Oroscopo dei libri: cosa leggere per i nati sotto il segno del Cancro

Ogni mese, grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere per ciascun segno zodiacale. Riprendiamo l’oroscopo dei libri con il quarto segno dello Zodiaco: il Cancro, il segno zodiacale che determina l’inizio della stagione estiva. Esso inizia il 22 giugno e termina il 22 luglio.

Il motto dei nati sotto il segno del Cancro è: “Io sento”

Simboleggia la famiglia d’origine, il passato e l’infanzia. E’ governato dalla Luna e rappresenta la madre, la memoria, la sensibilità, la femminilità, il seno, il latte, il sogno e il sonno.

La Luna rappresenta l’acqua che nutre e rinfresca, le emozioni viscerali, l’intuito, le sensazioni radicate nello spirito.

La Luna spinge ad agire istintivamente, è vulnerabile e suscettibile, ma rappresenta l’altra metà dell’Universo, ossia il cielo.

Inoltre, l’altro pianeta che governa il Cancro è Venere, che aggiunge al segno una particolare dolcezza, un gusto raffinato e una delicata sensualità. Ecco perché i nativi del segno sono così teneri e sensibili, amorevoli, sensuali e dolcissimi.

Essi prediligono il loro ambiente natale, amano riflettere sul loro passato e perdersi nei ricordi d’infanzia. Hanno il talento di trasferire la loro nostalgia su fogli di carta con grandi romanzi e grande storie autobiografiche o rivedendo la storia dei secoli scorsi.

Sono dei grandi romanzieri e poeti, perché è tale la loro sensibilità d’animo da preferire la scrittura e le poesie per aprirsi, si pensi ad esempio a Leopardi, a Kafka, a Proust, a Pablo Neruda.

Il Cancro reagisce chiudendosi a riccio per elaborare e proteggersi dalle minacce esterne, per ritrovare conforto e per riorganizzare le idee e i sentimenti. Questo segno però dona se stesso con grande emotività ed è incredibilmente ben disposto verso gli altri ma soprattutto verso i propri cari.

La sua casa è aperta a soli e pochi intimi, è geloso e protettivo ma non possessivo.

L’armonia di Luna e Venere che caratterizzano il segno infatti lo rendono amorevole e incline alla calma e alla pace, è amante dei dolci e degli zuccheri del latte, il nutrimento primordiale che richiama l’infanzia.

L’autore nato sotto il segno del Cancro

Lo scrittore per eccellenza del segno zodiacale del Cancro è: Ernest Hemingway. Egli nasce il 21 luglio del 1899 in Illinois. Il suo segno solare lo caratterizza per la sua natura ingenua, dolce e da eterno bambino, per la sua suscettibilità e vulnerabilità. E’ stato uno scrittore e romanziere. Il suo cuore traboccava di tenerezza come esprime la sua Venere nel segno del Cancro, portandolo a scrivere oltre 500 opere.

Ricordiamo fra i suoi scritti più famosi, tra cui ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura “Il vecchio e il mare”, “Addio alle armi”, “Per chi suona la campana”, “Fiesta”, capisaldi di un’intera generazione letteraria, in cui dubbi, tentazioni, opportunità, sensazioni, emozioni, gioie e dolori si mescolando abbracciando la sua vita intera. Egli era sempre alla ricerca di intense emozioni, nonostante il suo animo sempre travagliato, sapeva descrivere il senso della vita e immortalarlo nelle pagine dei suoi scritti.

Il romanzo che esprime in tutta la simbologia del segno del Cancro è: “L’Amore ai tempi del colera” di Gabriel Garcia Marquez. Il libro narra una storia all’insegna dell’amore, delle emozioni, della passione travolgente e del sentimento puro.

Fiorentino Ariza e Fermina Daza si aspettano da sempre, da 50 anni, resistono con coraggio e speranza e alla fine il loro desiderio viene esaudito all’ultimo solo per volontà del protagonista, che non ha mai smesso di combattere per l’unica cosa al mondo che avesse un significato: la donna che ama da sempre. La profonda sensibilità ed emotività dei protagonisti sfocia in un sentimento che li riunisce, tanto da restare insieme per sempre.

Loredana Galiano

Loredana Galiano, nata sotto il segno del Cancro, ascendente Scorpione e Luna in Gemelli, è appassionata e studiosa di astrologia, dapprima come autodidatta, poi segue gli studi morpughiani partecipando attivamente ai corsi di I, II, III e IV livello conseguendo diversi attestati di partecipazione presso l’Associazione A.RI.A. di Bari.

Inoltre, studia per il master e consegue il diploma di astrologia, iscrivendosi all’Albo degli Astrologi italiani.

Con esperienze ventennale è scrittrice di testi e di oroscopi per la radio, per le riviste online e cartacee. Collabora con alcuni siti, ha un blog: Astromix e un canale Telegram per chi vuole avere l’astrologia a portata di click.