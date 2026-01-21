Oroscopo dei libri 2026: cosa dicono le stelle e i consigli di lettura per gli Acquario

Ogni mese, grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere per ciascun segno zodiacale. Riprendiamo l’oroscopo dei libri con il penultimo segno dello Zodiaco: l’Acquario.

Dal 20 gennaio al 18 febbraio 2026 il Sole attraversa il segno dell’Acquario, l’undicesimo segno zodiacale, di elemento Aria, governato da Urano e talvolta da Saturno.

Le caratteristiche dei nati sotto il segno dell’Acquario

Caro/a Aquario, rappresenti il pieno inverno, quando la terra è ancora sotto la morsa del gelo, ma la luce del giorno vince le ore di buio, il cielo si fa sempre più chiaro.

Sei la libertà in persona, ami la parola “Freedom” in tutte le sue forme, come la libertà di pensiero, di essere sempre se stessi, ami esprimere quello che pensi sui temi della giustizia sociale e dei diritti umani.

Nella scala dei tuoi valori, al primo posto, quello supremo e fondamentale nella tua vita, è l’Amicizia. Un sentimento che non ha vincoli, ma che esprime a tutto tondo la voglia di allargare gli orizzonti, di condividere le proprie idee e i propri progetti di ogni tipo senza pregiudizi.

Al secondo posto c’è l’Amore, un sentimento che spesso ti sembra troppo vincolante. Preferisci le relazioni aperte, le famiglie allargate, perché odi la possessività, gli obblighi pressanti, i sacri doveri, le tradizioni, le istituzioni e le gerarchie.

Sei fascinato da un’idea, soprattutto se proiettata nel futuro, sei attratto da un ideale, da una fantasia, che ti sembra più coinvolgente di un legame familiare.

Ti piace il pensiero di un “noi collettivo”, di un ideale sociale, della famiglia umana.

Sai ribellarti, sai capovolgere le regole, sai distruggere per poi ricomporre i pezzi dei puzzle secondo le tue di regole.

Sei governato da Urano, il pianeta che rappresenta l’individualità e l’indipendenza, prendi la via della rivolta, dell’eccentricità, dell’originalità creativa.

Sei autonomo, indipendente, capace di andare oltre i giudizi e pregiudizi. Ami creare il futuro, sai adattarti ad ogni situazione. Sai cogliere al volo le opportunità del momento, a capitare lo spirito del tempo o semplicemente l’atmosfera di un luogo o di un evento.

Sei perspicace e molto originale, geniale e anticonvenzionale, innovativo e diplomatico. Pur amando la vita sociale e comunicando brillantemente con tutti, all’atto pratico scegli con saggezza ciò che è meglio per te e sai anche apprezzare la solitudine, soprattutto quando lavori per un’idea.

Non ti piacciono i protagonismi e l’orgoglio eccessivo, sai essere molto perseverante nei tuoi scopi e puoi rinunciare a molte comodità personali per raggiungere con forte decisione i tuoi obiettivi superiori.

Il tuo motto preferito: “Io eludo”.

L’autore del segno dell’Aquario per eccellenza è…

Virginia Woolf è stata la più grande scrittrice d’avanguardia del’900, è considerata un’amazzone intellettuale, un genio della scrittura, un’autrice di molti romanzi. Nata il 25 gennaio del 1882 a Londra sotto il segno dell’Aquario, un Sole utopistico, quasi missionario. Urano, il governatore del segno, le ha conferito una percezione illimitata della realtà, affermando la sua autonomia e soprattutto la sua libertà di pensiero.

È stata una donna indipendente, con la necessità di mettere in pratica le proprie idee sperimentali con la voglia di concretizzarle. Non si fermava mai, la sua mente era eccezionale, mentre le sue inquietudini le tenevano compagnia. Il suo mondo interiore era fantastico, pieni d’immaginazione. L’Aquario è il segno dei riformatori, delle grandi innovazioni, con un profondo senso sociale, con un distacco dalla realtà, in quanto sempre alla ricerca di un ideale perfetto.

Oroscopo dei libri: il libro del mese per i nati sotto il segno del Toro

Un grandissimo romanzo che conquista i nativi del segno è “Il Signore degli Anelli” di J. R. Tolkien. Un bellissimo libro che racconta le avventure, la lotta per la libertà, per l’uguaglianza, evidenzia i rapporti duraturi di amicizia, di fratellanza e di fedeltà. Infine, il romanzo esalta un viaggio indimenticabile in mondi magici e tutto ciò che affascina il lettore del segno.