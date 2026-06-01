“Our Perfect Storm” di Carley Fortune: dal BookTok alla vetta del New York Times, perché tutti parlano

Se c’è una certezza nel panorama editoriale contemporaneo, è che la narrativa sentimentale e pop è diventata un vero e proprio motore culturale capace di spostare gli equilibri delle classifiche mondiali. Lo sa bene la community globale di BookTok, che decreta ciclicamente i successi dell’anno, e lo sanno bene i lettori più attenti alle tendenze estere.

“Our Perfect Storm” è l’ultimo terremoto letterario porta la firma di una vecchia e amatissima conoscenza del genere: Carley Fortune. Il suo nuovissimo romanzo ha debuttato direttamente al numero uno della prestigiosa classifica dei bestseller del New York Times, scatenando un tam tam digitale che sta attraversando l’oceano.

Se avete amato “Un’estate dopo l’altra” preparatevi, perché questo nuovo capitolo promette di essere ancora più travolgente.

“Our Perfect Storm” di Carley Fortune

La trama di Our Perfect Storm prende il via da uno degli incipit più drammatici e magnetici per gli amanti del genere romance: il matrimonio mancato. La protagonista, Frankie, vede il suo mondo crollare la mattina stessa del weekend in cui avrebbe dovuto pronunciare il fatidico “sì”.

Nessun dramma urlato all’altare, ma qualcosa di altrettanto devastante nella sua freddezza: un semplice biglietto d’addio firmato dal suo storico fidanzato. Sotto shock, con il cuore spezzato e i sogni ridotti in frantumi, Frankie si ritrova circondata dalle macerie della sua vita perfetta.

A raccogliere i pezzi interviene George, il suo migliore amico d’infanzia nonché mancato testimone di nozze. Di fronte alla disperazione di Frankie, George propone una follia terapeutica: non sprecare il viaggio di nozze da sogno già prenotato e interamente pagato. La destinazione? Tofino, un paradiso selvaggio lambito dall’oceano, tra le spiagge incontaminate e le foreste pluviali della Columbia Britannica.

Sette giorni lontano dal mondo, in un paradiso naturale, si trasformeranno nell’occasione perfetta per scoperchiare segreti rimasti sepolti per anni e dare voce a sentimenti mai confessati.

I “trope” letterari che fanno impazzire il web

Perché la community dei lettori ha eletto istantaneamente questo libro a fenomeno del momento? La risposta sta nella capacità della Fortune di maneggiare con assoluta freschezza i cliché più amati della narrativa romantica, i cosiddetti trope. In Our Perfect Storm assistiamo a una perfetta combinazione di Friends-to-lovers (Da amici ad amanti): la tensione emotiva tra Frankie e George si nutre di anni di confidenze, sguardi mancati e un’intimità profonda che rischia di cambiare pelle da un momento all’altro.

Second Chance (La seconda possibilità): non si tratta solo di curare un cuore spezzato, ma di capire se il destino non avesse già messo la persona giusta accanto alla protagonista fin dall’inizio.

E infine Forced Proximity (Prossimità forzata): condividere lo spazio ristretto di un viaggio pensato per due innamorati costringe i due protagonisti a un confronto diretto, senza filtri e senza le distrazioni della vita quotidiana.

La narrazione di Carley Fortune si distingue per una straordinaria sensibilità psicologica. Non si ferma alla superficie della storia d’amore, ma scava nell’elaborazione del rifiuto, nella riscoperta di sé e sulla linea sottile che separa l’amicizia profonda dall’amore totalizzante.

Scopri “10 trope per innamorarsi” la guida definitiva al romance

Un’estate caldissima (anche in TV)

Il nome di Carley Fortune è attualmente sulla bocca di tutti anche per un altro importantissimo motivo: proprio questo giugno farà il suo debutto su Prime Video l’attesissimo adattamento seriale del suo primo romanzo, Un’estate dopo l’altra (Every Summer After).

Questo crossover tra mondo cartaceo e piattaforma streaming sta amplificando a dismisura l’interesse attorno all’autrice, rendendo ogni sua nuova uscita cartacea un evento multimediale a tutti gli effetti. Parlare oggi di lei significa intercettare l’apice del suo percorso artistico e mediatico.

Quando arriva “Our Perfect Storm” in Italia

Veniamo alla domanda che tutti i lettori italiani si stanno ponendo. Nel nostro Paese, la Fortune è una colonna del catalogo di Newton Compton Editori, che ha già pubblicato con grande successo i suoi precedenti lavori.

Basandoci sulle tempistiche standard di traduzione e pubblicazione per i grandi bestseller internazionali (che solitamente richiedono tra gli 8 e i 10 mesi di distacco dall’uscita americana), possiamo ipotizzare l’arrivo di Our Perfect Storm nelle librerie italiane per l’inverno o, al massimo, la primavera del 2027.

Sarà il titolo perfetto per scaldare i mesi freddi, in attesa di riportarlo sotto l’ombrellone. Nel frattempo, non ci resta che monitorare le classifiche estere e lasciarci contagiare dall’entusiasmo della community internazionale.