Oroscopo dei libri 2025: cosa leggere per i nati sotto il segno del Leone

Ogni mese, grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere per ciascun segno zodiacale. Riprendiamo l’oroscopo dei libri con il quinto segno dello Zodiaco: il Leone, il segno zodiacale che rappresenta il segno centrale dell’estate. Esso inizia il 23 luglio e termina il 22 agosto.

Il motto dei nati sotto il segno del Leone è: “Io irradio”

Il segno del Leone corrisponde alla piena espansione della vita, al ricco splendore della natura nel momento in cui ogni cosa è matura, carica di colori e sapori, prima che venga l’autunno. Questo segno zodiacale rappresenta la generosità, la magnanimità, la grandezza e la creatività, proprio perché corrisponde ad un grande muscolo, ossia il CUORE.

Il governatore del segno è il Sole e rappresenta la vita, il calore, la luce. Qui il pianeta rappresenta il principio maschile, la volontà, il protagonismo assoluto, l’Io in persona. I nativi del segno sono pieni di vitalità, molto esuberanti, narcisisti, a volte anche ingenui, spontanei e passionali.

L’uomo del segno del Leone si sente un re, con tutti i pregi e i difetti di un sovrano assoluto. E’ grandioso, splendente, ma a volte anche un po’ prepotente ed egocentrico. La donna del segno è la regina di un regno fondato su valori maschili: ama apparire in forma smagliante in abiti maestosamente vistosi, è sempre sicura di sé, sa quello che vuole.

E’ come il direttore di un’orchestra che sa ben dirigere i musicisti e quindi, nel suo caso, sa “comandare “ tutti i suoi servi. Purtroppo, i nativi del segno non si adattano facilmente ai cambiamenti repentini e tendono ad essere poco spirituali, a causa di un Urano in esilio e di un Nettuno in caduta.

Ma questo fa di loro grandi attori e protagonisti di quel grande palcoscenico, che è la vita!

L’autore nato sotto il segno del Leone

Il nato sotto il segno del Leone che vi presentiamo è la giornalista e sceneggiatrice inglese Jojo Moyes, nata il 4/8/1969 a Londra. E’ una scrittrice di romanzi e della letteratura femminile. E’ g. E’ due volte vincitrice del premio Romantic Novel of the Year Award. Ha scritto diversi libri e tra i tanti titoli ricordiamo “Sono sempre io”, la copertina gialla colorata richiama molto l’attenzione, sinonimo di grande affermazione di sé, caratteristiche dunque del segno del Leone.

I suoi libri sono sempre in testa alle classifiche e narrano storie coinvolgenti caratterizzati da personaggi autentici. “Porta le tue calze a righe con orgoglio” è una delle sue citazioni positive e vincenti, perché lei sa quanto siano importanti l’energia e l’orgoglio nella vita e nella sua professione.

Oroscopo dei libri: il libro del mese per i nati sotto il segno del Leone

“NAPOLEONE” la voce del destino di Max Gallo. Un libro che narra le vicende di Napoleone che nasce il 15 agosto del 1769 ad Ajaccio. Sin da piccolo egli si mostra selvaggio, fiero, pieno d’orgoglio, determinato, testardo. È uno che sa resistere, ha coraggio da vendere. Sa stringere i denti senza piangere. Si è dovuto difendere sempre da solo, arroccandosi per non dissolversi nella nostalgia, nella tristezza e confondendosi tra gli altri. Egli è una persona autonoma, indipendente, capace di analizzare e giudicare, di arrivare a delle conclusioni.

È sempre agguerrito e non abbassa mai il capo, mantiene la testa ben dritta con indosso l’uniforme di ufficiale. Si sente il re di tutta la sua vita, proprio come il re Leone della foresta, proprio come il Sole al centro dell’Universo. Napoleone rappresenta al meglio tutte le caratteristiche leonine in positivo e negativo.