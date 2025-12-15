Oroscopo dei libri 2026, previsioni e consigli di lettura per il nuovo anno

Quando il nuovo anno è alle porte, in molti non vedono l’ora di leggere e scoprire il nostro oroscopo. Grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere nel corso del 2026 segno per segno.

Oroscopo dei libri 2026 – Le previsioni degli astri per il nuovo anno

Il cielo del 2026 è un cielo tutto nuovo. Con l’ingresso definitivo dei pianeti lenti nei segni successivi s’inaugurano dei lunghi periodi nuovi, imprevedibili, intraprendenti e molto particolari, con grandi svolte radicali.

Plutone è ormai entrato definitivamente in Aquario con un lungo sguardo verso il futuro, con nuove scoperte scientifiche, in modo fluido e dinamico.

Saturno, il 14 febbraio, e Nettuno, il 26 gennaio, entrano in Ariete disegnando una realtà ben diversa. Un’unione rara ma possibile, che esalta la realtà, la maturità, la responsabilità, la coscienza, il peso delle decisioni, le scelte costrette, il senso del dovere.

Insieme a Nettuno, ogni cosa potrà portare qualche forma di illusione e di speranza, di magia e immaginazione, a qualche conflitto ideologico, ad un sano idealismo.

Urano, il 26 aprile, piazza le sue tende innovative nel segno dei Gemelli con una trasformazione in corso già da tempo, ad esempio, l’Intelligenza artificiale.

A metà anno, esattamente il 30 giugno, Giove entra in Leone a colorare d’ottimismo, di giallo oro, di magnanimità e di grandezza dall’estate in poi del nuovo anno.

Infine, ci saranno gli anelli di sosta di Mercurio nei segni d’Acqua, a voler evidenziare una comunicazione più sensibile ed emotiva, un’intuizione più viscerale ed empatica.

ARIETE: 21/3 – 20/4: camminare sui sogni

Vi preparate a trascorrere un anno diversamente da come siete. Meno impulsivi e audaci, meno coraggiosi e imprudenti. Saturno nel vostro cielo vi regala determinazione e rigore, Nettuno v’invita a vivere, con illusione, una parte avventurosa della vostra vita. Da una parte siete spinti a camminare con i piedi per terra, dall’altra camminate sui sogni.

Da aprile in poi, Urano positivo dal segno dei Gemelli vi spinge ad osare con intraprendenza e innovazione i vostri sogni e le vostre fantasie, sia personali e professionali.

Qualsiasi cosa abbiate in mente, aspettate l’estate del 2026, con Giove a vostro favore a incoronare i vostri progetti di lavoro, storie d’amore e vicende personali. Ottimi affari e investimenti possono essere conclusi anche grazie ai suggerimenti di Saturno nel vostro cielo. Il conto in banca tira un sospiro di sollievo e potete pensare di fare un salvadanaio.

Ad un certo punto scoprite che non siete più voi stessi, ma la parte migliore di tutto l’insieme. Siete più vivaci, più socievoli, più mondani e dinamici, intraprendenti e tecnologici.

È tempo di nuove amicizie, di nuove persone con cui condividere esperienze amorose e professionali.

Potreste intraprendere un nuovo percorso di studi, cambiare lavoro e città, mettervi in proprio, mettere su famiglia con prole, dedicarvi alle vostre passioni, alla vostra arte. Innamorarvi tante volte, divertirvi fino a notte tarda.

I cambiamenti eccome se vi piacciono e semmai vi colgono impreparati li considerate sfide da vincere, non certo minacciosi imprevisti.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a mettere i puntini sulle “i”, dei punti fermi nella vostra vita sentimentale, affettiva e professionale, magari sperimentando nuovi assetti definitivi.

Un’ Ariete con la penna in fiamme è Rainbow Rowell

“Scrivo perché qualcosa in me vuole parlare prima di pensare.”

Autrice nata il 24 marzo, Rainbow Rowell incarna lo spirito dell’Ariete: brillante, indipendente e senza paura di osare. Nei suoi romanzi “Eleanor & Park, Fangirl, Carry On” troviamo protagonisti impulsivi, teneri e ribelli, proprio come l’energia di questo segno di fuoco.

Scrive di slancio, con cuore e ironia. Le sue storie rompono schemi e raccontano l’amore senza filtri. Ogni pagina ha il sapore di una prima volta: istintiva, intensa, vera

TORO: 21/4 – 20/5: una canzone per rinascere

È un anno un po’ strano il vostro. Perché? Saturno e Nettuno di transito nella vostra dodicesima casa v’invita ad una maggiore introspezione e a considerare il vostro attaccamento materiale come un’illusione.

Sentite l’esigenza di andare in profondità, di lasciare andare tutto ciò che per voi diventa inutile e di non rimanere in superficie, solo così scoprite che c’è ben altro di un conto in banca e di un buon bicchiere di vino rosso.

Però, ad un certo punto, sentite il bisogno di alleggerire il carico di responsabilità, eliminare pesi, allentare le catene, togliere i limiti, eliminare i paletti, disfarsi dei paraocchi, sciogliere cinture di restrizioni e lasciarvi andare.

Ma ciò vi spaventa, perché gli imprevisti non sono fatti per voi. Già, quel transito di Urano in Gemelli, dopo che vi ha fatto uscire dalla zona comfort, ha spostato le vostre attenzioni su altro. Quali, il clan familiare, la gestione economica, rivoluzionando il vostro patrimonio e la vostra gestione economica.

È necessario, se non obbligatorio, essere più duttile, capace di adattarvi a sviluppi improvvisi in vari campi e in vari settori, cominciando da quello professionale.

Cambiare idee e percorsi, quando le circostanze lo richiedono, è segno di intelligenza e di apertura mentale.

Un autore contemporaneo del segno del Toro è Elena Ferrante, la misteriosa autrice de “L’amica geniale”, nata il 5 maggio (data confermata in fonti editoriali, anche se la sua identità resta riservata).

La sua scrittura è concreta, intensa e radicata nella realtà. Affronta temi di tenacia, identità, corpo e appartenenza. Il suo stile è profondo ma essenziale, come il nativo del Toro: paziente, sensuale, persistente.

L’opera più famosa di Elena Ferrante è “L’amica geniale” (2011), il primo volume della tetralogia napoletana. I quattro romanzi sono: L’amica geniale; Storia del nuovo cognome; Storia di chi fugge e di chi resta; Storia della bambina perduta.

“La bellezza spaventa. Sparisce, si nasconde. È fragile e testarda, come tutto ciò che vale davvero.”

È una saga intensa e realistica sull’amicizia femminile, l’identità, il riscatto sociale e l’evoluzione personale, temi profondamente legati all’energia del Toro: terra, radici, concretezza e trasformazione.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: un passo di troppo

Che bell’anno vivete! Proprio come volete voi! Vi riscoprite più ambiziosi, determinati, più pazienti, più lungimiranti e concreti. Tutte qualità che abbracciate con grande sorriso sulla faccia. Potrete raggiungere grandi obiettivi professionali con autonomia e indipendenza.

Nuove strade si aprono, nulla vi spaventa, la curiosità è il vostro pane da sempre.

È possibile un nuovo lavoro oppure migliorare quello attuale con nuove mansioni e direttive. Un nuovo amore? Certo! A meno che non convolate a nozze dopo anni di fidanzamento.

Una nuova casa o una nuova città? Sicuramente, solo se voi lo volete. Se aspettate da luglio in poi, quando Giove è in Leone, tutto diventa più semplice, facile e fortunato.

Nuovi traguardi? Sono già dietro l’angolo, basta saper aspettare. Non sono escluse alcune crisi esistenziali o stress da cambiamento. Nulla che non si possa superare.

Finalmente, ogni tuo progetto si colora di sostanza, di equilibro, di giustizia, di efficienza e di concreto. Grande merito di Saturno! Certe cose traballanti finiscono, altre si consolidano. Tutto può essere, un amore, un hobby, un lavoro, una passione, un corso di aggiornamento.

Il vostro scopo di questo nuovo anno è andare dritti verso la meta, affrontare le difficoltà senza paura, superare i momenti difficili con audacia, insomma avrete tanto coraggio.

Infine, saprete accettare i vostri limiti e riconoscere i vostri errori. Che bel grande passo in avanti!

Un autore contemporaneo del segno dei Gemelli è Salman Rushdie, nato l’11 giugno 1947.

La sua penna è brillante, ironica, ricca di riferimenti culturali e intrecci narrativi. Ha la grande capacità di giocare con i linguaggi, con le idee e con la fantasia. Nei suoi scritti, come nei romanzi dei nativi dei Gemelli, convivono leggerezza e profondità.

L’opera più famosa è “I figli della mezzanotte”, un romanzo epico e simbolico, con cui ha vinto il Booker Prize.

Una citazione potente del suo romanzo è “La memoria mi è tornata in pezzi, come uno specchio rotto. Ogni frammento riflette una verità diversa.”

Il romanzo parla di molteplicità, frammentazione e riflessione, temi cari ai Gemelli. Evoca la mente che si muove tra ricordi, idee e possibilità, tipica di questo segno d’aria.

CANCRO: 22/6 – 22/7: spiccare il volo

Tante nuove opportunità all’orizzonte si affacciano in questo nuovo anno. Il nuovo transito di Saturno nella vostra decima casa solare vi riporta ad essere più ambiziosi e determinati di quanto non credessi. Raggiungete i vostri traguardi professionali, prefissati da tempo. E con Nettuno al suo fianco, puntate su nuove strade e mai pensate.

Avrete tempo fino alla fine di giugno per avere opportunità di crescita e di spingervi oltre. Giove è nel vostro cielo fino a metà anno e vi concederà il piacere di acchiappare al volo occasioni, eventi, incontri e nuove conoscenze.

Inoltre, il nuovo transito di Urano in Gemelli nella vostra dodicesima casa, v’invita a rallentare il passo, non per chiuderti a riccio, ma per esplorare nuove strade diverse e nuove realtà, al di fuori dell’ordinarietà.

Avvertite certi cambiamenti in voi, cambiamenti interiori, più che pratici, molto propizi ad attività di scoperte, alla ricerca scientifica, alla possibilità di studiare, approfondire e sperimentare tutto ciò che vi passa dalla mente.

Avete un intuito geniale e non è escluso, come Nikola Tesla, anch’egli del Cancro, che possiate essere un autore di un’invenzione dell’ultimo secolo.

Infine, Mercurio è il vostro alleato per tutto l’anno. Intelligenza, comunicativa, simpatia sono tutte doti offerte dal pianeta, che si aggiudica il primo posto. I suoi anelli di sosta nei segni d’Acqua sono particolarmente benefici con la sua ironia e la sua capacità di sdrammatizzare, a metterti in discussione, a cambiare punti di vista e imparare ad ascoltare anche gli altri.

L’amore? Potrebbe aspettare, forse. A meno che incontriate una persona del passato con cui si risveglia un timido affetto. Oppure, tra un affare di lavoro e una colazione al bar, incrociate un paio di occhi blu che vi faccia battere il cuore da subito!

Un autore contemporaneo del segno del Cancro è Paolo Giordano, nato il 19 luglio 1982. Egli scrive con grande introspezione emotiva e delicatezza. I suoi romanzi scavano nel mondo interiore, nelle relazioni, nel senso di perdita e solitudine. La sua sensibilità e il suo stile profondo riflettono la natura empatica e riflessiva del Cancro.

L’opera più famosa è “La solitudine dei numeri primi”, Premio Strega 2008. Un romanzo malinconico e toccante sull’incomunicabilità e la fragilità umana. Evoca connessioni silenziose, profonde, emotive. Rappresenta il linguaggio del cuore, tipico del Cancro: intuitivo, invisibile, ma potentissimo Una citazione del romanzo:

“Erano fatti così, si cercavano senza bisogno di parlarsi, senza nemmeno doversi guardare.”

LEONE: 23/7 – 23/8: voltare pagina

La combinazione di Saturno e Nettuno nel segno dell’Ariete e precisamente di transito nella vostra nona casa è un ottimo trampolino di lancio per mettervi le ali non solo ai piedi, ma soprattutto alla vostra mente.

Avvertite la necessità di spalancare gli orizzonti, di non accontentarvi più, di addentravi in paesaggi diversi, lontani e stimolanti.

È un buon momento per viaggiare, studiare, iscrivervi ad un master, laurearvi, cambiare corso di studi per intraprendere quello giusto per voi, per realizzarvi professionalmente magari all’estero.

Insomma, pensate in grande. Ora, avete tutte le carte in regola per poterlo fare senza timore, senza paura. Sapete praticare pazienza, moderazione e riflessione. Scoprite come l’entusiasmo e la passione portano frutti molto più succulenti quando sono stemperati dalla razionalità, dalla praticità e dalla lungimiranza.

Impegno e costanza sono gli ingredienti giusti per volare alto, fatene buon uso.

Inoltre, Urano torna positivo dai Gemelli. È tempo di scavalcare in volata qualunque ostacolo per realizzare ogni tuo progetto. E magari attuare cambiamenti di rotta, che vi danno la possibilità di esprimere la tua natura con un gran bisogno di rinnovamento.

Il 2026 si preannuncia molto favorevole alla nascita di nuove amicizie, ai lavori di gruppo, ai nuovi amori, ai nuovi contatti in rubrica del vostro cellulare.

Infine, con Giove nel vostro cielo da luglio fino alla fine dell’anno, potete prendere decisioni importanti sia professionali che personali. Il vostro conto corrente è sempre di colore verde. Occasioni e opportunità vi colgono di sorpresa, come un grande evento in famiglia, oppure una maggiore fiducia e una grande autostima in voi stessi.

Uno scrittore contemporaneo del segno del Leone è J.K. Rowling, nata il 31 luglio 1965. Autrice della saga di Harry Potter. La sua scrittura è carismatica, epica, piena di coraggio e crescita personale. Come una vera Leone, crea mondi in cui il cuore, la lealtà e la forza trionfano sempre. L’opera più famosa è “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Una citazione tratta dal libro è:

“Ci vuole molto coraggio per affrontare i nemici, ma altrettanto per affrontare gli amici.”

La chiave del romanzo è il coraggio, lealtà e nobiltà d’animo. Rappresenta la sua forma più luminosa, forte, ma anche onesto e leale nel cuore.

VERGINE: 24/8 – 22/9: un profumo che sa di pioggia

Quanto la adorate la pioggia? e il suo profumo? Ecco, questo è il vostro nuovo anno, la pioggia con il suo profumo. Perché? Perché Saturno e Nettuno transitano nella vostra ottava casa, la casa della morte e rinascita, della trasformazione, della risoluzione, delle nuove percezioni, di un nuovo profumo!

Cambierete abitudini, la vostra routine quotidiana potrebbe non essere più la stessa per un cambio lavoro o casa, per cambio città o perché semplicemente state cambiando voi stessi.

Rapporti e vecchie situazioni non vi appartengono più, non hanno più posto nel vostro presente, tagliate una volta per sempre cordoni e residui del passato.

Fate spazio nel vostro cuore e nella vostra vita, nei vostri cassetti e nei vostri armadi.

Mentre il lungo transito di Urano dai Gemelli potrebbe rallentare il vostro cammino, consentendoti di fermare per tornare a respirare e a vedere le stelle.

Comincerete a selezionare i vostri impegni pratici, alleggerirvi le spalle e le vostre responsabilità e cambiare i vostri atteggiamenti.

E proprio da tutto ciò che finalmente scegliete la strada da percorrere e cosa vorreste fare da grandi. Siete diretti, spontanei e dite quello che pensate, con una spiccata lucidità mentale, grazie ai transiti positivi di Mercurio, che vi sostiene per tutto l’anno, tranne ad inizio anno.

Infine, per la prima parte dell’anno avete il sostegno di Giove dal Cancro, che vi regala ottimi occasioni e benessere, entusiasmo ed ottimismo. Una maggiore fiducia in voi stessi, che vi permette di affrontare ogni ostacolo con grande vivacità. Ne approfittate!

Un autore contemporaneo del segno della Vergine è Stephen King, nato il 21 settembre 1947. Rappresenta il segno della Vergine per la sua scrittura meticolosa, disciplinata e prolifica. Per la sua grande attenzione ai dettagli psicologici e quotidiani, anche nelle trame più inquietanti. La sua lucidità e precisione narrativa riflettono in pieno la mente analitica e osservatrice della Vergine. La mente è lucida e non ha paura di guardare dentro, anche nell’oscurità. Il segno della Vergine osserva, analizza, comprende e affronta con precisione e profondità.

La sua opera più famosa è “It”, un capolavoro dell’horror e della psicologia collettiva. Una citazione (tratta da It), perfetta per rappresentare la profondità analitica e introspettiva della Vergine è:

“I mostri sono reali, e anche i fantasmi lo sono. Vivono dentro di noi, e a volte… vincono.”

BILANCIA: 23/9 – 22/10: vincere le paure

Ed ecco che dopo 30 anni, il giustiziere dello Zodiaco irrompe nella vostra vita con la sua falce a tagliar via tutto quello che non vi servirà più. Possono essere rapporti traballanti con soci, con il coniuge, con il convivente, con l’amico del cuore, con il coinquilino. Saturno contro non fa sconti a nessuno.

Oppure, nel caso contrario, Saturno rappresenta anche la legge, la durata, i contratti e la realizzazione di qualcosa. Ad esempio, un rapporto di società con un socio, un matrimonio, un rapporto di lunga durata efficiente e costruttivo.

Inoltre, Nettuno contro vuole dire di prestare molta attenzione alle illusioni. Prendete del tempo nel decidere se non siete sicuri. Piuttosto aspettate anziché fare passi avanti per poi pentirvene.

D’altro canto, avete dalla vostra parte, in modo molto positivo, due colossi rivoluzionari, quali Plutone e Urano che vi regalano grandi opportunità personali e professionali, trasformazioni interiori, cambiate pelle e fra qualche anno non vi riconoscerete più.

Grazie a questi astri rivoluzionari, sarete sempre stimolati a fare nuove cose, a provare, a sperimentare. Non vi mancheranno ingegno, pragmatismo e un pizzico di opportunismo, molto utili nel vostro lavoro e nella vostra vita personale e affettiva.

Da metà anno con Giove nel segno del Leone, di transito nella vostra undicesima casa, sarà possibile collaborare con nuove persone, con cui condividere nuovi progetti e nuove idee rivoluzionarie.

Avete fiducia e autostima di voi stessi, tanto da accantonare il compromesso e la moderazione, virtù che spesso applicate, ma in questo nuovo anno portate avanti i vostri progetti con grande coraggio e audacia.

Un autore contemporaneo del segno della Bilancia è Zadie Smith, nata il 25 settembre 1975. Riflette il bisogno di armonia tra pensiero e azione. Parla di scelte ponderate, equilibrio e visione, i pilastri del segno. Mostra l’eleganza mentale e la profondità con cui la Bilancia osserva il mondo.

Zadie Smith è autrice del romanzo “White Teeth”: la sua scrittura unisce intelligenza, equilibrio e raffinatezza. Affronta temi complessi con eleganza, giustizia e attenzione ai contrasti sociali, tipico della Bilancia

Una citazione da Zadie Smith, tratta da White Teeth, perfetta per l’energia della Bilancia è:

“Il futuro è sempre un’idea. È solo una questione di equilibrio tra ciò che immagini e ciò che scegli di fare.”

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: la forza del silenzio

Con Saturno e Nettuno di transito nella vostra sesta casa solare sarà possibile riprogrammare una nuova routine quotidiana fatta di perfezionismo, di priorità da seguire, di doveri da assolvere, di un lavoro compiuto nella minuzia e nel silenzio del tuo ufficio.

Non mancano disordini creativi o caos che vi portano a buttar via tutto, se non a mettere tutto in ordine, a risistemare tutto ciò che non è perfetto nel loro posto, come bollette, ricevute, scontrini, agende e liste.

Inoltre, per quanto a volte possa piacervi stare sule montagne russe, dopo anni di Urano contro, ora siete abbastanza stufi e vorreste scende al prossimo giro.

Per il nuovo anno, avrete bisogno di rinascere lavorando su voi stessi, riprendendovi la vostra vita, il vostro coraggio e la capacità di spazzare via ogni residuo dubbio o timore.

Urano in Gemelli di transito nella vostra ottava casa, è indice anche di cambiamenti della gestione del denaro, di investimenti economici, non azzardati o cambiamenti di casa.

Si preannuncia un anno pieno di sorprese, di capovolgimenti e di novità.

Intanto, serve “costruire” una propria tranquillità interiore e psicologica, camminare su dei terreni sicuri, senza cambi di rotta o di programmi. Lo scorrere l’adrenalina nel vostro corpo non sempre è positiva. A lungo andare può farvi male.

Uno scrittore nato sotto il segno dello Scorpione è Alessandro Mari, nato il 6 novembre 1980. È uno scrittore, traduttore e consulente editoriale italiano. Ha esordito con il romanzo “Troppo umana speranza” (2011), finalista e vincitore di premi. La sua scrittura è intensa, profonda, attraversata da passioni interiori e riflessioni esistenziali, perfettamente Scorpione.

Tratta i temi di identità, trasformazione, lotta interiore, con un linguaggio ricco, evocativo e spesso drammatico. Scava nei sentimenti e nella storia con sguardo lucido e appassionato. Una citazione famosa di Alessandro Mari, tratta dal suo libro, perfetta per esprimere l’intensità dello Scorpione è:

“Ci sono ferite che non si rimarginano, ma si trasformano in occhi: guardano tutto, anche quando sembra buio.”

Parla di trasformazione attraverso il dolore, di profondità emotiva e visione interiore. Rappresenta la capacità scorpionica di rinascere dalle ferite, trovando luce nell’oscurità.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: battito accelerato

Con Saturno e Nettuno in Ariete di transito nella vostra quinta casa solare, si preannuncia un anno ricco di eventi costruttivi. Una vostra passione, un sogno nel cassetto e la vostra arte creativa trovano terreno fertile per i vostri lavori artistici!

Può capitare che durante un viaggio di conoscenza, succede di firmare degli accordi in cui lavorate sui vostri progetti creativi, di prendere decisioni e commesse per degli eventi artistici. Saturno è la stabilità, la concretizzazione, la lungimiranza mentre Nettuno è il sogno, l’arte e la fantasia.

E chissà, potreste innamorarvi di uno sconosciuto con cui condividete ogni vostra idea folle. Mentre se siete già in coppia non è escluso un cambio di partner.

Urano in Gemelli è contrario di transito nella vostra settima casa solare. Potreste cambiare partner se la vostra relazione non è più nelle vostre corde.

Oppure, al contrario, se foste single, potreste innamorarvi di una persona durante un corso di studi, oppure avere un piede in due scarpe. È una storia da battito accelerato, ma comunque emozionante, controcorrente e spontanea. Mai noiosa.

Sul fronte professionale, può succedere che un contratto si scioglie e un altro si firma. Urano è la capacità di operare decisioni nette e veloci.

Urano è il senso pratico, taglia il vecchio e regala il nuovo. È l’occasione colta al volo. L’opportunità del momento. Tutto si rompe e tutto si aggiusta in coppia, sul lavoro, con le società, con i rapporti altrui.

Un autore del segno del Sagittario è la famosa Susanna Tamaro, nata il 12 dicembre 1957. Il suo stile è profondo e accessibile a tutte le menti. L’opera più famosa del 1994 ricordiamo “Va’ dove ti porta il cuore”. Una lunga lettera di una nonna alla nipote, piena di riflessioni sulla vita, l’amore e gli errori. Molto intenso e soprattutto umano. Una citazione famosa è:

“La felicità è una scelta. Puoi scegliere di essere felice. Ci vuole coraggio, ma si può fare”.

La sua natura si riflette nella scrittura intima e riflessiva, piena di viaggio interiore, ricerca di senso e un forte desiderio di libertà e autenticità.

Amore per la libertà e l’avventura, ottimismo e apertura mentale, spirito filosofico e riflessivo: amano riflettere sul senso della vita, sulle grandi domande esistenziali, e spesso cercano un significato più profondo nelle esperienze quotidiane.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: trasformare un limite in una risorsa

I transiti di Saturno e Nettuno nella vostra quarta casa non sono proprio una passeggiata, perché coinvolgono la famiglia d’origine, il proprio habitat, l’intimo familiare, il nido in cui si è cresciuti.

È possibile ristrutturare casa secondo i vostri sogni, oppure vendere l’immobile o acquistarlo. Oppure decidere di traslocare seguendo i tuoi sogni, allontanarti dalla famiglia o dalle persone con cui attualmente vi ritrovate a convivere insieme.

Sapete come trasformare un limite in una risorsa. O addirittura studiate o lavorate come architetto, arredamento, antiquariato o alla scrittura di un romanzo.

Inoltre, potrebbe succedere di interrompere con il passato o, al contrario, riallacciare alcuni legami con il passato e le radici. Strano, ma a voi la scelta.

Nel frattempo, il transito di Urano in Gemelli nella vostra sesta casa solare è un toccasana per riorganizzare il vostro quotidiano e la burocrazia, rimettere in ordine la vostra routine, facendo dei cambiamenti. Attuate rivoluzioni sul lavoro e sulla gestione di tutto il personale, dei clienti e dei fornitori e rivedere i contratti.

Portate a termine alcuni tagli con fredda determinazione e nessun rimpianto quando qualcosa o qualcuno cessano di essere funzionali ai vostri piani.

E in amore? O in coppia? Anche qui, sapete fare le vostre valutazioni in base alla natura del rapporto. Se la vostra storia fosse traballante, potreste decidere di darci un taglio.

Se la vostra relazione fosse sana e affettuosa, potreste decidere di festeggiare con promesse di lungo tempo.

Un autore contemporaneo del segno del Capricorno è Paolo Cognetti, nato il 27 gennaio 1978. È noto per aver scritto “Le otto montagne” (Premio strega del 2017). È un romanzo intenso sulla natura, l’amicizia e il legame tra padre e figlio. Una citazione di questo romanzo è:

“Chi prende una strada non può prenderne un’altra e nemmeno tornare indietro. Ogni scelta esclude tutte le altre”.

Per Paolo Cognetti, questa natura si traduce in una scrittura che esplora il legame con la natura, la ricerca di sé stessi e il valore delle scelte consapevoli, sempre con uno sguardo attento e misurato.

Amanti della tradizione e della natura, spesso sentono un legame profondo con le radici, la famiglia e la terra. Nel caso di Cognetti, questo si vede nel suo amore per la montagna e la natura.

AQUARIO: 21/1 – 19/2: credere nella magia

I lunghi transiti di Saturno e Nettuno in Aquario nella vostra terza casa solare vi invitano a rivedere i vostri rapporti con il sociale, con la comunicazione, con i mezzi di trasporto, con il vostro blog e con il vostro lavoro con i social.

Saturno taglia tutto ciò che è vecchio e inutile, ormai passato di moda. Nettuno vi apre le porte per nuovi sogni per una nuova visione del mondo per i vostri progetti professionali e d’amicizie.

Rivedendo i vostri piani d’azione nel sociale, potreste inventarvi e reinventarvi nuovi lavori con la possibilità di crescita specialmente nel settore della comunicazione o nel commercio.

Acquisirete lucidità, decisione e tenacia nelle vostre nuove iniziative, potreste concretizzare un vostro sogno di recitare in teatro. Ci sono varie opzioni, da scegliere con cura.

E ora, con Urano a vostro favore, dal segno dei Gemelli, in quinta casa solare, è tutto un programma. Si chiudono porte e si apre un lungo periodo di scintillanti novità, tra cui creatività, svaghi, voglia di osare, divertimento, lavori d’arte. Tutto è inaspettato, anche un nuovo amore, che spazzerà via il vostro stato single o una relazione ormai vecchia del passato.

È un bellissimo anno ricco e di eventi improvvisi, che vi sorprende e che vi piace, perché sapete ascoltarvi e assecondare i vostri desideri.

Un autore italiano contemporaneo dell’Acquario è Alessandro Baricco, nato il 25 gennaio 1958. È noto per romanzi come Seta, Oceano Mare e Novecento. Il suo stile è poetico, raffinato e molto narrativo. Ecco una bellissima citazione da “Oceano Mare” di Alessandro Baricco:

“Si può essere felici per niente. Anche solo per il fatto di esistere.”

La sua natura si riflette nel suo modo di raccontare storie che non sono mai banali, con uno sguardo innovativo e poetico, capace di stupire e far riflettere.

Ama rompere gli schemi, pensa fuori dagli schemi e porta idee nuove e fresche, proprio come nel suo stile narrativo unico e sperimentale.

PESCI: 20/2 – 20/3: speranze per chi ha speranze

I lunghi transiti di Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra seconda casa solare è un invito a prestare attenzione ai vostri beni materiali, al denaro, agli immobili, a tutto ciò che possedete e fare le giuste valutazioni, se incrementare, perseverare o eliminare.

È l’anno giusto per capire dove mettere radici, in quale posto del mondo, se con la vostra famiglia di appartenenza, nel tuo habitat di nascita o addirittura altrove, lontano dal passato.

Inoltre, con il lungo transito di Urano in Gemelli nella vostra quarta casa solare, è assai probabile che voi scegliete di staccarvi dal solito habitat per esplorare altre strade.

Ma potrebbe anche essere che decidete di ristrutturare o cambiare casa, compresa la casa interiore. È l’anno giusto per liberarvi da intimi fardelli che vi ancorano al passato o a una situazione familiare un po’ difficile.

Urano, come anche Saturno, sono pianeti troppo freddi e distaccati per voi che siete sentimentali, emotivi e vulnerabili.

Avete dalla vostra parte, per tutto l’anno, i lunghi transiti di Mercurio nei segni d’acqua. È il vostro alleato sul fronte professionale per firmare nuovi accordi o per sciogliere vecchi contratti e rapporti di lavoro.

È il vostro cupido che vi sussurra le parole giuste per ricucire gli strappi con partner, amici e famigliare, in un rapporto teso che scricchiola.

È sempre lui, che vi regala leggerezza e l’ironia necessari a sdrammatizzare le situazioni difficili. In poche parole, Mercurio è lo zucchero candido che addolcisce i momenti amari e il sale che insaporisce i periodi insipidi del vostro 2026.

Un noto autore del segno dei Pesci è l’indimenticabile Gabriel García Márquez, nato il 6 marzo 1927. È uno dei più grandi autori contemporanei, famoso per il realismo magico e capolavori come “Cent’anni di solitudine” e “L’amore ai tempi del colera”.

Una citazione celebre da “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez:

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia avrebbe ricordato quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo portò a conoscere il ghiaccio.”

È l’incipit magico e indimenticabile che dà il via a tutta la saga dei Buendía. La sua natura si è tradotta nel suo stile di realismo magico, dove realtà e sogno si fondono, dando vita a racconti pieni di simboli, emozioni e mistero.

Buon anno a tutti!