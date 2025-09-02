Oroscopo dei libri 2025: cosa leggere per i nati sotto il segno della Vergine

Ogni mese, grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere per ciascun segno zodiacale. Riprendiamo l’oroscopo dei libri con il quinto segno dello Zodiaco: la Vergine, il sesto segno della ruota zodiacale che rappresenta il periodo dell’anno in cui i fasti dell’estate tendono a smorzarsi per far posto ai primi sentori dell’autunno.

Il motto per i nati sotto il segno della Vergine è: “Io conservo”

È tempo di rimboccarsi le maniche, riorganizzare il quotidiano, cercare una tana sicura in cui conservare il raccolto per affrontare il lungo inverno che verrà. Sei come una saggia formichina che si prepara a prendersi la giusta rivincita sulle tanto allegre cicale, che ancora se la godono con beata incoscienza.

Essere preso alla sprovvista è la cosa che più temi al mondo, ecco perché giochi sempre d’anticipo. Paghi le bollette prima della scadenza, eviti che i piatti si accumulino nel lavandino, non rimandi mai le camicie da stirare (perché non si sa mai), conservi ordinatamente abiti e documenti, sai sempre dove sono le chiavi della macchina. Ai primi sintomi di raffreddore prendi appuntamento con il medico, ti organizzi in modo da farti bastare lo stipendio sino a fine mese e in genere arrivi dieci minuti prima agli appuntamenti.

Odi l’improvvisazione e gli imprevisti, il disordine e la sporcizia. Sei efficiente, laborioso, concreto e affidabile, penalizzando la creatività, l’amicizia e soprattutto l’amore. Possiedi una lucida intelligenza e delle straordinarie capacità tecniche. Sai far funzionare gli oggetti, smanettare circuiti improbabili ma non conosci l’alfabeto dei sentimenti.

Dietro a quella tua precisione e il tuo autocontrollo hai paura di lasciarti andare, di perderti, di essere risucchiato da pulsioni irrazionali e ingovernabili, di non saper più come tornare indietro e così ti aggrappi con le unghie e con i denti ai rassicuranti e rigidi, se non freddi austeri, binari del tran-tran quotidiano, l’unico regno in cui ti senti un sicuro sovrano. Sai dar voce alla tua testa ma non al tuo cuore e hai paura che le cose ti sfuggono di mano. Sai notare quei particolari che altri non vedono, con un sottile senso dell’umorismo che ti contraddistingue quando sai apprezzare che esiste anche la magia!

L’autore nato sotto il segno della Vergine

Andrea Camilleri è uno scrittore e romanziere di grande successo. Nasce il 6 settembre del 1925 sotto il segno della Vergine ed è il papà del Commissario Montalbano. Come Camilleri anche Montalbano è un lavoratore accanito, abitudinario, ama una certa ritualità nel cibo, rispetta gli orari delle sue nuotate.

Evita la folla e il chiasso, preferisce pochi affetti saldi, tutto in perfetto stile virgineo. Lo scrittore ha uno schema ben preciso quando scrive i suoi racconti, ossia ogni suo romanzo deve essere composto da 18 capitoli, di dieci pagine ciascuno e ogni pagina comprende 23 righe del suo computer. Infine, secondo Camilleri, la formula vincente di un successo è la pazienza unita alla fermezza nel perseguire i proprio obiettivi giorno dopo giorno.

Oroscopo dei libri: il libro del mese per i Vergine

Il libro consigliato ai Vergine è “Sotto il segno della Vergine” di Joseph Mathewson.

“Mi chiamo Alicia Von Helsing. Il mio nome da ragazza è Alicia Winthrop e sono nata a New York sotto il segno della Vergine. Vivo ancora nella mia città natia e per molti anni la mia vita qui è stata tranquilla e senza episodi di violenza, come vorrebbero tutti quelli della Vergine e come si aspettano i cittadini di New York”.

Alicia, giornalista di mezza età, ex ragazza indiavolata postbellica, chiacchierona e ironica, in un giorno di primavera va a trovare un figlioccio artista e nevrotico al quale ha commissionato un suo ritratto per regalarlo al marito, un illustre medico. Ma scopre il pittore con i polsi legati dalla cintura del chimono giallo sul letto d’ottone, nudo, martoriato di ferite e irrimediabilmente morto ammazzato. Da questo momento la vita di Alicia non è più tranquilla.

Anzi, è un crescendo di avventure e colpi di scena. La protagonista, giorno dopo giorno, indizio dopo indizio, con grande pignoleria e precisione, indaga sull’uccisione del pittore, addirittura cercava particolari tra le piastrelle del bagno e si accorse che il letto d’ottone era lucidato in modo irregolare. Insomma, il segno della Vergine non si smentisce mai come un grande indagatore anche dell’anima.