passaggio su questa terra è breve, delicato, unico. Eppure, invece di custodire questo miracolo fragile, decidiamo di consumarlo dentro una gara permanente, sacrificando la nostra pace sull’altare di ambizioni che non ci appartengono. Passiamo le notti e i giorni ad accumulare difese, status, conferme e barriere protettive, senza accorgerci che più cerchiamo di blindare la nostra vita, più la rendiamo prigioniera dell’ansia di perdere ciò che abbiamo faticosamente conquistato.

La vera “riva” di cui parla Lucrezio è allora il coraggio di spogliarsi di tutte queste sovrastrutture. È la capacità di fermarsi e di riconoscere che, sotto lo strato di rabbia sociale e di urgenza quotidiana, siamo tutti ugualmente vulnerabili. La sua non è una filosofia dell’isolamento, ma della cura. Ci insegna che per salvare la nostra umanità dobbiamo prima di tutto fare pace con il nostro limite, smettendo di chiedere a noi stessi di essere invincibili, sempre performanti e costantemente in trincea.

In un’epoca che monetizza la nostra attenzione e si nutre della nostra indignazione, riscoprire Lucrezio significa ritrovare una forma di resistenza profonda. Significa capire che l’unico modo per non diventare parte della tempesta è ricominciare a coltivare quella gioia sobria, spoglia di pretese, che la natura ci offre quando smettiamo di combatterla.

Solo quando impareremo a proteggere questa nostra intima e silenziosa serenità, diventeremo davvero capaci di guardare l’altro non come un concorrente da superare o un bersaglio su cui scaricare la nostra frustrazione, ma come un compagno di viaggio che, proprio come noi, sta solo cercando la via in mezzo al buio.