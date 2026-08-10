Pensa meno, dormi meglio di Stephanie Romiszewski spiega perché l’ossessione di dormire bene può peggiorare l’insonnia e propone un approccio diverso, basato sulla fisiologia del sonno e non sul controllo.

Dormire dovrebbe essere l’azione più naturale che compiamo ogni giorno. Eppure, per milioni di persone, è diventato un obiettivo da raggiungere, un parametro da monitorare, un problema da risolvere. Più si cerca di controllare il sonno, più questo sembra allontanarsi. È proprio da questo paradosso che parte Pensa meno, dormi meglio. Un protocollo per passare da ansia e controllo a un sonno naturalmente profondo, il nuovo libro della fisiologa del sonno Stephanie Romiszewski.

L’autrice, una delle maggiori esperte britanniche nel trattamento dell’insonnia, mette in discussione molti dei consigli che circolano sul “dormire perfettamente” e propone un cambio di prospettiva: il sonno non è qualcosa che possiamo forzare, ma una funzione biologica che il nostro corpo conosce già. Il problema, spesso, è che siamo noi a ostacolarlo.

Pensa meno, dormi meglio di Stephanie Romiszewski, Vallardi

Negli ultimi anni il sonno è entrato a far parte della cultura della performance. Orologi intelligenti, applicazioni che misurano ogni fase della notte, integratori, rituali serali, tisane, playlist rilassanti e una quantità quasi infinita di consigli hanno trasformato il riposo in un progetto da ottimizzare.

Il risultato, secondo Stephanie Romiszewski, è che molte persone finiscono per sviluppare una vera e propria ansia da sonno. Ogni notte diventa un esame: se non ci si addormenta entro pochi minuti, la preoccupazione cresce, il corpo entra in allerta e il sonno si allontana ancora di più. Si crea così un circolo vizioso in cui la paura di non dormire diventa essa stessa la causa dell’insonnia.

L’autrice invita invece a considerare il sonno per quello che è sempre stato: un processo naturale che non richiede controllo costante, ma fiducia nei meccanismi fisiologici del nostro organismo.

Dormire bene non significa dormire in modo perfetto

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il tentativo di demolire alcuni miti molto diffusi. L’idea che esistano otto ore perfette valide per tutti, che una notte insonne comprometta irrimediabilmente la salute o che ogni risveglio notturno rappresenti un problema viene ridimensionata attraverso le conoscenze della fisiologia del sonno.

Romiszewski ricorda che il nostro riposo non è una macchina perfetta. Esistono notti migliori e notti peggiori, periodi della vita in cui si dorme con maggiore facilità e altri in cui stress, cambiamenti o semplicemente l’età modificano i ritmi naturali.

Accettare questa variabilità non significa rassegnarsi all’insonnia, ma smettere di interpretare ogni notte difficile come una catastrofe. È proprio questa interpretazione allarmistica, infatti, ad alimentare l’ansia che impedisce di riposare.

Un approccio pratico basato sulla fisiologia, non sulla forza di volontà. Una guida per ricostruire il rapporto con il proprio corpo

Più che offrire una lista di trucchi, Pensa meno, dormi meglio propone un cambiamento di mentalità. L’obiettivo non è trovare il rituale perfetto prima di andare a letto, ma imparare a riconoscere i segnali del proprio organismo e a smettere di combatterli.

Tra gli argomenti affrontati ci sono il ruolo della routine mattutina rispetto a quella serale, il funzionamento del ritmo circadiano, la gestione delle cosiddette “notti storte” e il modo in cui paura e controllo interferiscono con il naturale processo di addormentamento.

Il messaggio è rassicurante proprio perché restituisce al corpo una competenza che spesso dimentichiamo: il sonno non è qualcosa che dobbiamo costruire ogni sera da zero, ma una capacità innata che possiamo favorire smettendo di ostacolarla.

Per chi è consigliato questo libro

Questo volume può essere particolarmente utile a chi vive il momento di andare a letto con preoccupazione, a chi si sente intrappolato in una continua ricerca del sonno perfetto o a chi ha già provato numerosi metodi senza ottenere risultati duraturi.

Non promette soluzioni miracolose né scorciatoie. Propone invece un percorso fondato sulle evidenze scientifiche, spiegate con un linguaggio accessibile, che aiuta il lettore a comprendere meglio il funzionamento del proprio sonno e a ridurre quella pressione che spesso rende le notti ancora più difficili.

Stephanie Romiszewski suggerisce un’idea quasi controcorrente: il riposo non nasce dal controllo assoluto, ma dalla capacità di lasciare che il corpo faccia ciò che sa fare da sempre. A volte il primo passo per dormire meglio non consiste nell’aggiungere una nuova regola alla propria routine, ma nel concedersi finalmente il permesso di smettere di inseguire la perfezione.