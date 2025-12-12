“Orgoglio e Pregiudizio” e altre opere di Jane Austen prendono voce in audiolibro

Sono passati oltre due secoli dalla nascita di Jane Austen, una delle scrittrici più apprezzate della letteratura, impressa nella memoria di milioni di lettrici e lettori di diverse epoche e generazioni grazie a storie senza tempo come “Orgoglio e Pregiudizio”. Il prossimo 16 dicembre, a compiere 250 anni sarà “la più perfetta artista tra le donne, la scrittrice i cui libri sono tutti immortali”, come diceva di lei Virginia Woolf, racchiudendo in poche righe la vera essenza di Jane Austen: ironica e acuta, dalla distinta capacità di comprendere la natura umana e sociale e di dar vita a personaggi complessi e profondi, figure femminili anticonvenzionali e libere.

Anche Audible la festeggia invitando a riscoprirla e ascoltarla in versione audio, con i suoi oltre 30 titoli in italiano in catalogo e un adattamento Audible Original di uno dei suoi romanzi più celebri.

La serie audio su “Orgoglio e Pregiudizio”

Audible ha ridato vita (e voce) a un libro e una storia d’amore senza tempo: Orgoglio e pregiudizio, scritta dalla pluripremiata Lulu Raczka (Women, Beware the Devil) e prodotta con Brock Media. La nuova serie audio trasporta l’ascoltatore nella raffinata Inghilterra della Regency, fatta di balli sontuosi e sofisticati tè pomeridiani, accompagnato dalle musiche originali della compositrice Morgan Kibby (M83, The Watcher) e dalle oltre 25 voci di un cast d’eccezione, tra cui: Ludovica Martino, nei panni dell’affascinante e arguta eroina romantica Elizabeth Bennet; Federico Cesari nel ruolo del suo enigmatico corteggiatore, Signor Darcy; Isabella Ferrari, che presta la voce alla Signora Bennet.

In esclusiva su Audible.it è inoltre disponibile l’audiolibro a più voci Orgoglio e pregiudizio, letto da Perla Liberatori, Emiliano Coltorti, Marco Mete, Gino La Monica, Bruno Alessandro e Dario Penne. Nel catalogo figurano altre tre versioni del romanzo, a conferma del fatto che Orgoglio e pregiudizio è, anche in audio, uno dei titoli che ha conosciuto più adattamenti: l’audiolibro con Marta Altinier, Elena Gianni, Cecilia Broggini, la versione narrata dalla nota attrice, comica e regista italiana, Paola Cortellesi; infine, il titolo letto da Claudia Giannelli.

Gli audiolibri ispirati alle opere di Jane Austen

Se poi le variazioni sul tema “Orgoglio e pregiudizio” non fossero abbastanza, su Audible gli appassionati di intrecci sentimentali, equivoci amorosi ed eroine risolute possono ascoltare Emma, letto da Francesca De Martini. Una storia “della maturità” di Jane Austen, la cui protagonista – che dà il nome al romanzo – è una giovane donna, bellissima e viziata, costretta a occuparsi della casa e gestire da sola il piccolo mondo che le ruota intorno.

A completare la collezione degli oltre 30 titoli in italiano disponibili nel servizio segnaliamo poi Ragione e sentimento e Persuasione narrati dall’inconfondibile voce di Paola Cortellesi; Mansfield Park, letto da Laura Pierantoni; Lady Susan, Mansfield Park, L’Abbazia di Northanger e Lettere di Jane Austen, narrati da Silvia Cecchini.

Infine, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per gli appassionati di Jane Austen, Audible propone in esclusiva Effetto Jane Austen, l’audiolibro scritto da Maria Carolina Salomè e letto da Federica Brunini. Il racconto segue la fotoreporter Amelia Maini Moss in un viaggio nei luoghi chiave dell’autrice, incaricata di capire perché, a 250 anni dalla nascita, Austen continui a essere così letta e amata, soprattutto dai più giovani. Durante il reportage, Amelia incontra Emma Dubois, booktoker diciottenne che considera la scrittrice la propria eroina, al contrario della protagonista che la considera sopravvalutata e anacronista. L’audiolibro mette a confronto due generazioni e due visioni opposte del romanticismo e dell’emancipazione, tra contrattempi, complicità inattese e rivelazioni personali.

Un’autrice senza tempo

Jane Austen è una delle voci più celebri e influenti della letteratura inglese, maestra indiscussa del romanzo di costume. Dotata di un’ironia tagliente e di una straordinaria capacità di osservazione psicologica, ha ritratto con realismo la vita della piccola nobiltà agraria (gentry) del suo tempo, analizzando le dinamiche familiari e le rigide convenzioni sociali.

Attraverso capolavori come Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento ed Emma, la Austen ha saputo trasformare le vicende quotidiane e il “mercato matrimoniale” dell’epoca in una profonda indagine sulla natura umana. Le sue eroine, intelligenti e spesso anticonformiste, cercano l’amore e la realizzazione personale districandosi tra pregiudizi di classe e necessità economiche, rendendo le sue opere incredibilmente moderne ancora oggi.